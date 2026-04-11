Giảm 10kg sau 4 tháng tiêm “bút giảm cân”, người đàn ông bàng hoàng khi tỉnh dậy bị đột quỵ mắt, một bên không nhìn thấy gì

Trào lưu "bút tiêm giảm cân" vẫn chưa hạ nhiệt. Trên mạng xã hội Threads, nhiều người còn chia sẻ kinh nghiệm sang Nhật "gom hàng", khiến không ít người cũng muốn thử theo. Tuy nhiên, bác sĩ Wei Shihang, giám đốc Phòng khám Hsinchu Churi (Đài Loan, Trung Quốc) cảnh báo: Chưa bàn đến quy định hải quan, nếu tự ý mua, tiêm hoặc điều chỉnh liều mà không có đánh giá chuyên môn và theo dõi y tế, rủi ro không chỉ dừng ở buồn nôn hay táo bón.

Thống kê cho thấy, số báo cáo tác dụng phụ liên quan đến nhóm thuốc này gửi lên FDA đã tăng gấp 8 lần chỉ trong 2 năm, chủ yếu do sử dụng sai cách.

Giảm 10kg nhưng đổi lại là mất thị lực do dùng "bút tiêm giảm cân"

Loại thuốc tiêm điều trị tiểu đường thường được gọi là "bút giảm cân" đang rất phổ biến trong những năm gần đây, nhưng các tác dụng phụ cũng dần gây lo ngại. Mới đây, trên trang Tvbs, các bác sĩ chia sẻ trường hợp một người đàn ông 50 tuổi sau khi tiêm dùng "bút tiêm giảm cân" trong 4 tháng thì giảm được 10kg, nhưng một ngày nọ thức dậy thì phát hiện mắt phải đột ngột mất thị lực, sau đó được chẩn đoán là "đột quỵ mắt".

Theo các bác sĩ, trong suốt 4 tháng tiêm thuốc, người đàn ông này không gặp triệu chứng khó chịu rõ ràng. Tuy nhiên, đến một buổi sáng, ông đột nhiên không nhìn thấy gì bằng mắt phải nên lập tức đến khám chuyên khoa mắt và được xác định bị đột quỵ mắt.

Sau khi xét nghiệm máu chi tiết, bác sĩ không phát hiện bệnh lý huyết khối hay nguyên nhân thông thường nào, khiến nguyên nhân gây bệnh càng khó lý giải.

Nguy cơ hiếm nhưng có thật: "1/10.000 cũng có thể xảy ra"

Bác sĩ cho biết, các nghiên cứu dữ liệu lớn tại Mỹ từng phát hiện rằng việc sử dụng "bút tiêm giảm cân" có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ mắt với tỷ lệ khoảng 2/10.000. Vì vậy, cơ quan quản lý đã yêu cầu bổ sung cảnh báo trên thuốc.

Dù tỷ lệ không cao, nhưng trường hợp này cho thấy:

- "Bút tiêm giảm cân" không phải là phương pháp giảm cân vô hại

- Ngay cả khi không có triệu chứng ban đầu, biến chứng vẫn có thể xảy ra

- Một số rủi ro có thể nghiêm trọng và không thể hồi phục

5 rủi ro không thể xem nhẹ khi tự ý dùng "bút tiêm giảm cân"

Dựa trên nghiên cứu và quan sát lâm sàng, bác sĩ Wei Shihang đã chỉ ra 5 rủi ro phổ biến nhất khi tự mua "bút tiêm giảm cân" ở nước ngoài:

Rủi ro 1: Dùng sai liều - nguyên nhân chính khiến báo cáo FDA tăng vọt

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Healthcare phân tích gần 66.000 báo cáo từ hệ thống FAERS của FDA cho thấy, số ca liên quan đến Tirzepatide (thuốc đồng vận thụ thể GLP-1/GIP) tăng từ dưới 5.000 (năm 2022) lên hơn 37.000 (năm 2024).

Điều đáng chú ý: Tác dụng phụ phổ biến nhất không phải hiếm gặp, mà là dùng sai liều - gồm tiêm quá liều, tiêm lặp, bỏ liều hoặc lịch tiêm rối loạn.

Rủi ro 2: Khác biệt dạng bào chế giữa các nước nên dễ dùng sai

Ví dụ, với loại "bút tiêm giảm cân" đang được bàn tán nhiều gần đây tại Đài Loan là dạng bút đa liều, mỗi bút chứa 4 liều dùng trong 4 tuần (mỗi tuần 1 lần), dùng xong mới bỏ. Trong khi đó, sản phẩm tại Nhật Bản thường là bút đơn liều, mỗi tuần dùng 1 bút, 1 hộp có 2 bút.

Nếu không hiểu rõ sự khác biệt này, rất dễ dùng nhầm liều hoặc sai cách khi tự mua về.

Rủi ro 3: Tự ý tăng liều, bỏ qua giai đoạn thích nghi

Các thuốc nhóm GLP-1 đều có lộ trình tăng liều rõ ràng. Ví dụ với bút Tirzepatide, bắt đầu với 2,5 mg/tuần trong 4 tuần để cơ thể thích nghi. Sau đó mới cân nhắc tăng liều, tối đa đến 15mg

Việc tăng liều cần có bác sĩ theo dõi. Tự ý "thấy chưa hiệu quả thì tăng" hoặc bỏ qua các mức trung gian là cực kỳ nguy hiểm.

Rủi ro 4: Thiếu liều hoặc quên tiêm dẫn đến giảm hiệu quả, dễ tăng cân trở lại

Không ít trường hợp bị tiêm thiếu hoặc quên liều. Điều này có thể không gây triệu chứng rõ rệt ngay, nhưng có thể làm chậm hoặc mất hiệu quả giảm cân, khiến người dùng bỏ cuộc giữa chừng hoặc tăng nguy cơ tăng cân trở lại.

Với người có vấn đề đường huyết, việc tiêm không đều còn có thể khiến đường huyết dao động mạnh.

Rủi ro 5: Tự điều chỉnh liều có thể gây biến chứng nghiêm trọng

Một ca bệnh đăng trên tạp chí Cureus (2025) ghi nhận trường hợp một nam bệnh nhân 39 tuổi tự mua Tirzepatide, do thiếu thuốc nên đã bỏ qua liều trung gian và tiêm liều cao hơn, dẫn đến hạ đường huyết nghiêm trọng, ức chế tủy xương, nhiễm trùng huyết, suy đa cơ quan. Bệnh nhân phải điều trị ICU suốt 25 ngày.

Ngoài ra, thuốc này yêu cầu bảo quản nhiệt độ nghiêm ngặt. Nếu mang qua nhiều chặng bay mà không đảm bảo điều kiện, thuốc có thể giảm hiệu quả hoặc tăng nguy cơ nhiễm khuẩn.

Tóm lại, bác sĩ nhấn mạnh: Bút tiêm giảm cân không phải thực phẩm chức năng. Việc "mua được" không đồng nghĩa với "phù hợp để dùng".

Đặc biệt trong các kỳ nghỉ dài, khi ăn uống, sinh hoạt dễ mất kiểm soát, thay vì vội vàng tìm đến thuốc, nên ưu tiên điều chỉnh chế độ ăn, ổn định giờ giấc sinh hoạt và kiểm soát nhịp ăn uống.

Sau kỳ nghỉ, hãy đến cơ sở y tế để được đánh giá đầy đủ và tư vấn cá nhân hóa. Đó mới là cách giảm cân an toàn và bền vững.

Tổng hợp theo nguồn Tvbs