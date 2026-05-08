Mới đây, Xoài Non nhanh chóng thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại thảm đỏ ra mắt phim The Devil Wears Prada 2. Mặc dù dàn khách mời toàn những người đẹp, mỹ nhân nổi tiếng trong giới showbiz nhưng Xoài Non vẫn khiến dân tình phải bàn tán không ngớt vì visual cực phẩm.

Xoài Non gây ấn tượng mạnh với chiếc đầm đỏ ôm sát, khoe trọn đường cong và thần thái ngày càng sắc sảo. Không những thế, làn da nâu bánh mật tự nhiên của Xoài Non đã phát huy tác dụng, khiến diện mạo thăng hạng rõ rệt. Đó cũng chính là lý do mà không ít người để lại bình luận xuýt xoa, khen Xoài Non là “búp bê sống” vì đẹp miễn bàn.

Xoài Non chiếm trọn spotlight với diện mạo cuốn hút (Nguồn: @vnlifestyle)

Visual cực phẩm của Xoài Non qua ống kính zoom cận (Nguồn: Chum Chum)

Đặc biệt hơn, mỹ nhân sinh năm 2k2 tiếp tục duy trì phong độ nhan sắc qua ống kính camera thường. Xoài Non được nhận xét đẹp bất chấp mọi góc quay, dù đang pose dáng chỉn chu hay chỉ đơn giản là đứng im thôi cũng chiếm trọn spotlight. Nhiều người còn bày tỏ rằng ở Việt Nam, hiếm có ai vượt qua được Xoài Non khi lọt ống kính “team qua đường”.

Hơn nữa, netizen cũng bày tỏ sự thích thú khi gương mặt của Xoài Non đẹp tự nhiên, không qua chỉnh sửa. Do đó càng zoom cận, càng đẹp không góc chết. Với diện mạo và thần thái này, cộng đồng mạng thậm chí còn đặt Xoài Non lên so sánh với các ngôi sao quốc tế như Lisa (BLACKPINK) hay Selena Gomez. Song cũng có người cho rằng cô nàng có nét giống với Tâm Tít - hot girl đời đầu nổi đình đám một thời.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Đẹp gì mà đẹp dữ thần vậy Xoài Non ơi, càng ngắm càng mê”.

- “Xoài Non cuốn hút thật sự. Phải công nhận càng ngày càng đẹp chấn động”.

- “Thích dáng vẻ hiện tại này của Xoài Non quá. Zoom cận cam thường mà đỉnh cỡ đó”.

- “Nhìn giống Selena Gomez hồi trẻ ghê”.

- “Chưa bao giờ cổ khiến tui thất vọng vì phong độ nhan sắc. Da trắng, da nâu, gầy hay tròn trịa gì đều đẹp hết”.

- “Không biết phải khen sao nữa, đẹp vô thực luôn. Mình xem đi xem lại mấy lần vẫn không thoát ra được”.

Netizen rần rần để lại lời khen ngợi cho sắc vóc của Xoài Non

Có thể nói, sau khi trải qua một cuộc hôn nhân và công khai mối quan hệ mới với Gil Lê, hình tượng của Xoài Non có sự thay đổi rõ rệt. Từ một cô gái có vẻ ngoài “trắng sứ”, dễ thương, Xoài Non ngày càng định hình phong cách theo style clean girl, thanh lịch, trưởng thành.

Không chỉ về ngoại hình, tính cách của Xoài Non cũng được nhận xét này càng chín chắn, khéo léo hơn. Trước đó, cô nàng từng được nhận xét là khá trẻ con, bộc trực nhưng ở thời điểm hiện tại, Xoài Non khá kín tiếng về những thông tin liên quan đến cuộc sống đời tư. Cô chỉ chủ yếu chia sẻ về những hoạt động vui vẻ, tích cực thường ngày.

Ngoài ra, Xoài Non cũng dành nhiều thời gian để đầu tư cho bản thân. Không còn nhịn ăn hay sử dụng các thực phẩm hỗ trợ để giữ dáng, Xoài Non chọn tăng cân nhưng có lối sống khỏe mạnh, healthy. Cô nàng bắt đầu tập thể dục, đạp xe, ăn uống theo chế độ khoa học để có một cơ thể vừa khoẻ khoắn, vừa thu hút.