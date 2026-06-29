Công bố điểm chuẩn lớp 10 vào ngày mai, học sinh TPHCM cần làm gì sau khi trúng tuyển?

Sáng 29/6, ông Nguyễn Văn Phong - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM, cho biết điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 hệ đại trà năm học 2026-2027 sẽ được công bố vào đầu giờ chiều ngày 30/6.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay kết thúc từ ngày 2/6. Đây cũng là năm đầu tiên sau khi sáp nhập địa giới hành chính, TPHCM có hơn 151.000 thí sinh dự thi, trở thành địa phương có số lượng thí sinh đông nhất cả nước.

Theo đánh giá của nhiều giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, đề thi năm nay đã được điều chỉnh theo hướng giảm độ khó, phù hợp hơn với năng lực học sinh. Vì vậy, điểm chuẩn vào lớp 10 được dự báo sẽ tăng từ 0,5 đến 2 điểm, tùy từng trường.

Điểm xét tuyển vào lớp 10 hệ đại trà được tính bằng tổng điểm ba môn Ngữ văn, Toán, tiếng Anh cùng với điểm ưu tiên (nếu có). Thí sinh phải tham gia đầy đủ cả ba môn thi, không vi phạm quy chế và không có môn nào bị điểm liệt (0 điểm).

Sau khi Sở GD&ĐT công bố điểm chuẩn, thí sinh trúng tuyển cần thực hiện xác nhận nhập học trên hệ thống tuyển sinh lớp 10 của Sở tại địa chỉ https://ts10.hcm.edu.vn, đồng thời nộp hồ sơ trực tiếp tại trường THPT trúng tuyển theo thời gian và hướng dẫn của từng trường.

Sở GD&ĐT TPHCM lưu ý, học sinh trúng tuyển nhưng không xác nhận nhập học hoặc không nộp hồ sơ đúng thời hạn mà không có lý do chính đáng như ốm đau, tai nạn, thiên tai hoặc các trường hợp bất khả kháng được cơ quan có thẩm quyền xác nhận sẽ được xem là từ chối kết quả trúng tuyển . Những trường hợp này sẽ không được bảo lưu kết quả và cũng không được tham gia các đợt tuyển sinh bổ sung trong cùng năm học.

Trong trường hợp các trường THPT chưa tuyển đủ chỉ tiêu sau đợt nhập học chính thức, Sở GD&ĐT sẽ xem xét tổ chức tuyển sinh bổ sung. Đối tượng được tham gia đợt tuyển sinh này là những học sinh đã dự thi tuyển sinh lớp 10 nhưng không trúng tuyển cả ba nguyện vọng đã đăng ký.