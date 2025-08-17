Mới đây, Nhật Bản đã chính thức cập nhật thông tin về việc áp dụng chính sách giá kép tại một số điểm tham quan, dự kiến có hiệu lực từ tháng 7 năm 2025. Theo đó, du khách quốc tế sẽ phải trả mức phí vào cửa cao hơn so với công dân Nhật Bản. Đây được xem là một bước đi quan trọng nhằm cân bằng giữa phát triển du lịch và bảo vệ tài nguyên địa phương. Động thái này là giải pháp trực tiếp cho tình trạng quá tải du lịch mà nước này đang đối mặt.

Nguồn: @hanguang, @hik91

Với việc đón hơn 33 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2024, nhiều thành phố lớn và điểm tham quan nổi tiếng đã phải chịu áp lực nặng nề về cơ sở hạ tầng và dịch vụ công cộng. Đáng chú ý, chính sách này nhận được sự ủng hộ của hơn 60% người dân Nhật Bản, những người cho rằng du khách nên đóng góp nhiều hơn vào việc duy trì và bảo tồn các giá trị văn hóa, thiên nhiên của đất nước họ.

Trên thực tế, việc áp dụng hai mức giá không phải là điều mới mẻ mà là một xu hướng chung của thế giới. Nhiều quốc gia như Thái Lan, Ấn Độ, Indonesia đã áp dụng các chính sách tương tự tại công viên quốc gia và khu di sản từ lâu. Các điểm đến nổi tiếng khác như Venice hay Hawaii cũng đã đưa ra các loại phí du lịch đặc biệt nhằm giảm tải áp lực và có thêm kinh phí để bảo tồn. Song song với chính sách giá, Nhật Bản cũng đang tích cực quảng bá các điểm đến ít nổi tiếng hơn để phân bổ dòng khách du lịch đều hơn trên cả nước.

Nguồn: @hanguang, @hik91

Trong giai đoạn đầu, chính sách giá mới sẽ được áp dụng có chọn lọc tại các địa điểm có chi phí bảo trì cao và lượng khách đông. Ví dụ, tại công viên chủ đề Junglia Okinawa, giá vé cho du khách quốc tế là 8.800 yên so với 6.930 yên của người dân địa phương. Tại khu trượt tuyết Niseko ở Hokkaido, mức giá chênh lệch là 6.500 yên và 5.000 yên. Các đền, chùa nổi tiếng cũng đang xem xét áp dụng mức phí 1.000 yên cho du khách và 500 yên cho người dân bản xứ.

Nếu bạn có kế hoạch đến Nhật Bản sau tháng 7 năm 2025, hãy lưu ý một vài điểm sau:

- Kiểm tra thông tin trước: Luôn truy cập trang web chính thức của các điểm tham quan để cập nhật mức giá vé mới nhất.

- Dự trù ngân sách: Chủ động tính toán khoản chênh lệch giá vé này vào chi phí chuyến đi để không bị bất ngờ.

- Hiểu rõ mục đích: Nguồn thu từ việc tăng giá sẽ được tái đầu tư trực tiếp vào việc bảo tồn các di sản văn hóa và nâng cấp cơ sở hạ tầng, góp phần mang lại trải nghiệm tốt hơn cho chính du khách trong tương lai.

Nguồn: Nomad Diaries Travel and Tours Perez