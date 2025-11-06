Không phải mê tín, đây là 3 loại cây càng trồng càng may mắn, đẹp sang hơn cả hoa, được nhà giàu thích mê

Cây tùng

Cây tùng thuộc họ Cupressaceae và chi Pinus, là một trong những loài cây quen thuộc và có giá trị cao trong cả lâm nghiệp lẫn nghệ thuật cảnh quan. Tùng được biết đến với thân cây thẳng đứng, cành lá dày đặc, tạo dáng vững chãi mà thanh thoát. Tùy theo giống và điều kiện sinh trưởng, cây có thể cao từ vài mét đến hàng chục mét, là lựa chọn phổ biến trong các khu vườn, công viên hay làm cây cảnh bonsai.

Lá tùng có dạng kim nhỏ, mọc dày và xanh quanh năm, tạo cảm giác mát mắt và thanh khiết. Quả tùng là những cụm nang gỗ nhỏ chứa hạt bên trong – đặc trưng của họ thông, thể hiện khả năng sinh tồn mạnh mẽ của loài cây này. Hiện nay có nhiều giống tùng được trồng phổ biến như tùng la hán, tùng bách tán, tùng tháp, tùng thơm, thủy tùng… mỗi loại đều mang một vẻ đẹp và giá trị phong thủy riêng.

Trong quan niệm phương Đông, cây tùng là biểu tượng của sự trường thọ, bền bỉ và may mắn. Dù sinh trưởng ở vùng núi cao, nơi gió mạnh và khô cằn, tùng vẫn xanh tốt quanh năm, biểu trưng cho tinh thần kiên định và sức sống mãnh liệt. Chính vì vậy, tùng thường được xem là hình ảnh của người quân tử: vững vàng, trầm tĩnh và kiên cường trước thử thách.

Bên cạnh đó, cây tùng còn mang ý nghĩa phong thủy bảo vệ, giúp xua đuổi điều xui rủi và ngăn chặn năng lượng tiêu cực. Việc trồng tùng trong sân vườn hay trước nhà được cho là mang lại sự bình yên, ổn định và an lành cho gia chủ. Tán lá xanh mướt của cây cũng góp phần cân bằng không gian, tạo cảm giác hài hòa giữa thiên nhiên và con người.

Cây phong

Cây phong Nhật là một trong những lựa chọn được nhiều người yêu thích khi muốn mang nét thanh nhã và sang trọng vào khu vườn. Được mệnh danh là “nữ hoàng của cây lá màu”, loài cây này cuốn hút bởi vẻ đẹp thay đổi qua bốn mùa: xuân hồng, hạ xanh, thu vàng và đông trơ cành mà vẫn giữ được nét tinh tế, tao nhã.

Khi xuân về, những chồi non của cây ánh lên sắc hồng tươi tắn, như khởi đầu cho một năm đầy năng lượng. Đến mùa hè, cả tán cây phủ màu xanh mát, mang lại cảm giác dễ chịu và trong lành. Mùa thu đến, phong Nhật rực rỡ trong sắc đỏ cam, vàng óng – vẻ đẹp khiến người ngắm không khỏi say mê. Và khi đông sang, dù lá đã rụng, thân cành uốn lượn vẫn tạo nên một bức tranh tự nhiên đầy chất thơ, tựa cảnh thủy mặc.

Không chỉ có giá trị thẩm mỹ, cây phong Nhật còn mang ý nghĩa phong thủy. Theo quan niệm Á Đông, đây là biểu tượng của sự thịnh vượng, tái sinh và cân bằng. Màu lá biến đổi theo mùa được cho là tượng trưng cho sự chuyển mình thuận lợi, giúp duy trì nguồn năng lượng tích cực và mang đến cuộc sống viên mãn cho gia chủ.

Việc trồng một cây phong Nhật trong sân vườn không chỉ tạo điểm nhấn cho không gian sống mà còn được tin là mang lại may mắn, công danh thuận lợi và tài lộc dồi dào. Loài cây này có tuổi thọ cao, thường sống từ 70 đến 100 năm, thậm chí có cây vượt qua 150 năm nếu được chăm sóc tốt.

Chính vì vậy, phong Nhật được xem là “báu vật truyền đời”, tượng trưng cho sự trường tồn, phúc lộc và mạch sống bền vững của gia đình qua nhiều thế hệ.

Cây tử đằng

Cây tử đằng được xem là một trong những loài cây ra hoa đẹp và lãng mạn bậc nhất. Với những chùm hoa tím buông rủ mềm mại như dải lụa, tử đằng mang đến cho khu vườn một vẻ đẹp mộng mơ, thanh thoát. Mỗi độ xuân sang, giàn hoa bung nở rực rỡ, tạo thành một thác tím ngát hương, vừa che mát vừa khiến không gian trở nên nên thơ và quyến rũ.

Loài cây này thuộc nhóm thân leo, không chiếm nhiều diện tích nên rất phù hợp với các khu vườn nhỏ hoặc ban công. Chỉ cần dựng một giàn đơn giản, tử đằng sẽ nhanh chóng phủ kín, tạo nên mái vòm tự nhiên mát lành và tràn đầy sức sống. Dù là khoảng sân vài mét vuông, sự hiện diện của giàn hoa tím cũng đủ khiến ngôi nhà thêm phần duyên dáng và ấm áp.

Theo phong thủy, tử đằng tượng trưng cho tình yêu bền chặt, sự gắn bó và phúc lộc viên mãn. Màu tím của hoa là sắc màu của sự cao quý, trí tuệ và thủy chung, giúp thu hút năng lượng tích cực, mang lại hòa khí và tăng cường mối liên kết giữa các thành viên trong gia đình.

Tuổi thọ của tử đằng có thể kéo dài từ 50 đến 100 năm, thậm chí một số giàn cổ thụ ở Nhật Bản và Trung Quốc đã hơn 150 năm tuổi mà vẫn nở rộ mỗi mùa xuân. Bởi vậy, trồng một giàn tử đằng trong sân không chỉ là làm đẹp cho ngôi nhà, mà còn là cách lưu giữ biểu tượng của tình yêu, sự hòa hợp và sung túc.

