Trước đây, người ta thường nói hễ tức giận là "huyết áp tăng xông", nhưng ngày nay khi áp lực ập đến, nhiều người sẽ nói "Cortisol đang tăng cao"! Đóng vai trò then chốt được mệnh danh là "Hormone căng thẳng", Cortisol liên quan mật thiết đến cảm xúc, tình trạng da và cả cân nặng. Một khi cơ thể ở trong trạng thái áp lực cao kéo dài,

Cortisol mất cân bằng không chỉ khiến da dễ nổi mụn, tiết dầu nhiều hơn mà còn làm quá trình giảm mỡ bị chững lại (stagnation), càng giảm càng lo âu. Không trách được vì sao nhiều người nói càng vội vàng giảm cân thì lại càng khó giảm. Hãy cùng tìm hiểu tác động của Cortisol và cách đưa cơ thể trở lại nhịp độ ổn định nhé.

Cortisol là gì?

Cortisol là một loại hormone steroid được tiết ra bởi vỏ thượng thận. Nó chịu trách nhiệm chính trong việc giúp cơ thể ứng phó với áp lực, đồng thời tham gia điều tiết đường huyết, kiểm soát huyết áp và phản ứng kháng viêm. Nó có nhịp sinh học rõ ràng: thường cao nhất vào buổi sáng và giảm dần vào ban đêm để giúp cơ thể đi vào trạng thái nghỉ ngơi tự nhiên. Tuy nhiên, khi căng thẳng tích tụ lâu ngày, Cortisol duy trì ở mức cao sẽ phá vỡ nhịp điệu này, dẫn đến một loạt thay đổi về ngoại hình và sức khỏe.

Khi Cortisol quá cao, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Tình trạng Cortisol cao kéo dài sẽ gây ra những ảnh hưởng đa diện:

Thay đổi vóc dáng: Tích tụ mỡ bụng, tăng cân.

Vấn đề chuyển hóa: Đường huyết biến động lớn, độ nhạy insulin giảm.

Ảnh hưởng giấc ngủ: Khó ngủ, ngủ nông, tỉnh dậy vẫn thấy mệt mỏi.

Trạng thái cảm xúc: Lo âu, dễ cáu gắt hoặc trầm uất.

Sự tập trung giảm sút: Dễ mệt mỏi, khó tập trung tinh thần.

Ảnh hưởng trực tiếp đến làn da:Khi Cortisol quá cao, nó kích thích tiết bã nhờn và phản ứng viêm, khiến da dễ đổ dầu, mọc mụn, mẩn đỏ và tốc độ phục hồi chậm lại. Lâu dần, da sẽ không ổn định, xỉn màu. Thậm chí có tài liệu chỉ ra rằng áp lực kéo dài còn đẩy nhanh quá trình mất collagen, khiến nếp nhăn và tình trạng chảy xệ trở nên rõ rệt hơn.

Tại sao Cortisol khiến bạn không thể gầy đi?

Chìa khóa khiến bạn khó giảm cân khi Cortisol cao là cơ thể rơi vào "chế độ bảo thủ"! Khi áp lực lớn, Cortisol khiến cơ thể có xu hướng lưu trữ năng lượng và giảm tiêu hao, đồng thời ảnh hưởng đến phản ứng của insulin, khiến mỡ dễ tích tụ, đặc biệt là ở vùng bụng.

Ngoài ra còn có các phản ứng dây chuyền như:

Thèm ăn đồ ngọt, đồ béo hơn (ăn uống do áp lực).

Ngủ không ngon, uống nhiều cà phê hơn khiến áp lực khó hạ xuống.

Tập thể dục quá độ khiến cơ thể càng thêm kiệt sức.

Kết quả là dù bạn có kiểm soát ăn uống và tập luyện, cân nặng vẫn giảm rất chậm hoặc kẹt ở giai đoạn chững cân.

Làm sao để giảm Cortisol? Hãy bắt đầu từ "Nhịp sống"

Thay vì chỉ mù quáng nhịn ăn, điều quan trọng hơn là kéo cơ thể thoát khỏi trạng thái căng thẳng kéo dài:

Chất lượng giấc ngủ quan trọng hơn thời lượng: Đi ngủ và thức dậy vào giờ cố định. Giảm dùng điện thoại 1-2 tiếng trước khi ngủ, thay bằng giãn cơ, ngâm bồn hoặc hít thở sâu.

Tập thể dục "vừa đủ": Không cần ngày nào cũng tập cường độ cao. Nên ưu tiên đi bộ nhanh, yoga, giãn cơ hoặc tập tạ cường độ nhẹ đến trung bình, đồng thời có ngày nghỉ ngơi.

Caffeine vừa phải: Quá nhiều cà phê dễ làm tăng cảm giác áp lực. Nếu buổi chiều bạn đã thấy lo âu hoặc khó ngủ thì nên cắt giảm.

Dành thời gian cho bản thân thư giãn: Thiền, hít thở sâu, nghe nhạc hoặc đơn giản là để đầu óc trống rỗng để cơ thể thoát khỏi trạng thái căng thẳng.

Chế độ ăn "Ổn định đường huyết" và "Kháng viêm": Ăn thực phẩm tự nhiên (whole foods), bổ sung vitamin C, Magie, Omega-3 và lợi khuẩn. Giảm thực phẩm chế biến sẵn nhiều đường, ăn đạm chất lượng cao và thực phẩm GI thấp.

Thực đơn giúp ổn định Cortisol

Nguyên tắc cơ bản: Protein + Thực phẩm tự nhiên + Carb ổn định

Bữa sáng: Nhất định phải có protein (trứng, sữa đậu nành, sữa chua...), tránh việc chỉ uống mỗi cà phê.

Bữa chính: Theo công thức "Protein + Rau xanh + Carb vừa phải".

Chọn Carb: Ưu tiên gạo lứt, khoai lang, bí đỏ để ổn định đường huyết.

Nếu thèm ăn do áp lực, hãy chuẩn bị hạt dinh dưỡng, sữa chua không đường hoặc trái cây để tránh ăn quá nhiều sau khi để bụng đói quá lâu.

Lịch trình 1 ngày giúp ổn định Cortisol

Sáng: Sau khi dậy thì ăn sáng, tắm nắng hoặc đi bộ 10-20 phút.

Trưa: Ăn cơm đúng giờ, không để quá bữa.

Chiều: Khi thấy mệt, hãy đi bộ ngắn thay vì dùng cà phê để tỉnh táo.

Tối: Ăn thanh đạm, thư giãn sớm, đi ngủ đúng giờ.

Khi nào cần lưu ý đặc biệt?Nếu xuất hiện thay đổi cân nặng bất thường, vấn đề về huyết áp/đường huyết, rối loạn kinh nguyệt, mất ngủ kéo dài hoặc biến động cảm xúc quá lớn, bạn nên đi khám bác sĩ để loại trừ các vấn đề liên quan đến nội tiết.