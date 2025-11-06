Coi chừng 5 vị trí trong nhà ứ đọng tà khí: Càng ở càng sinh bệnh, gia đình cãi vã

Nhiều gia đình dù ở nhà khang trang, sạch sẽ nhưng vẫn hay gặp chuyện xui xẻo, vợ chồng cãi vã, sức khỏe giảm sút. Theo phong thủy, nguyên nhân có thể đến từ những “vị trí tụ âm” trong nhà, tức là nơi khí xấu ứ đọng, âm khí nặng, âm dương mất cân bằng, khiến tinh thần con người bị ảnh hưởng và vận khí sa sút.

Dưới đây là những khu vực thường bị bỏ quên, nếu không chú ý xử lý sớm có thể khiến ngôi nhà dần trở nên nặng nề, u ám và gây bất lợi cho gia chủ.

1. Góc nhà, góc tường bị khuất sáng

Đây là nơi dễ tích tụ bụi bẩn, ẩm mốc và rất ít lưu thông không khí. Trong phong thủy, ánh sáng là biểu tượng của dương khí - năng lượng sống; nơi nào thiếu sáng, nơi đó âm khí dễ sinh.

Khi ở trong không gian thiếu ánh sáng quá lâu, con người thường cảm thấy mệt mỏi, chán nản, dễ nổi cáu hoặc mất ngủ. Nếu các góc tường bị che kín, không có ánh sáng mặt trời chiếu tới, năng lượng xấu sẽ tích tụ, ảnh hưởng đến toàn bộ ngôi nhà.

Cách khắc phục: mở cửa sổ thường xuyên để đón ánh sáng tự nhiên, đặt thêm đèn chiếu sáng hoặc vài chậu cây nhỏ để giúp không gian thở và cân bằng dương khí.

2. Dưới gầm giường, ổ chứa năng lượng tiêu cực

Nhiều người có thói quen tận dụng gầm giường để cất đồ, chăn màn cũ hoặc thùng đựng đồ. Nhưng thực tế đây lại là nơi không khí khó lưu thông nhất trong nhà, dễ tích bụi và ẩm mốc tạo thành nguồn năng lượng tù đọng.

Theo phong thủy, giường ngủ là nơi con người nghỉ ngơi và nạp khí. Nếu phần bên dưới bị bít kín, âm khí tích tụ quá lâu sẽ khiến giấc ngủ chập chờn, tinh thần mệt mỏi, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài.

Cách khắc phục: giữ gầm giường sạch sẽ, thông thoáng, hạn chế cất đồ đạc lặt vặt bên dưới. Một chiếc giường "thở được" cũng giúp người ngủ thấy dễ chịu và an thần hơn.

3. Nhà vệ sinh và phòng tắm, nơi âm thủy nặng

Đây là khu vực ẩm thấp nhất, tượng trưng cho yếu tố âm và thủy. Nếu cửa nhà vệ sinh đối diện bếp, phòng ngủ hoặc bàn thờ thì càng dễ sinh xung khắc, ảnh hưởng đến sức khỏe và vận khí. Không chỉ vậy, mùi ẩm mốc hoặc khí lạnh từ phòng tắm thoát ra còn khiến không gian chung trở nên nặng nề, ảnh hưởng tinh thần người trong nhà.

Cách khắc phục: luôn đóng cửa toilet sau khi sử dụng, dùng tinh dầu hoặc trầm hương khử mùi, đặt thêm cây trầu bà, lưỡi hổ để hút ẩm và thanh lọc không khí.

4. Khu vực gầm cầu thang

Gầm cầu thang là nơi ít được chú ý nhất trong nhà, thường bị bỏ trống hoặc chất đầy đồ cũ. Đây là vị trí tượng trưng cho sự ngưng trệ khi dòng khí không thể lưu thông, năng lượng dễ bị “chết yểu”. Theo phong thủy, âm khí ở khu vực này nếu tích lâu ngày có thể khiến công việc của gia chủ trì trệ, gia đạo bất an, khó phát triển.

Cách khắc phục: dọn sạch gầm cầu thang, nếu muốn tận dụng, nên làm tủ kín hoặc trang trí bằng cây xanh, đèn sáng để đánh thức dòng năng lượng bị ngưng trệ.

5. Phòng ít sử dụng hoặc bỏ hoang

Những căn phòng ít người vào, đóng kín thường xuyên là môi trường lý tưởng cho âm khí tích tụ. Khi khí trong nhà bị mất cân bằng, con người sẽ cảm thấy mệt mỏi, lạnh lẽo, dễ cáu gắt và suy giảm năng lượng. Đặc biệt, những căn phòng bị bỏ trống lâu ngày còn khiến tổng thể ngôi nhà mất đi sự hài hòa, tạo cảm giác lạnh lẽo dù nhà có đẹp đến đâu.

Cách khắc phục: định kỳ mở cửa thông gió, bật đèn, dùng chuông gió hoặc tinh dầu để kích hoạt dương khí, giúp không gian sống luôn ấm áp và có sinh khí.

6. Góc bếp, sau tủ lạnh, nơi tụ khí xấu khó thấy

Bếp là khu vực sinh khí của cả gia đình, tượng trưng cho tài lộc và sự ấm no. Tuy nhiên, các góc khuất sau bếp hoặc tủ lạnh thường bám dầu mỡ, ẩm thấp, lâu ngày trở thành nơi âm khí tụ lại. Nếu không dọn dẹp định kỳ, không chỉ gây mất vệ sinh mà còn ảnh hưởng đến tài vận vì theo quan niệm phong thủy, bếp càng sạch và sáng thì vận may càng nhiều.

Cách khắc phục: lau dọn thường xuyên, để khu vực bếp luôn khô ráo, sáng sủa. Một căn bếp ấm, sạch, sáng không chỉ tốt cho phong thủy mà còn mang lại cảm giác hạnh phúc cho cả gia đình.

Trong phong thủy, nhà ở không chỉ là nơi trú ngụ mà còn là "thân thể thứ hai" của con người. Khi không gian sống tích tụ quá nhiều năng lượng âm, tinh thần và sức khỏe đều bị ảnh hưởng. Giữ cho nhà cửa luôn sáng, sạch và thông thoáng chính là cách đơn giản nhất để xua tan âm khí, nuôi dưỡng dương khí, giúp vận khí hanh thông, gia đình hòa thuận, mạnh khỏe và bình an.