Không phải cứ mua rẻ là tiết kiệm: 5 kiểu chi tiêu càng ham rẻ càng tốn

Điểm khác biệt nằm ở việc chúng ta đang nhìn vào giá mua hay tổng chi phí sử dụng. Một món đồ giá cao hơn một chút nhưng dùng được 5 năm đôi khi rẻ hơn rất nhiều so với món giá thấp phải thay mỗi năm. Dưới đây là 5 kiểu chi tiêu dễ khiến nhiều gia đình tưởng mình tiết kiệm nhưng thực tế lại đang mất tiền nhiều hơn.

1. Mua đồ chất lượng thấp chỉ vì rẻ hơn vài chục đến vài trăm nghìn đồng

Đây là kiểu “tiết kiệm” phổ biến nhất. Một đôi giày 300.000 đồng có vẻ hấp dẫn hơn đôi 700.000 đồng. Một chiếc chảo 200.000 đồng nghe hợp lý hơn chiếc 600.000 đồng. Nhưng nếu đôi giày rẻ chỉ đi được vài tháng, chiếc chảo nhanh bong lớp chống dính và phải thay liên tục, số tiền cuối cùng có thể cao hơn.

Ví dụ, một món đồ 300.000 đồng phải mua lại 3 lần trong hai năm sẽ tốn 900.000 đồng. Trong khi món 700.000 đồng dùng ổn định trong cùng khoảng thời gian lại rẻ hơn nếu tính theo số lần sử dụng.

Vì thế, trước khi mua, đừng chỉ hỏi: “Món nào rẻ nhất?”, mà nên hỏi thêm: “Tôi sẽ dùng nó bao lâu?”.

2. Mua thật nhiều vì thấy giảm giá

Một trong những chiếc bẫy lớn nhất của người thích săn giá rẻ là mua nhiều hơn nhu cầu thực tế.

“Giảm 50%”, “mua 2 tặng 1”, “mua combo rẻ hơn mua lẻ” đều khiến chúng ta có cảm giác đang tiết kiệm. Nhưng nếu bình thường bạn chỉ cần một chai dầu gội mà vì khuyến mại lại mua bốn chai, số tiền phải chi ngay lập tức vẫn tăng lên.

Đặc biệt với thực phẩm, mỹ phẩm và đồ gia dụng có hạn sử dụng, mua quá nhiều còn dẫn đến tình trạng hết hạn, hỏng hoặc để lâu không dùng tới.

Tiết kiệm không nằm ở việc mua được món hàng giảm sâu nhất. Tiết kiệm nằm ở việc chỉ mua đúng lượng mình cần.

3. Chọn dịch vụ rẻ nhưng phát sinh quá nhiều chi phí sau đó

Một chiếc vé máy bay giá thấp nhưng phải trả thêm hành lý, chọn chỗ, ăn uống, di chuyển từ sân bay xa trung tâm có thể không còn rẻ.

Một căn nhà thuê thấp hơn 1 triệu đồng mỗi tháng nhưng cách nơi làm việc thêm 10km có thể khiến tiền xăng, gửi xe và thời gian đi lại tăng đáng kể.

Một gói dịch vụ có giá ban đầu thấp nhưng liên tục phát sinh phí bổ sung cũng tương tự.

Khi so sánh giá, nên cộng toàn bộ chi phí liên quan thay vì chỉ nhìn con số được quảng cáo đầu tiên. Có những lựa chọn đắt hơn 10% lúc ban đầu nhưng lại rẻ hơn đáng kể trong suốt quá trình sử dụng.

4. Mua đồ rẻ nhưng không đúng nhu cầu, cuối cùng phải mua lại lần hai

Đây là một kiểu lãng phí rất dễ gặp.

Bạn cần một chiếc máy tính để làm việc nhưng vì muốn tiết kiệm nên mua cấu hình thấp hơn nhu cầu. Sau một thời gian máy chậm, không đáp ứng được công việc và cuối cùng vẫn phải đổi máy.

Bạn cần một chiếc tủ đủ lớn nhưng mua loại nhỏ hơn vì rẻ. Vài tháng sau đồ đạc tăng lên, bạn lại phải mua thêm tủ.

Khoản tiền mua món đầu tiên lúc này gần như trở thành “học phí”.

Với những món sử dụng lâu dài, đặc biệt là đồ điện tử, nội thất và thiết bị gia dụng, mua đúng nhu cầu thường quan trọng hơn mua thật rẻ.

5. Tiết kiệm tiền bằng cách trì hoãn bảo dưỡng và sửa chữa

Đây có lẽ là kiểu “ham rẻ” đắt nhất.

Xe máy có dấu hiệu bất thường nhưng chưa sửa vì muốn tiết kiệm vài trăm nghìn đồng. Điều hòa lâu ngày không vệ sinh vì nghĩ vẫn chạy được. Một đường ống nhỏ bị rò nước nhưng chưa xử lý vì chưa nghiêm trọng.

Những khoản chi nhỏ bị trì hoãn có thể biến thành hóa đơn lớn hơn rất nhiều sau đó.

Trong tài chính gia đình, bảo dưỡng định kỳ không phải là tiêu tiền vô ích. Đó là cách ngăn một khoản chi nhỏ biến thành khoản chi lớn.

Tiết kiệm thực sự là giảm tổng chi phí, không phải luôn chọn giá thấp nhất

Một người quản lý tiền tốt không nhất thiết phải mua đồ đắt, nhưng cũng không mặc định món rẻ nhất là lựa chọn tốt nhất.

Trước một khoản chi, có thể tự hỏi 4 câu rất đơn giản: Mình có thực sự cần món này không? Mình sẽ dùng bao nhiêu lần? Chi phí phát sinh sau khi mua là bao nhiêu? Nếu mua loại rẻ hơn, khả năng phải thay mới hoặc mua lại có cao không?

Chỉ cần trả lời được 4 câu hỏi đó, rất nhiều quyết định chi tiêu sẽ thay đổi.

Bởi cuối cùng, tiết kiệm không phải là trả ít tiền nhất tại quầy thanh toán. Tiết kiệm là bỏ ra ít tiền nhất cho cùng một nhu cầu trong thời gian dài. Và đôi khi, món đồ rẻ nhất hôm nay lại chính là món khiến chúng ta tốn nhiều tiền nhất về sau.