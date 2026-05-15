Clip khiến 2000 phụ huynh Việt hốt hoảng: Kiểu nuông chiều nào nuôi lớn 1 đứa trẻ thế này?

Một đoạn clip ngắn được quay từ phía sau, ghi lại cảnh một cậu bé sử dụng điện thoại của cha mẹ để nạp tiền vào game, sau đó còn biết cách xóa thông báo trừ tiền để tránh bị phát hiện đang thu hút sự chú ý.

"Không tin nổi sự nuông chiều nào nuôi lớn được đứa trẻ như thế này. Một cậu bé được bố mẹ cho dùng điện thoại thoải mái tới mức tự ý dùng tiền của bố mẹ để nạp game, sau đó còn xóa thông báo trừ tiền để không bị phát hiện. Không hiểu phụ huynh bận tới mức nào mà có thể để con dùng điện thoại vượt quá giới hạn như vậy", người đăng clip bức xúc.

Đoạn video nhanh chóng kéo theo hàng loạt tranh luận. Không ít người tỏ ra sốc vì một đứa trẻ nhỏ đã biết cách "qua mặt" người lớn khá bài bản. Điều đáng lo nhất không nằm ở số tiền lớn hay nhỏ, mà là việc trẻ đã hình thành suy nghĩ muốn gì cũng có thể lén làm, miễn đừng để người lớn biết.

Không ít ý kiến cũng cho rằng cha mẹ ngày nay đôi khi quá dễ dãi với điện thoại. Ban đầu chỉ là cho con mượn vài phút để xem hoạt hình, chơi game cho yên, nhưng dần dần trẻ được cầm điện thoại như một quyền đương nhiên, trong khi người lớn lại không thật sự theo sát việc con đang làm gì trên thiết bị đó.

Một số phụ huynh thừa nhận, nhiều khi vì quá bận rộn nên họ giao luôn điện thoại cho con để đỡ quấy, mà quên mất rằng trẻ con tiếp xúc công nghệ rất nhanh. Có những thao tác người lớn nghĩ con không biết, nhưng thực tế trẻ lại học được chỉ sau vài lần xem hoặc tự mày mò.

Điều khiến nhiều người suy nghĩ là đôi khi cha mẹ cứ nghĩ con còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, nhưng thực tế trẻ hoàn toàn có thể biết đâu là việc mình không được phép làm. Việc cậu bé biết xóa thông báo trừ tiền cho thấy em hiểu hành động đó sẽ khiến bố mẹ không vui nên mới tìm cách che giấu.

Đây cũng là lời nhắc để phụ huynh chú ý hơn đến việc đặt giới hạn khi cho con dùng thiết bị điện tử: từ mật khẩu thanh toán, thời gian sử dụng đến việc trò chuyện với con về tiền bạc và trách nhiệm. Bởi điều trẻ cần không chỉ là một chiếc điện thoại để giải trí, mà còn là sự đồng hành và định hướng từ cha mẹ trước khi mọi thứ đi quá giới hạn.

Theo nhiều chuyên gia giáo dục, trẻ ngày nay tiếp xúc với công nghệ quá sớm nên khả năng thao tác điện thoại, ứng dụng hay game đôi khi còn nhanh hơn người lớn tưởng tượng. Nhưng điều đó không đồng nghĩa trẻ đủ nhận thức để hiểu giá trị đồng tiền hay hậu quả từ hành động của mình.

Một đứa trẻ có thể biết bấm nút thanh toán, xóa lịch sử giao dịch hay che giấu thông báo, nhưng chưa chắc hiểu được bố mẹ đã phải làm việc thế nào để kiếm ra số tiền ấy.

Điều khiến nhiều người suy nghĩ là phản ứng của một số phụ huynh mỗi khi sự việc xảy ra. Có người cho rằng trẻ con mà, lớn lên sẽ tự biết, nhưng cũng có ý kiến phản bác rằng chính sự dễ dãi ấy mới khiến nhiều đứa trẻ ngày càng thiếu ranh giới. Bởi nuông chiều không nằm ở việc mua cho con bao nhiêu món đồ, mà là khi người lớn bỏ qua những nguyên tắc cơ bản chỉ vì nghĩ con còn nhỏ.

Thay vì chỉ cấm đoán hay quát mắng sau khi sự việc xảy ra, điều quan trọng hơn là phải đồng hành cùng con khi dùng thiết bị điện tử: đặt mật khẩu thanh toán, giới hạn thời gian sử dụng, giải thích cho con hiểu về tiền bạc và đặc biệt là không giao hoàn toàn chiếc điện thoại cho trẻ như một "bảo mẫu công nghệ".

Bởi đôi khi, điều đáng sợ nhất không phải một lần lén nạp game vài chục hay vài trăm nghìn đồng mà là việc một đứa trẻ lớn lên mà không hiểu đâu là giới hạn, đâu là sự tôn trọng công sức của người khác.