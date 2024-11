Vào ngày 19/11 (giờ Mỹ), Lindsay Lohan đã tham dự buổi công chiếu phim mới Our Little Secret tại thành phố New York, Mỹ. Diện mạo xinh đẹp, trẻ trung ấn tượng của nữ diễn viên nhanh chóng trở thành tâm điểm mạng xã hội.

Xuất hiện tại sự kiện, ngôi sao sinh năm 1986 diện váy đen xuyên thấu gợi cảm. Cô để mái tóc vàng dài rực rỡ và trang điểm tươi tắn, dự sự kiện với nụ cười rạng rỡ luôn nở trên môi. 1 số netizen cho rằng Lindsay Lohan "dao kéo" thành công, nhưng phần lớn cho rằng chính lối sống lành mạnh, cuộc hôn nhân hạnh phúc hiện tại mới là "chìa khóa" để nhan sắc và thần thái nữ diễn viên thăng hạng.

Lindsay Lohan xuất hiện đầy rạng rỡ tại buổi công chiếu phim mới Our Little Secret

Nữ diễn viên diện váy đen xuyên thấu, khoe khéo thân hình gợi cảm, đôi chân nuột nà hút mắt

Nụ cười rạng rỡ khiến Lindsay Lohan đẹp phát sáng tại sự kiện, chiếm trọn spotlight giữa dàn sao

Mái tóc vàng rực rỡ, lớp trang điểm ngọt ngào càng tôn lên nhan sắc yêu kiều tuổi 38 của Lindsay Lohan

Nhiều người cho rằng ngôi sao đình đám xinh đẹp, trẻ trung trở lại là nhờ "dao kéo"

Nhưng phần lớn cho rằng nhan sắc, thần thái Lindsay Lohan được thăng hạng nhờ lối sống lành mạnh và cuộc hôn nhân hạnh phúc

Cận cảnh gương mặt "Công chúa Disney một thời" Lindsay Lohan khiến dân tình xuýt xoa

Lindsay Lohan sinh năm 1986, đóng phim từ khi còn rất nhỏ. Nổi tiếng từ sớm nên ngôi sao Mean Girls dần lạc lối, liên tục vướng phải nhiều bê bối, sa sút nghiêm trọng cả về sức khỏe tinh thần lẫn ngoại hình khiến cho sự nghiệp tụt dốc không phanh.

Sau nhiều scandal đời tư, Lindsay Lohan đã sống lành mạnh, lạc quan trở lại từ khi kết hôn với Bader Shammas và sinh con đầu lòng. Từ "gái hư Hollywood", cô lột xác trở thành vợ hiền mẹ đảm. Lindsay Lọhan cũng quay lại màn ảnh qua loạt phim Falling for Christmas, Irish Wish, Our Little Secret và sắp tới là phần 2 của siêu phẩm Freaky Friday.

Lindsay Lohan (áo đỏ) từng là sao nhí hàng đầu Hollywood

Tuy nhiên danh tiếng đến sớm đã làm cô sa ngã. Từng có thời gian Lindsay Lohan vướng vào chất cấm, khiến ngoại hình và sự nghiệp xuống dốc

Nguồn: Elite Daily