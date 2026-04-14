Từ sau khi Shark Bình gặp biến cố, nhất cử nhất động trong cuộc sống của Phương Oanh đều nhận được sự quan tâm của công chúng. Sau thời gian im lặng, Phương Oanh trở lại với các vlog nấu nướng nhưng chỉ đơn thuần đăng hình ảnh, không có bất kì phát ngôn nào. Mới đây nhất, Phương Oanh tiếp tục chia sẻ hình ảnh 2 nhóc tỳ kèm biểu tưởng trái tim màu xanh dương.

Đáng nói, bên dưới bài viết này, Phương Oanh hiếm hoi đáp lại những sự hỏi thăm, an ủi của cư dân mạng. Nữ diễn viên chia sẻ: "Cảm ơn yêu thương của mọi người ạ". Trong suốt thời gian qua, Phương Oanh gần như chọn cách giữ khoảng cách với mạng xã hội, hạn chế tối đa việc lên tiếng hay chia sẻ quan điểm cá nhân. Vì vậy, chỉ một câu trả lời ngắn gọn cũng đủ khiến netizen cảm nhận rõ sự thay đổi từ im lặng hoàn toàn sang mở lòng ở mức vừa phải. Không ít người cho rằng, việc Phương Oanh chủ động phản hồi cho thấy cô đang dần cân bằng lại tinh thần, sẵn sàng kết nối trở lại với khán giả theo cách nhẹ nhàng và kiểm soát hơn. Đồng thời, cách cô giữ lời lẽ ngắn gọn, tiết chế cũng phần nào thể hiện sự thận trọng sau những ồn ào đã qua.

Phương Oanh hiếm hoi đáp lại những bình luận của cư dân mạng

Thời gian qua, cô thường xuyên cập nhật hình ảnh 2 nhóc tỳ

Phương Oanh chọn cách đăng ảnh, hạn chế đưa ra những phát ngôn

Cuộc sống hiện tại của Phương Oanh

Phương Oanh và Shark Bình công khai mối quan hệ vào năm 2022. Thời gian đầu, mối quan hệ của cả hai vướng phải nhiều ồn ào, tranh cãi trên mạng xã hội. Thế nhưng, Phương Oanh và Shark Bình vẫn gắn bó bên nhau, cả hai chào đón 2 nhóc tỳ song sinh. Đến tháng 10/2025, Shark Bình gặp biến cố, từ đó Phương Oanh cũng lui về ở ẩn, im hơi lặng tiếng trên mạng xã hội. Một thời gian sau, Phương Oanh trở lại nhưng chỉ đăng những vlog nấu ăn, không nhắc đến ồn ào.

Phương Oanh từng vướng nhiều tranh cãi khi công khai yêu Shark Bình

Phương Oanh từng chia sẻ chuyện nấu nướng do cô tự làm như một niềm vui chăm sóc gia đình mỗi ngày chứ không "diễn" hay cố tình tỏ ra. Nữ diễn viên từng chia sẻ: "Có những món không phải lần đầu tôi làm là được ngay. Bởi vì khi tôi làm vlog nấu ăn, có những món tôi làm lần đầu, con xem công thức và làm thành công. Nhưng có những món phải chăm và quen tay mới làm được".

Phương Oanh từng mạnh dạn treo thưởng 10 tỷ đồng nếu ai được bằng chứng cho thấy có ekip phía sau. Phương Oanh từng thổ lộ niềm vui nấu nướng sau khi kết hôn: "Đối với Oanh, hạnh phúc có rất nhiều định dạng, trong đó có cả ở trong những điều rất đơn giản mà ta có thể có được hàng ngày. Đó là được ăn đồ người thân nấu hay nấu đồ cho người thân ăn. Kể cả những món mới, món cầu kỳ hay những bát mì, bát bún nhưng được làm cho người thân ăn, khiến người thân thấy ấm áp cũng làm cho Oanh vui vẻ, hạnh phúc".

Phương Oanh tập trung nấu nướng, sống kín tiếng khi chồng gặp biến cố

Phương Oanh nhiều lần khẳng định không can thiệp vào công việc tài chính hay những quyết định trong việc kinh doanh của chồng. Vào đầu năm 2023, nữ diễn viên nói: "Tôi có một nguyên tắc đó là không can thiệp vào chuyện kinh doanh của anh ấy, sẽ không nhờ cậy đến anh ấy giúp sức cho công việc của mình. Anh ấy là nhà đầu tư mà, mình nhận đầu tư của anh ấy thì quá dễ dàng. Với Oanh, sự nghiệp của Oanh phải do chính tay mình làm nên như trước nay vẫn vậy. Dù có thể xước xát, có thể vấp ngã nhưng mình vẫn phải là người tự giải quyết. Chính những vấp váp, sóng gió ấy là bài học vô giá để mình làm tốt hơn ở những bước tiếp theo. Thành hay bại phải là do mình thì sự nghiệp mới là của mình".

Phương Oanh từng khẳng định khong liên quan việc kinh doanh của chồng

Ảnh: FBNV