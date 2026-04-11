Trong nhiều năm, BMI gần như là “thước đo mặc định” để đánh giá một người gầy hay béo. Nhưng các nghiên cứu y học mới đây đang dần thay đổi điều đó: cân nặng không còn là yếu tố quan trọng nhất.

Theo bác sĩ sản phụ khoa Khâu Tiểu Thần (Bệnh viện Xiyuan), một chỉ số mới có tên BRI (Body Roundness Index - chỉ số độ tròn cơ thể) đang được giới chuyên môn đánh giá cao hơn BMI trong việc phản ánh sức khỏe thực sự, đặc biệt là mức độ tích tụ mỡ nội tạng.

Không phải cân nặng, mà "hình dạng cơ thể" mới là vấn đề

Khác với BMI - chỉ dựa trên chiều cao và cân nặng - BRI tiếp cận cơ thể theo một cách hoàn toàn khác: Xem cơ thể như một khối hình elip.

Chỉ cần 2 thông số đơn giản là chiều cao và vòng eo, BRI có thể ước tính mức độ “tròn” của cơ thể, từ đó phản ánh chính xác lượng mỡ nội tạng - yếu tố liên quan trực tiếp đến các bệnh nguy hiểm như tim mạch, tiểu đường hay rối loạn chuyển hóa.

Điều này lý giải vì sao có những người cân nặng bình thường nhưng vẫn có nguy cơ bệnh cao, trong khi người khác nặng cân hơn lại không gặp vấn đề đáng kể: mỡ nằm ở đâu mới là điều quyết định.

Nghiên cứu 20 năm: BRI liên quan trực tiếp đến nguy cơ tử vong

Một nghiên cứu quy mô lớn đăng trên Tạp chí Hiệp hội Y khoa Mỹ (JAMA), theo dõi hơn 30.000 người trong suốt 20 năm, đã đưa ra kết luận đáng chú ý: Cả BRI quá cao lẫn quá thấp đều làm tăng nguy cơ tử vong rõ rệt.

Không chỉ vậy, khi so sánh khả năng dự đoán các vấn đề sức khỏe như hội chứng chuyển hóa, bệnh tim mạch hay tử vong do mọi nguyên nhân, BRI cho thấy độ nhạy cao hơn BMI.

Trong thực tế lâm sàng, một số ngưỡng BRI đáng lưu ý gồm:

BRI > 7: Cho thấy mỡ bụng tích tụ nhiều, nguy cơ sức khỏe tăng cao.

BRI < 3: Không phải càng gầy càng tốt, có thể là dấu hiệu mất cơ hoặc suy dinh dưỡng - đặc biệt nguy hiểm với người lớn tuổi.

Đừng để cân nặng “đánh lừa” bạn

Điều quan trọng nhất mà các chuyên gia nhấn mạnh: đừng quá ám ảnh con số trên cân.

Việc tăng giảm vài lạng mỗi ngày không phản ánh đầy đủ tình trạng sức khỏe. Thay vào đó, bạn nên quan tâm nhiều hơn đến:

- Mỡ phân bố ở đâu (đặc biệt là vùng bụng)

- Tỷ lệ cơ - mỡ trong cơ thể

- Thói quen ăn uống và vận động lâu dài

3 điều nên làm nếu muốn cải thiện chỉ số BRI

Thay vì tìm cách giảm cân cấp tốc, bác sĩ khuyến nghị tập trung vào việc cải thiện "chất lượng cơ thể":

1. Điều chỉnh chế độ ăn: Ưu tiên thực phẩm giàu chất xơ, hạn chế đồ ăn chế biến sẵn, giảm đường và chất béo xấu để kiểm soát mỡ nội tạng.

2. Tập luyện thông minh: Kết hợp giữa Cardio (đi bộ nhanh, chạy bộ, đạp xe…) để đốt mỡ Tập kháng lực (gym, pilates…) để tăng cơ

3. Duy trì lối sống ổn định: Ngủ đủ giấc, hạn chế stress và giữ nhịp sinh hoạt đều đặn - những yếu tố tưởng nhỏ nhưng ảnh hưởng lớn đến chuyển hóa.

Một cơ thể khỏe mạnh không nằm ở việc bạn nặng bao nhiêu kg, mà ở cách cơ thể bạn được cấu thành và phân bố mỡ ra sao.

BRI cho thấy một sự thật đơn giản nhưng nhiều người bỏ qua: Không phải cứ gầy là khỏe và cũng không phải cứ béo là nguy hiểm

Giữ cơ thể ở trạng thái cân bằng - không quá “tròn”, cũng không quá “gầy” - mới chính là chìa khóa để sống khỏe và lâu dài.