Không muốn trượt ĐH, đừng để sai sót khi điền phiếu dự thi tốt nghiệp THPT 2021

Theo đó, hồ sơ đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2021 gồm 1 túi đựng hồ sơ, 2 phiếu đăng ký dự thi và 1 hướng dẫn ghi phiếu.

Thí sinh khai thông tin cần thiết trên bì đựng phiếu đăng ký xét tuyển, phiếu số 1 và số 2, thông tin phải giống nhau.

Hồ sơ ĐKDT tốt nghiệp THPT năm 2021 đối với học sinh đang học lớp 12, gồm: 2 phiếu ĐKDT giống nhau; học bạ THPT (bản chính hoặc bản sao); học bạ giáo dục thường xuyên cấp THPT hoặc phiếu kiểm tra của người học theo hình thức tự học đối với giáo dục thường xuyên do hiệu trưởng trường phổ thông cấp; sổ hộ khẩu (bản sao) để được hưởng chế độ ưu tiên liên quan đến nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; 2 ảnh cỡ 4x6cm; các giấy chứng nhận hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên nếu có.

Thí sinh in mẫu phiếu và hướng dẫn ghi phiếu lên giấy khổ A4, in hai mặt, không được thay đổi nội dung trên các trang, mục, không được sắp xếp lại thứ tự các mục, không in số trang trên các phiếu số 1 và số 2.

Ngoài ra, thí sinh có thể đăng ký online tại địa chỉ http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.

Trong mẫu phiếu ĐKDT năm nay thí sinh cần lưu ý, đối với Mục 21 trong phiếu ĐKDT và ĐKXT, thí sinh lưu ý cần tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh của trường đại học, cao đẳng có nguyện vọng học để có thông tin chính xác về mã trường, mã ngành/nhóm ngành, tên ngành/nhóm ngành và mã tổ hợp môn xét tuyển.

Thông tin đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến có giá trị pháp lý như việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển bằng phiếu. Thí sinh phải tự chịu trách nhiệm các thông tin đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến đã kê khai trên hệ thống.

Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển bằng phương thức trực tuyến phải tự nhập các nguyện vọng đăng ký xét tuyển trên Hệ thống và được thay đổi nguyện vọng đã đăng ký trong thời gian quy định của đợt đăng ký này. Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển bằng phương thức trực tuyến thì không thông tin tại điểm b (đăng ký nguyện vọng xét tuyển bằng phiếu).

Các nguyện vọng xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới (nguyện vọng 1 là nguyện vọng ưu tiên cao nhất).

Thí sinh đăng ký nguyện vọng nào không đúng với quy định của các trường thì nguyện vọng đó sẽ không được nhập vào hệ thống phần mềm để trường xét tuyển.

Thí sinh đang là học sinh lớp 12: nộp hồ sơ ĐKDT trực tiếp tại trường THPT nơi thí sinh đang theo học. Thí sinh tự do: sau khi chuẩn bị xong bộ hồ sơ ĐKDT, thí sinh tự do sẽ nộp đơn ĐKDT tốt nghiệp THPT tại phòng GD&ĐT quận/huyện.

Thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu được cấp sau khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi để đăng nhập vào hệ thống quản lý thi qua Internet để đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến.

Mẫu phiếu như sau:

Thí sinh điền phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng, nộp lại nơi đăng ký dự thi trong thời gian từ ngày 24/4 đến 10/5. Ngoài ra, thí sinh có thể đăng ký online.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 dự kiến diễn ra từ ngày 6/7 đến 9/7, trong đó, ngày 7 và 8/7 là ngày thi chính thức.