Trung Quốc bây giờ có duy nhất 1 bộ phim đáng xem: Hay ngoài sức tưởng tượng, ghét nam chính lắm vẫn phải vào cày

Thời gian gần đây, màn ảnh Trung Quốc tiếp tục trải qua thời kỳ lạnh giá khi mà các dự án được kỳ vọng sẽ bùng nổ lại liên tiếp gây thất vọng. Thế nhưng bây giờ, Phạt Tội 2 lại đang lập những thành tích bất ngờ, hâm nóng lại thị trường.

Phạt Tội 2 phá mốc 10.000 điểm nhiệt trên iQIYI, thành tích mà không ai nghĩ phim có thể đạt được.

Cụ thể, Phạt Tội 2 mới phá mốc 10.000 điểm nhiệt trên nền tảng iQIYI. Đây là điều mà ít ai nghĩ bộ phim có thể làm được khi mà tác phẩm này không được quảng bá mạnh tay, không có drama để câu view, dàn diễn viên không phải lưu lượng và dĩ nhiên cũng chẳng có fan giúp cày chỉ số. Trong bối cảnh đó, rõ ràng chính chất lượng tác phẩm mới là thứ giúp bộ phim nhận được tình cảm từ khán giả.

Phạt Tội 2 có sự tham gia của Hoàng Cảnh Du, Lương Khiết và Vương Truyền Quân.

Cho những ai chưa biết, Phạt Tội 2 thuộc thể loại phim hình sự với nội dung kể về cảnh sát dũng cảm, đầy tinh thần chính nghĩa Tần Phong. Anh dấn thân vào cuộc đối đầu với các thế lực tội phạm, trong đó bao gồm cả Lưu Thiên Dã, người từng là đồng đội thân thiết với nam chính, nhưng giờ họ lại phải đứng ở hai bờ chiến tuyến.

Đảm nhận vai nam chính Tần Phong là Hoàng Cảnh Du. Anh là một trong những nam diễn viên có nhiều anti bậc nhất showbiz khi từng vướng nhiều scandal, ồn ào nhất là việc bị vợ cũ tố bạo hành. Dẫu vậy, Hoàng Cảnh Du cũng đồng thời được xem là gương mặt bảo chứng cho chất lượng các tác phẩm anh tham gia nhờ vẻ đẹp nam tính đặc biệt hợp hình tượng cảnh sát/quân nhân, diễn xuất tốt cùng con mắt chọn kịch bản của mình.

Hoàng Cảnh Du đảm nhận vai nam chính Tần Phong trong phim Phạt Tội 2.

Nam diễn viên tiếp tục cho thấy vì sao bản thân luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho dạng vai cảnh sát hoặc quân nhân.

Với những khán giả đang xem Phạt Tội 2, tin rằng họ đều có chung nhận định rằng đây là một tác phẩm có kịch bản ổn, xây dựng các nhân vật có chiều sâu với nhiều sắc thái khác nhau, dàn diễn viên Hoàng Cảnh Du, Lương Khiết, Vương Truyền Quân cũng đều thể hiện rất tốt vai diễn của mình.

Bình luận của netizen về Phạt Tội 2 và thành tích của phim:

- Phim này hay đấy, mê mấy cảnh hành động với điều tra lắm.

- Phim chiếu nhảy dù, không trailer, chốt lịch chiếu là đẩy lên sàn luôn. Chúc mừng Hoàng Cảnh Du và đoàn làm phim.

- Hồi nào coi Hành Động Phá Băng thấy oke mà giờ ông này vẫn đỉnh nhỉ.

- Phim hay đỉnh.

- Ghét Hoàng Cảnh Duy vẫn phải vào xem vì hay đỉnh

- Hình như còn không bao đám mây, giỏi thật sự.

nguồn: iQIYI