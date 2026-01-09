Không muốn tin đây là Dương Mịch

Trang QQ đưa tin mới đây Dương Mịch đã thực hiện một video quảng cáo, trong hậu trường, giữa một bàn đầy mỹ đồ ăn ngon, nữ diễn viên viên tỏ ra không thèm ăn. Dương Mịch dường như chỉ ăn uống theo yêu cầu quay video, QQ nhận xét: "Vì để giữ dáng, Dương Mịch đã dần mất đi cảm giác thèm ăn".

Tuy nhiên, hậu quả của việc nhịn ăn giảm cân quá mức là thân hình Dương Mịch gầy gò khiến nhiều người lo ngại. Trong các bức ảnh hậu trường, nữ diễn viên lộ thân hình mảnh khảnh, cô mặc quần ống rộng càng làm tăng cảm giác gầy của đôi chân. Tỷ lệ đầu cũng to hơn so với thân hình, vòng eo nhỏ trong chiếc áo mềm càng tạo cảm giác cô không có chút mỡ thừa nào, đồng thời cơ thể cũng thiếu sức mạnh, "gió thổi là bay", QQ viết.

Dương Mịch gây sốc với thân hình gầy gò quá mức

Truyền thông nhận xét đầu của cô còn lớn hơn thân mình

Nguồn tin bình luận vì ăn kiêng nên Dương Mịch trở nên thiếu năng lượng. Nữ diễn viên luôn trông mệt mỏi cả trong phim lẫn ngoài đời. Trong Sinh Vạn Vật, khi ống kính không quay cận cảnh vào Dương Mịch, cô luôn ngồi đó mất tập trung, mang lại cảm giác thiếu sức sống dù nhân vật được miêu tả là thiếu nữ ở độ tuổi 18. Do đó, nhiều khán giả cho rằng Dương Mịch không phù hợp đóng vai thiếu nữ bởi cô toát lên cảm giác già cỗi, khô héo. Điều này không chỉ nằm ở dung mạo mà còn ở thân hình gầy gò và cảm giác yếu đuối của Dương Mịch.

Theo QQ, ngay cả trong phim Cáp Nhĩ Tân 1944, Dương Mịch cũng để lộ đôi tay gầy gò, không hợp vào vai một sĩ quan quân đội mạnh mẽ, cần cầm súng chiến đấu, cô hầu như không có sức mạnh khi cử động dù chỉ là nhẹ nhất.

Dương Mịch vốn là mỹ nhân nổi tiếng của giới giải trí Hoa ngữ

Những vì giảm cân quá mức nên khi đóng phim cô không có sức sống

Thực tế, Dương Mịch là đại diện tiêu biểu của thẩm mỹ "cao-gầy-trắng" mà các cô gái Trung Quốc đang theo đuổi. Nữ diễn viên thích phong cách trẻ trung, thường được gọi là "người mẹ thiếu nữ". Năm 2011, Dương Mịch từng phải xin lỗi vì thực hiện thử thách "vòng eo truyện tranh", nằm trên ghế với tư thế khó để khoe vòng eo thon gọn. Trào lưu gây nguy hiểm đến cơ thể nếu không có giáo viên chuyên nghiệp hướng dẫn. Ngoài ra, nữ diễn viên cùng chạy theo mốt vòng tay qua eo để khoe thân hình nhỏ gầy.

Vì Dương Mịch là ngôi sao nổi tiếng nên sức ảnh hưởng của cô rất lớn. Nhiều người cho rằng Dương Mịch đang cổ xúy thẩm mỹ độc hại. Bên cạnh đó, có không ít người lo lắng cho tình trạng sức khỏe của nữ diễn viên.

Dương Mịch từng bị chỉ trích vì khoe vòng eo nhỏ không đúng cách

Cô luôn giữ cân để tạo hình ảnh trẻ trung

Với sự nghiệp phim ảnh, năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng và đầy ấn tượng trong sự nghiệp của Dương Mịch, khi cô đã mạnh dạn thoát khỏi hình tượng ngôi sao thường thấy để chứng minh khả năng diễn xuất có chiều sâu. Sự thay đổi này được thể hiện rõ nét qua hai tác phẩm tiêu biểu là Sinh Vạn Vật và Tương Viên Lộng.