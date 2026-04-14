Theo số liệu của Box Office Vietnam, phim Hẹn em ngày nhật thực của đạo diễn Lê Thiện Viễn cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng sau 10 ngày công chiếu chính thức. Đây là thành tích khá bất ngờ đối với một thể loại phim theo đề tài tình yêu đôi lứa - chủ đề thường bị xem là khó bán vé.

Bên cạnh đó, tác phẩm không quá được chú ý ở những ngày công bố dự án với dàn diễn viên chính cũng không phải là những ngôi sao đình đám. Bản thân đạo diễn Lê Thiện Viễn từng có những dự án thất bại và phải dừng hành trình làm phim trong 7 năm. Vậy lý do nào khiến bộ phim vẫn tạo được sức hút như vậy?

Hoài niệm về những bộ phim thập niên 1990

Hẹn em ngày nhật thực lấy bối cảnh năm 1995, khi đang đứng trước quyết định quan trọng của cuộc đời, Ân bất ngờ bị kéo trở lại quá khứ bởi những bức thư tình chưa từng trao tay. Hành trình tìm gặp Thiên - mối tình đầu từng khắc sâu trong tim đưa cô về lại thôn xóm Trà Mây năm xưa, nơi những ký ức ngọt ngào xen lẫn tổn thương vẫn chưa hề nguôi ngoai.

Trong khoảnh khắc định mệnh khi hai người bất ngờ chạm mặt, những bí mật bị che giấu suốt nhiều năm dần hé lộ, buộc Ân phải đối diện với sự thật và lựa chọn con đường cho riêng mình.

"Hẹn em ngày nhật thực" tạo cảm giác hoài niệm.

Phim ghi điểm với khán giả nhờ không gian hoài niệm đậm chất thập niên 1990, từ trang phục, lối sống đến khung cảnh làng quê yên bình. Những khung hình được trau chuốt theo hướng duy mỹ, mang màu sắc buồn lãng mạn nhưng không bi lụy, góp phần truyền tải trọn vẹn cảm xúc đến người xem.

Không chỉ đẹp về mặt hình ảnh, phim còn đẹp ở chính sự giản dị trong cách kể chuyện và cách các nhân vật yêu nhau một cách chân thành, mộc mạc và không phô trương.

Hiệu ứng lan toả trên mạng xã hội

Thực tế, Hẹn em ngày nhật thực không có thành tích quá bùng nổ những ngày đầu, nhưng duy trì tốc độ kiếm tiền ổn định ở rạp chiếu nhờ yếu tố truyền miệng. Các bài review phim với nhận định tích cực cũng xuất hiện trên nhiều nền tảng mạng xã hội, giúp phim giữ nhiệt ổn định.

Thậm chí hàng loạt khán giả quay lại cảnh "khóc hết nước mắt" khi xem phim cũng khiến nhiều người muốn trải nghiệm thử.

Diễn xuất của Thiên Ân được đánh giá tiến bộ so với những dự án trước.

Không chỉ gây chú ý bởi nội dung giàu cảm xúc và bối cảnh hoài niệm, bộ phim còn tạo nên làn sóng bàn luận trên mạng xã hội nhờ lựa chọn hình ảnh táo bạo của nữ chính. Khác hoàn toàn với hình ảnh lộng lẫy thường thấy của một hoa hậu, Đoàn Thiên Ân xuất hiện trên màn ảnh với gương mặt mộc, gần như không sử dụng bất kỳ lớp trang điểm nào. Đây cũng là yếu tố khiến khán giả tò mò ra rạp.

Nhạc phim tạo sức hút mạnh

Bên cạnh nội dung thì phần nhạc phim cũng chính là yếu tố tạo nên sức hút của Hẹn em ngày nhật thực. Xuân thì (Phan Mạnh Quỳnh) và Hẹn ước xin khuất lời (Quốc Thiên) khiến khán giả xúc động, góp phần đẩy cảm xúc lên cao ở những phân đoạn cao trào trong phim.

Khi vang lên ở đoạn kết, ca khúc Xuân thì gợi cảm giác hoài niệm, tiếc nuối về chuyện tình dang dở. Câu hát "Tình buồn không phải lúc nào cũng chỉ để quên đi/Tình buồn lưu giữ bao nhiêu mộng mơ lúc xuân thì/Tại mưa tại nắng hay muôn niềm thương đã vấn vương rồi như sương/Một hôm mãi xa..." cũng như đang kể lại câu chuyện của bộ phim.

Ngoài ra, ca khúc Hẹn ước xin khuất lời cũng khiến nhiều người nghe đồng cảm bởi ca từ viết "đo ni đóng giày" cho nỗi lòng của nhân vật Thiên, khi anh không thể hoàn thành lời hứa nắm tay Ân bước vào giáo đường.

Phần âm nhạc giúp phim đẩy cảm xúc của khán giả.

Nhà phê bình Lê Hồng Lâm chia sẻ sau khi xem phim rằng gần hai tiếng trôi qua với “những khung hình đẹp như thơ trên màn ảnh ”, nơi khán giả đi từ tiếng cười ở nửa đầu đến những “tiếng sụt sịt, thậm chí phát thành tiếng khóc trong đoạn kết với cú plot twist đẫm nước mắt”. Anh đặc biệt nhấn mạnh cách bộ phim kể một câu chuyện tình đầu “thuần khiết”, khai thác mối quan hệ giữa đức tin và tình yêu theo cách có thể “chạm vào cảm xúc đến thế”.

Ở góc nhìn của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, Hẹn em ngày nhật thực không chỉ là một bộ phim đẹp, mà còn phản chiếu rõ con người làm nghề của đạo diễn Lê Thiện Viễn. Anh nhận xét đây là một tác phẩm “trong sáng vô cùng, đáng yêu vô cùng, lãng mạn vô cùng và cả ngây thơ vô cùng về tình yêu” , đồng thời gửi lời chúc mừng đến đạo diễn vì đã tạo nên một bộ phim “thật đẹp và thật giàu cảm xúc”.