Không phải lập trình, đây mới là kỹ năng giúp nền kinh tế 1,4 tỷ dân sống sót trong kỷ nguyên AI

Chỉ cần nhìn danh sách lãnh đạo tại một số công ty và tổ chức có tầm ảnh hưởng nhất thế giới, người ta sẽ thấy một con số đáng kinh ngạc các nhân vật gốc Ấn Độ. Sundar Pichai tại Google, Satya Nadella tại Microsoft và Arvind Krishna tại IBM là những ví dụ nổi bật nhất. Liệu đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay là kết quả của một chiến lược quốc gia dài hạn?

Nằm tại một khu vực trung tâm của New Delhi, nơi các đặc khu ngoại giao giao thoa với những con phố rợp bóng cây, Sardar Patel Vidyalaya là một trong những trường tư thục danh giá nhất Ấn Độ, thu hút học sinh từ khắp nơi trên cả nước.

Hiệu trưởng trường, bà Anuradha Joshi, cho biết: "Vào thời điểm học sinh tốt nghiệp ở tuổi 18, các em không chỉ thành thạo hai thứ tiếng. Các em trở thành những người thông thạo bốn thứ tiếng."

Trong một quốc gia đa dân tộc rộng lớn, nơi có khoảng 1.600 ngôn ngữ và phương ngữ được sử dụng, việc tạo ra một nhà lãnh đạo bắt đầu bằng khả năng thấu hiểu người khác và chiếm trọn sự tin tưởng của họ. Nhà trường tin rằng, cốt lõi của năng lực đó nằm ở giáo dục đa ngôn ngữ. Với tầm nhìn nuôi dưỡng những nhà lãnh đạo tương lai tầm cỡ toàn cầu, Sardar Patel Vidyalaya yêu cầu học sinh phải thông thạo ít nhất bốn ngôn ngữ khi tốt nghiệp ở tuổi 18.

Đây không phải là một kỳ tích nhỏ. Điều khiến nó trở nên khả thi là mô hình trường học tích hợp đặc trưng của Ấn Độ, dẫn dắt trẻ em đi suốt chặng đường giáo dục từ 3 đến 18 tuổi. Trên một khuôn viên duy nhất, trẻ mầm non và học sinh trung học học tập cạnh nhau. Trẻ em ở các độ tuổi, nền tảng ngôn ngữ và đức tin khác nhau hòa nhập một cách dễ dàng.

Vào lúc 10h30 sáng, các bé mẫu giáo tập trung tại nhà ăn để ăn trưa sớm. Tại một đất nước mà văn hóa ẩm thực thay đổi chóng mặt giữa các vùng miền, việc ăn cùng nhau tại một địa điểm được xem là một phần không thể thiếu trong giáo dục của nhà trường.

Bà Joshi nói: "Việc tất cả 200 trẻ cùng tập trung tại một nơi, vào cùng một thời điểm và chia sẻ cùng một bữa ăn, bất kể xuất thân, là vô cùng thiết yếu. Bằng cách đó, các em hiểu được sự khác biệt của nhau và xây dựng những mối liên kết tự nhiên. Đến 6 tuổi, các em đã trở nên như một gia đình."

Tuy nhiên, ngay cả khi những đứa trẻ dường như đang dành cả ngày trong bầu không khí tự do, nền giáo dục Ấn Độ đương đại vẫn quan sát các em với sự chú ý đáng kinh ngạc.

Tại Sardar Patel Vidyalaya, phụ huynh của trẻ mầm non nhận được học bạ hai lần một năm, đưa ra đánh giá trong một phạm vi rộng lớn đến bất ngờ. Trong số các tiêu chí đánh giá có việc một đứa trẻ cư xử thế nào khi bạn khác gặp rắc rối, và cách trẻ phản ứng khi đối mặt với một vấn đề. Ngay cả đối với trẻ 3 tuổi, các đánh giá này cũng đặc biệt khắt khe.

Bằng cách này, Ấn Độ khuyến khích các bậc phụ huynh ngay từ giai đoạn đầu phải chú ý kỹ đến khả năng giải quyết vấn đề của con cái và giá trị của sự đa dạng. Trong môi trường đó, giáo dục đa ngôn ngữ ngày càng trở nên tinh vi hơn khi trẻ tiến bộ qua các cấp học. Trong một bối cảnh được định hình bởi sự đa dạng như vậy, tốc độ tiếp thu có thể gây kinh ngạc. Ngay cả ở các trường công lập, vào khoảng 11 tuổi, hầu hết học sinh đã đạt được trình độ tiếng Anh thông thạo để làm việc.

Vào năm 2020, Chính phủ Ấn Độ đã thực hiện cuộc đại tu chính sách giáo dục toàn diện lần đầu tiên sau khoảng ba thập kỷ. Một khuôn khổ mới, mang tên Chính sách Giáo dục Quốc gia 2020 (NEP2020), coi giáo dục đa ngôn ngữ là ưu tiên quốc gia, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bắt đầu sớm và duy trì nỗ lực thông qua đầu tư công.

Bản tuyên bố chính sách nêu rõ rằng, nhận thức được việc trẻ em tiếp thu ngôn ngữ cực kỳ nhanh trong độ tuổi từ 2 đến 8, chính quyền trung ương và tiểu bang sẽ cùng nỗ lực để đầu tư vào một số lượng lớn giáo viên ngôn ngữ cho tất cả các ngôn ngữ khu vực trên khắp đất nước.

Đà thúc đẩy giáo dục mầm non này đang lan rộng ra ngoài các thành phố lớn nhất của Ấn Độ. Việc huấn luyện kỹ năng thuyết trình trước đám đông, sử dụng các chủ đề quen thuộc như trường học và gia đình, được bắt đầu từ năm 5 tuổi.

Manoj Kumar Srivastava, giám đốc Hội đồng Giáo dục Trung học Trung ương, cơ quan giám sát chương trình giảng dạy quốc gia, cho biết: "Bên cạnh việc bồi đắp lòng tự hào là người Ấn Độ, mục tiêu cuối cùng của Chính sách Giáo dục Quốc gia là phát triển nguồn nhân lực có thể đóng góp vào sự tăng trưởng thịnh vượng chung, bao gồm cả nền kinh tế toàn cầu."

NEP2020 tuyên bố: "Việc cung cấp phổ cập giáo dục, chăm sóc và phát triển mầm non chất lượng phải đạt được càng sớm càng tốt và không được muộn hơn năm 2030, để đảm bảo rằng tất cả học sinh bước vào Lớp 1 đều sẵn sàng cho việc học tập."

Đây không chỉ là một chiến lược vốn nhân sự thông thường. Đó là một dự án quốc gia đầy tham vọng nhằm nuôi dưỡng và nâng cấp chính trí tuệ con người. Khi triết lý này bén rễ tại các trường học trên khắp đất nước, sự thức tỉnh của Ấn Độ đã âm thầm diễn ra.

Được định hình bởi một xã hội vừa đa dạng sâu sắc vừa cạnh tranh khốc liệt, những đứa trẻ này đang lớn lên với khả năng ngôn ngữ sắc bén, sự thông thạo công nghệ và tham vọng mãnh liệt. Theo nghĩa đó, các em chính là những đứa trẻ của thế kỷ trí tuệ nhân tạo.

Nguồn: Nikkei Asia