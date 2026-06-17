Không nhận ra con gái 20 tuổi của Vương Phi sau 4 lần phẫu thuật hở hàm ếch, giờ đứng vẫy tay 30 giây đã kiếm được 85 tỷ

Lý Yên là con gái của Thiên hậu Vương Phi và tài tử Lý Á Bằng. Cô bị dị tật hở hàm ếch từ khi chào đời. Trải qua 4 ca phẫu thuật điều trị và tái tạo từ lúc 3 tháng tuổi đến năm 2024, khiếm khuyết sứt môi và các vết sẹo di chứng trên gương mặt Lý Yên mới được cải thiện phần nào, giúp cô có diện mạo ưa nhìn hơn. Hiện, ái nữ con nhà sao đình đám Cbiz này đang sống giản dị và kín đáo ở nước ngoài.

Mới đây, "team qua đường" bắt gặp Lý Yên đi chơi với bạn thân tại Pháp. Ở tuổi 20, Lý Yên được cho biết có ngoại hình nổi bật, với làn da trắng ngần, đường nét gương mặt khả ái, vóc dáng mảnh mai, tỷ lệ cơ thể cân đối như siêu mẫu, chiều cao 1,75 m và đôi chân dài thẳng tắp. Tờ Sohu nhận xét càng trưởng thành, con gái Vương Phi càng nữ tính, xinh đẹp và là bảo sao của mẹ diva thời trẻ.

Ở tuổi 20, Lý Yên có ngoại hình nổi bật, với làn da trắng ngần, đường nét gương mặt khả ái, vóc dáng mảnh mai, chiều cao 1,75 m và đôi chân dài thẳng tắp. Ảnh: Sina.

Lý Yên từng được xem là bản sao của mẹ Vương Phi thời trẻ. Ảnh: Toutiao.

Theo nguồn tin trong showbiz, Lý Yên được Vương Phi và Lý Á Bằng dạy dỗ rất tốt. Khoảng thời gian bị công chúng phê bình cũng như việc đi du học ở nước ngoài cũng khiến cô trưởng thành hơn. Lý Yên có tính cách khiêm tốn, lễ phép và thích tham gia các hoạt động công ích xã hội. Sau nhiều ca phẫu thuật chỉnh hình điều trị hở hàm ếch, sẹo trên môi Lý Yên đã mờ đi đáng kể. Khi nhìn từ xa gần như không phát hiện, còn nếu quan sát kỹ vẫn thấy đường sẹo mờ nhỏ. Tuy nhiên, Lý Yên không che giấu, thoải mái chấp nhận khuyết điểm cơ thể.

Việc từ cô bé vượt qua khiếm khuyết hở hàm ếch, lột xác trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, tự tin giúp Lý Yên trở thành cái tên có sức hút lớn với công chúng Trung Quốc. Cô từng khiến cha Lý Á Bằng và khán giả kinh ngạc khi chỉ lộ diện, đứng yên vẫy tay 30 giây trên sóng livestream đã kiếm được 85 tỷ đồng. Dù Lý Yên có độ hot cực kỳ lớn, Lý Á Bằng - Vương Phi vẫn không định hướng cho con vào showbiz. Đặc biệt là tài tử Anh Hùng Xạ Điêu nợ ngập đầu vẫn nhất định không mang Lý Yên ra làm công cụ câu view bán hàng.

Con gái Vương Phi - Lý Á Bằng đứng yên vẫy tay 30 giây đã kiếm được 85 tỷ đồng. Ảnh: Sina.

Lý Yên sinh năm 2006. Không may mắn gặp khiếm khuyết cơ thể, nhưng Lý Yến sống rất tích cực và lạc quan. Cô không hề mặc cảm ngoại hình, từng nhiều lần nhận lời trình diễn thời trang và chụp ảnh tạp chí. Không chỉ vậy, Lý Yên còn cùng cha mẹ tham gia hoạt động thiện nguyện giúp đỡ những trẻ em, bạn bè đồng trang lứa bị dị tật hở hàm ếch như mình.

Tuy nhiên, Lý Yên cũng từng vướng tranh cãi tiêu xài hoang phí với tiết lộ từng mua sắm hết 20.000 USD (5 tỷ đồng) chỉ trong 2 tiếng, xuất hiện tại hộp đêm khi mới 13 tuổi hay ăn mặc gợi cảm quá mức ở tuổi 16. Việc trở thành mục tiêu công kích của cư dân mạng từng khiến Lý Yên phải xóa sạch và dừng sử dụng mạng xã hội 1 thời gian.

Bị dị tật hở hàm ếch, nhưng Lý Yên chưa bao giờ mặc cảm, tự ti. Ảnh: Sina.

Cô được đánh giá là người lạc quan, thân thiện và nhân ái. Từ nhỏ, cô đã tham gia biểu diễn thời trang, chụp ảnh tạp chí và cùng cha mẹ giúp đỡ trẻ em, bạn bè đồng trang lứa bị dị tật hở hàm ếch như mình. Ảnh: Sohu.

Nguồn: Sohu