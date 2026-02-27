Không nhận ra cô gái bị ghét nhất Về Nhà Đi Con sau 7 năm: Giảm 57kg gây sốc MXH, chỉ tiếc không còn đóng phim

Sau 7 năm kể từ khi Về Nhà Đi Con gây sốt màn ảnh nhỏ, nhiều khán giả phải dụi mắt mới nhận ra Ngô Thủy Tiên, cô gái từng bị “ghét cay ghét đắng” nhất phim, nay đã thay đổi hoàn toàn diện mạo. Không còn hình ảnh Liễu tròn trịa, tham ăn và đanh đá ngày nào, Thủy Tiên hiện tại thon gọn hơn sau hành trình giảm tới 57kg. Màn lột xác ngoạn mục này từng khiến mạng xã hội xôn xao một thời gian dài.

Trong loạt ảnh cưới năm ngoái, cô khiến nhiều người bất ngờ bởi vẻ ngoài tươi tắn và rạng rỡ hơn hẳn so với hình ảnh trên màn ảnh ngày nào. Diện váy cưới trắng bồng bềnh với phần tay phồng nhẹ và lớp vải phủ lấp lánh, Thuỷ Tiên gây ấn tượng khi các đường nét trở nên hài hoà và thanh tú hơn. Thiết kế cổ chữ V vừa đủ tinh tế giúp gương mặt thêm thanh thoát, trong khi mái tóc dài uốn nhẹ, buông mềm mại quanh vai càng tôn lên nét nữ tính.

Điểm khiến người đối diện khó rời mắt chính là nụ cười và ánh mắt đong đầy niềm hạnh phúc rõ của một cô dâu trong ngày trọng đại. Sau hành trình giảm cân ấn tượng, vóc dáng thon gọn hơn giúp cô diện váy cưới ôm eo một cách nhẹ nhàng, vừa vặn. Hình ảnh Thuỷ Tiên hiện tại khiến nhiều người phải thốt lên rằng: khó có thể nhận ra đây từng là “cô em chồng từng bị ghét nhất màn ảnh”.

Ngô Thủy Tiên (sinh năm 1995, quê Hà Nội), cao khoảng 1,7m, tốt nghiệp ngành Sân khấu - Điện ảnh tại Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Cô từng được biết đến với ngoại hình đầy đặn, có thời điểm cân nặng vượt mốc 100kg, thậm chí lên tới 127kg. Chính vóc dáng đặc trưng này giúp cô thường xuyên được giao những vai cá tính, hài hước hoặc kiểu nhân vật “xấu tính nhưng duyên”. Tuy nhiên, trước khi kết hôn khoảng hai năm, nữ diễn viên bắt đầu nghiêm túc tập luyện thể thao, xây dựng chế độ ăn uống khoa học và dần giảm được 57kg. Không chỉ cải thiện sức khỏe, sự thay đổi này còn giúp cô mở ra nhiều cơ hội mới trong cuộc sống.

Trong Về Nhà Đi Con, Thủy Tiên đảm nhận vai Liễu, em chồng của Huệ (Thu Quỳnh). Liễu là kiểu nhân vật chuyên đổ thêm dầu vào lửa trong mọi xung đột gia đình với tính cách ghê gớm, chua ngoa, hay soi mói và đặc biệt là thường xuyên kiếm chuyện với chị dâu. Từ thái độ xéo xắt, giọng điệu chì chiết cho tới loạt tình huống tham ăn, ích kỷ, Liễu gần như hội tụ đủ yếu tố để khiến khán giả bức xúc. Không ít người thừa nhận chỉ cần nhân vật này xuất hiện là đã “tăng xông”. Thế nhưng cũng chính sự đáng ghét ấy lại cho thấy Thủy Tiên đã hoàn thành tròn vai, bởi một nhân vật phụ nhưng vẫn đủ sức tạo hiệu ứng mạnh mẽ suốt nhiều tập phim không phải điều dễ dàng.

Ngoài vai Liễu, Thủy Tiên còn tham gia nhiều tiểu phẩm hài, clip học đường với màu sắc trẻ trung, vui nhộn. Dù vậy, vài năm gần đây cô ít xuất hiện trên màn ảnh, thay vào đó tập trung cho công việc kinh doanh thời trang riêng và cuộc sống cá nhân. Cô vừa kết hôn với ông xã là huấn luyện viên gym, người từng trực tiếp hướng dẫn cô trong quá trình tập luyện. Chuyện tình bắt đầu từ phòng tập, khi anh chủ động chỉ bài cho cô gái còn lóng ngóng với máy móc, rồi dần nảy sinh tình cảm.

Sau 7 năm, điều khiến khán giả tiếc nuối không chỉ là sự vắng bóng của một gương mặt cá tính trên màn ảnh, mà còn là cảm giác khó tìm lại được một hình mẫu “em chồng” nào ấn tượng như Liễu ngày ấy. Từ cô gái bị ghét nhất phim truyền hình giờ vàng đến màn giảm cân gây sốc mạng xã hội, hành trình của Thủy Tiên cho thấy một phiên bản hoàn toàn khác: tự tin, kỷ luật và chủ động thay đổi cuộc đời mình.