Tính đến ngày 25.1, thảm họa thời tiết này đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng, hơn 800.000 hộ gia đình rơi vào cảnh mất điện, giao thông tại nhiều khu vực rối loạn nghiêm trọng. Nhiệt độ cực thấp bao trùm nhiều bang, trong đó bang Minnesota ghi nhận mức lạnh gần âm 30 độ C.

Thành phố Minneapolis của bang Minnesota chứng kiến nhiệt độ buổi sáng sớm giảm xuống âm 29 độ C, trong khi nhiệt độ cảm nhận thực tế có lúc chạm ngưỡng âm 43 độ C. Trong bối cảnh giá rét khắc nghiệt, một đoạn video ghi lại cảnh “mì Ý treo lơ lửng trong không trung” bất ngờ lan truyền mạnh trên mạng xã hội.

Nguồn: Jennifer McDermed

Người chia sẻ đoạn clip là nữ biên tập viên thời tiết Jennifer McDermed của Minneapolis. Trong video, một đĩa mì Ý được mang ra ngoài trời và gần như lập tức đông cứng. Chiếc nĩa cắm vào sợi mì đứng thẳng, không hề rơi xuống, tạo nên hình ảnh kỳ lạ khiến cộng đồng mạng không khỏi kinh ngạc. Đoạn video nhanh chóng thu hút gần 8 triệu lượt xem.

Nhiều cư dân mạng Mỹ hào hứng để lại bình luận. Một người ở bờ Đông New York viết rằng sẽ thử làm thí nghiệm tương tự vào cuối tuần. Một phụ nữ sống tại bang Michigan cho biết, sau khi đặt đĩa mì ngoài trời, chỉ sau khoảng 20 phút món ăn đã đông cứng hoàn toàn.

Đợt bão tuyết lần này có phạm vi ảnh hưởng rộng lớn, kéo dài từ bang Texas ở miền Nam lên đến khu vực New England ở Đông Bắc nước Mỹ. Gần một nửa số bang trên toàn quốc đã ban bố tình trạng khẩn cấp, với hơn 140 triệu người được cảnh báo có thể chịu tác động. Hàng loạt trường học phải đóng cửa, nhiều tuyến đường bị phong tỏa, thậm chí Thượng viện Mỹ cũng buộc phải hoãn cuộc bỏ phiếu dự kiến diễn ra vào tối 26/1.

Ảnh: Reuters

Đáng chú ý, các bang miền Nam như Texas, Louisiana và Tennessee ghi nhận mức nhiệt thấp hơn trung bình mùa khoảng 15 đến 20 độ C. Đây là những khu vực vốn có khí hậu ấm áp, nên tình trạng rét đậm, rét hại như hiện nay được xem là cực kỳ hiếm gặp.

Theo trang theo dõi poweroutage.us, tính đến chiều 25.1, số hộ gia đình bị mất điện đã vượt mốc 800.000. Dữ liệu từ hệ thống theo dõi chuyến bay FlightAware cho thấy hơn 11.000 chuyến bay trên khắp nước Mỹ buộc phải hủy. Canada cũng chịu ảnh hưởng nặng nề, với hàng trăm chuyến bay bị hủy và tỉnh Ontario được dự báo sẽ hứng lượng tuyết dày từ 15 đến 30 cm.

Số ca tử vong liên quan đến thời tiết tiếp tục gia tăng. Riêng bang Louisiana đã ghi nhận ít nhất 2 trường hợp tử vong do hạ thân nhiệt. Các bang Texas, Tennessee và Kansas cũng báo cáo nhiều trường hợp tử vong khác có liên quan trực tiếp đến bão tuyết.

Các chuyên gia cảnh báo

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, một trong những mối nguy hiểm lớn nhất của đợt bão tuyết này chính là hiện tượng đóng băng. Băng có thể làm gãy đổ cây cối, kéo sập đường dây điện và biến đường sá trở nên cực kỳ trơn trượt. Chính quyền bang Virginia và Kentucky cho biết đã phải xử lý hàng trăm vụ tai nạn giao thông chỉ trong thời gian ngắn.

Chuyên gia khí tượng Allison Santorelli của Cơ quan Khí tượng Quốc gia Mỹ cho biết trên CBS News rằng tuyết và băng sẽ tan chảy rất chậm và khó có thể biến mất trong thời gian ngắn, gây cản trở nghiêm trọng cho các nỗ lực khắc phục hậu quả.

Theo giới chuyên môn, nguyên nhân chính của đợt bão tuyết lần này là do hiện tượng cực xoáy địa cực. Khi gió suy yếu, khối không khí lạnh trở nên mất ổn định và tràn xuống phía Nam. Khi không khí lạnh gặp luồng không khí ấm và ẩm từ các bang miền Nam, nó bị đẩy lên cao và hình thành các hệ thống khí xoáy, tạo ra những mặt trận bão mạnh.

Hiện đợt bão đang tiếp tục di chuyển về phía Bắc và Đông, dự kiến rời khỏi khu vực các tỉnh ven biển Canada vào ngày 27/1. Tuy nhiên, sau đó nó sẽ để lại một khối không khí còn lạnh hơn. Dự báo cho thấy tuyết rơi trên diện rộng, mưa tuyết và mưa đóng băng có thể kéo dài trong nhiều ngày tới, tiếp tục ảnh hưởng tới khoảng 180 triệu người Mỹ, tương đương hơn một nửa dân số cả nước. Đợt giá rét nguy hiểm này được cảnh báo có thể kéo dài đến đầu tháng 2.

Nguồn: ETtoday