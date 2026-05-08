Khi du lịch cùng con nhỏ, điểm đến đẹp thôi là chưa đủ

Với nhiều du khách quốc tế, một chuyến đi nước ngoài cùng gia đình không chỉ là câu chuyện chọn nơi có cảnh đẹp hay nhiều điểm check-in. Khi có trẻ nhỏ đi cùng, các tiêu chí như an toàn, tiện lợi, chi phí, đồ ăn, nơi lưu trú, phương tiện di chuyển vàcả thái độ của người dân địa phương đều trở thành những yếu tố quan trọng.

Trong bối cảnh xu hướng "family travel" – du lịch cùng gia đình – ngày càng phổ biến, Việt Nam đang được nhiều khách nước ngoài nhắc đến như một điểm đến dễ chịu hiếm có. Theo Dân trí, nhiều gia đình quốc tế sau khi du lịch hoặc sống dài hạn tại ViệtNam đã gọi nơi đây là một trong những điểm đến lý tưởng cho du lịch gia đình, đặc biệt với những nhà có con nhỏ.

Một trong số đó là chị Megan, du khách Australia, người đã cùng chồng và 2 con nhỏ, 1 tuổi và 4 tuổi, có hành trình hơn 3 tuần khám phá Việt Nam. Gia đình chị đi qua Hà Nội, vịnh Hạ Long, Ninh Bình, Huế, Hội An và Đà Nẵng. Sau chuyến đi, chị Megan nhậnxét Việt Nam có thể là một trong những điểm đến tuyệt vời nhất cho du lịch gia đình.

Hành trình của gia đình chị Megan cũng phần nào cho thấy sự đa dạng của Việt Nam. Tại Hà Nội, họ đi tour ẩm thực, tham quan Hoàng thành Thăng Long và phố cổ. Ở Hạ Long, cả gia đình nghỉ đêm trên du thuyền, chèo kayak, bơi lội. Đến Ninh Bình, họ đi thuyền,leo Hang Múa; sau đó tiếp tục đến Huế, Hội An và Đà Nẵng để trải nghiệm di sản, suối khoáng, phố cổ, chợ đêm và nghỉ biển.

Điều khiến khách Tây bất ngờ không chỉ là cảnh đẹp

Nếu cảnh quan là lý do kéo du khách đến Việt Nam, thì sự tiện lợi và cảm giác thoải mái khi đi cùng trẻ nhỏ lại là điều khiến nhiều người nhớ lâu hơn.

Chia sẻ với Dân trí, chị Chrissie-Leigh Felgate, đến từ Australia và Anh, từng sống tại Việt Nam nhiều tháng cùng gia đình 4 con, cho biết các ứng dụng đặt xe công nghệ ở Việt Nam rẻ và dễ sử dụng. Gia đình chị cũng từng đi xe khách giường nằm qua đêm vàcác con rất thích trải nghiệm này. Về lưu trú, họ từng ở Airbnb, khách sạn và thuê nhà dài hạn. Theo chị, khách sạn tại Việt Nam có thể không quá sang trọng nhưng sạch sẽ, giá hợp lý và nhân viên thân thiện.

Một gia đình người Anh khác là anh Jamie và chị Emily cũng quyết định ở lại Việt Nam trong 3 tháng cùng 2 con nhỏ. Theo chia sẻ được Dân trí dẫn lại từ bài đăng của họ, Đà Nẵng có nhiều thứ phù hợp cho trẻ em như khu vui chơi trong nhà, quáncà phê có khu vui chơi, các hoạt động giải trí gia đình, bãi biển đẹp và đồ ăn ngon. Anh Jamie gọi đây là một trong những nơi tuyệt vời nhất mà anh từng đến.

Những nhận xét này cũng tương đồng với đánh giá của một số chuyên trang du lịch quốc tế. Rough Guides mô tả Việt Nam là điểm đến an toàn, giá phải chăng và có nhiều trải nghiệm thân thiện với gia đình, từ bãi biển, múa rối nước, đạp xe qua ruộnglúa đến các chuyến đi thuyền trên sông. Chuyên trang này cũng gợi ý nhiều hoạt động phù hợp với trẻ em như khám phá Cúc Phương, đồng bằng Mê Kông, Hạ Long, Bà Nà Hills, đồi cát Mũi Né hay làm đèn lồng ở Hội An.

Trong khi đó, Family Traveller nhận định Việt Nam có nhiều lợi thế cho du lịch gia đình nhờ các di sản thế giới, hệ thống vườn quốc gia, cảnh quan tự nhiên dễ tiếp cận và nhiều hoạt động phù hợp với thanh thiếu niên như đi thuyền ở Mê Kông, chèo kayakở Hạ Long, đi bộ vùng cao Sa Pa hay khám phá Phong Nha - Kẻ Bàng.

Sự thân thiện với trẻ nhỏ trở thành "điểm cộng" đặc biệt

Một yếu tố được nhiều gia đình nước ngoài nhắc đến là cách người Việt đối xử với trẻ nhỏ. Chị Ebru, người từng sống ở 7 quốc gia thuộc 4 châu lục và hiện chọn Việt Nam là "quê hương thứ hai" để sống cùng chồng con, cho biết điều khiến chị ấn tượngnhất là tình cảm của người Việt dành cho trẻ em. Theo Dân trí, chị từng chia sẻ trong một podcast rằng không chỉ trong nhà hàng, ngay cả ngoài đường phố, mọi người cũng rất yêu quý trẻ nhỏ.

Chị Ebru cũng kể lại trải nghiệm hiếm có với nhiều cha mẹ trẻ: được ăn một bữa trọn vẹn mà không liên tục bị gián đoạn vì con nhỏ. Tại nhiều nhà hàng, quán cà phê hoặc siêu thị ở Việt Nam, nhân viên có thể hỗ trợ chơi cùng trẻ, chuẩn bị ghế ăn, tạo khônggian để cha mẹ dùng bữa thoải mái hơn. Với các gia đình có con nhỏ, đây là chi tiết nhỏ nhưng có thể làm thay đổi cả cảm nhận về chuyến đi.

Tương tự, chị Maria Sofia, một bà mẹ hai con người Dominica, mô tả trải nghiệm sống tại Việt Nam giống như được "cả một ngôi làng cùng nuôi con" . Theo Dân trí, chị cho biết bản thân có thể đi nhiều nơi mà không cảm thấy sợ hãi, kể cả vào ban đêmhoặc khi đi cùng con. Chị cũng nhận xét Việt Nam là một trong những nơi thân thiện với trẻ em nhất mà chị từng đến.

Yếu tố an toàn cũng được gia đình anh Ric và chị Keira, du khách Anh đang du lịch vòng quanh thế giới cùng 3 con, nhắc đến. Dù từng nhận nhiều ý kiến cho rằng đưa con đến Việt Nam là "liều", trải nghiệm thực tế của họ lại trái ngược. Theo Dân trí, giađình này cho rằng Việt Nam có tỉ lệ tội phạm bạo lực thấp, đường phố thân thiện và người dân coi trọng gia đình.

Việt Nam đang thay đổi hình ảnh trong mắt khách quốc tế

Trong nhiều năm, Việt Nam thường được khách quốc tế biết đến như điểm đến của du lịch bụi, trải nghiệm văn hóa, ẩm thực đường phố và hành trình khám phá dài ngày. Tuy nhiên, cách nhìn này đang dần mở rộng. Việt Nam không chỉ phù hợp với người trẻ thíchxê dịch, mà còn ngày càng được chú ý trong nhóm khách gia đình.

Travel + Leisure Asia từng giới thiệu danh sách các khu nghỉ dưỡng gia đình tại Việt Nam, cho thấy phân khúc khách đi cùng trẻ nhỏ đang được nhiều resort ở Phú Quốc, Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang - Cam Ranh chú trọng hơn. Condé Nast Traveller cũng dẫn nhậnđịnh từ Scott Dunn rằng Việt Nam là một trong những điểm đến phổ biến với các gia đình có con ở tuổi thiếu niên.

Dẫu vậy, Việt Nam không phải điểm đến hoàn hảo tuyệt đối. Một số chuyên trang du lịch vẫn lưu ý các gia đình nên chuẩn bị kỹ khi di chuyển trong đô thị lớn, đặc biệt là vấn đề giao thông, sang đường, xe máy, lựa chọn taxi uy tín, nước uống và an toànthực phẩm. Rough Guides khuyến nghị du khách đi cùng trẻ nhỏ nên lên kế hoạch hợp lý, chọn phương tiện phù hợp và kiểm tra kỹ dịch vụ lưu trú thân thiện với gia đình trước khi đặt phòng.

Tuy nhiên, chính trong sự chưa hoàn hảo ấy, Việt Nam lại tạo ra một cảm giác rất riêng: gần gũi, linh hoạt và dễ được giúp đỡ. Với nhiều gia đình quốc tế, lý do khiến Việt Nam được gọi là "thiên đường" không chỉ nằm ở biển đẹp, món ăn ngon hay chi phíphải chăng, mà còn ở cảm giác cha mẹ không đơn độc khi đưa con nhỏ ra ngoài.

Từ một chiếc ghế ăn trẻ em trong quán, một nụ cười của người lạ, một nhân viên sẵn sàng chơi cùng em bé vài phút, đến sự quan tâm của hàng xóm hay người dân địa phương, tất cả tạo nên thứ trải nghiệm mà không phải điểm đến nổi tiếng nào cũng có.

Và có lẽ, đó chính là lý do đặc biệt khiến nhiều khách Tây sau khi đến Việt Nam đã không chỉ xem nơi này là một điểm du lịch, mà còn là một điểm đến để cả gia đình có thể thật sự tận hưởng những ngày bên nhau.

(Theo Roughguides, Familytraveller, Dân trí)