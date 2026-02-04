Không mua nhà, chỉ thuê đất 20 năm: Người đàn ông U60 dùng 6 tỷ đồng để “mua” một tuổi hưu an yên ở ngoại ô

Tổng chi phí là khoảng 1,7 triệu NDT, quy đổi ra tiền Việt, khoảng 6 tỷ đồng. Nhưng điều đáng nói không phải là con số, mà là cách ông dùng tiền.

Bài toán tài chính bắt đầu từ một câu hỏi rất đời

Trương Chính sinh năm 1970, là người Bắc Kinh chính gốc. Ông từng sống nhiều năm trong nhà sân vườn truyền thống, rồi chuyển lên căn hộ tầng cao giữa thành phố. Ở tuổi ngoài 50, câu hỏi ông tự đặt ra không còn là “mua nhà bao nhiêu mét?” mà là:

“Nếu 10–20 năm nữa sức khỏe giảm, mình có đang sống trong một không gian khiến tiền bạc và tinh thần đều mệt mỏi không?”.

Câu hỏi đó dẫn đến một quyết định then chốt: không mua thêm nhà ở đô thị, nơi giá bất động sản đã vượt xa nhu cầu sống thực tế của người sắp nghỉ hưu.

Thuê đất thay vì mua nhà: Một lựa chọn mang tính “khóa rủi ro”

Năm 2024, Trương Chính tìm được một mảnh đất khoảng 130m² tại Phòng Sơn – khu vực ngoại ô phía tây nam Bắc Kinh, ngoài vành đai 6. Thay vì mua đứt, ông chọn thuê đất 20 năm với chi phí khoảng 200.000 nhân dân tệ (xấp xỉ 700 triệu đồng).

Quyết định này giúp ông:

- Không bị chôn vốn lớn vào quyền sở hữu đất

- Không chịu áp lực vay dài hạn

Dễ tính toán chi phí cho toàn bộ giai đoạn nghỉ hưu

Phần tiền còn lại được ông đầu tư vào xây dựng và cải tạo ngôi nhà – thứ sẽ trực tiếp phục vụ chất lượng sống mỗi ngày.

70m² nhà, hơn 60m² sân: Tiền được dùng cho trải nghiệm sống, không phải diện tích

Tổng chi phí xây dựng và hoàn thiện ngôi nhà rơi vào khoảng 1,5 triệu nhân dân tệ, tương đương hơn 5 tỷ đồng. Cộng cả tiền thuê đất, tổng ngân sách xấp xỉ 6 tỷ đồng.

Với số tiền này, nếu mua nhà trong nội đô Bắc Kinh, Zhang Zheng chỉ có thể sở hữu một căn hộ nhỏ, xa ánh sáng tự nhiên và gần như không có không gian ngoài trời.

Thay vào đó, ông chọn:

- 70m² diện tích xây dựng

- Hơn 60m² sân vườn

- Tỷ lệ nhà – sân gần 1:1, tối ưu cho người lớn tuổi

“Ở tuổi này, diện tích không còn quan trọng bằng việc mỗi mét vuông có thực sự đáng sống hay không”, ông nói.

15 cửa sổ: Khoản đầu tư “không sinh lời” nhưng giảm chi phí dài hạn

Một trong những quyết định thiết kế gây chú ý nhất là việc mở 15 cửa sổ cho căn nhà chỉ 70m². Nghe có vẻ “xa xỉ”, nhưng xét về tài chính dài hạn, đây lại là lựa chọn rất tỉnh táo.

Theo kiến trúc sư Cheng Yanchun, người đồng hành cùng Trương Chính trong dự án:

- Ánh sáng tự nhiên giúp giảm chi phí điện

- Không gian thông thoáng giúp giảm phụ thuộc điều hòa

Tầm nhìn mở giúp giảm cảm giác bí bách – yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tinh thần của người cao tuổi

“Với người sắp nghỉ hưu, chi phí y tế và chăm sóc tinh thần mới là khoản tốn kém nhất. Thiết kế tốt ngay từ đầu là một cách tiết kiệm”, Cheng Yanchun nhận định.

Thiết kế cho tuổi già: Tiết kiệm chi phí chăm sóc về sau

Toàn bộ tầng một của ngôi nhà được thiết kế không bậc thang, mọi chênh lệch độ cao đều xử lý bằng đường dốc. Phòng ngủ người cao tuổi đặt ở vị trí yên tĩnh nhất, dễ quan sát từ bếp và phòng khách.

Điều này giúp:

- Giảm rủi ro té ngã

- Giảm nhu cầu cải tạo khi tuổi cao hơn

- Hạn chế chi phí thuê người chăm sóc hoặc sửa nhà về sau

Trương Chính thẳng thắn: “Một căn nhà không phù hợp với tuổi già sẽ khiến bạn phải trả tiền gấp nhiều lần sau này”.

Không mua nhà lớn: Một cách “giữ tiền” cho tuổi hưu

Điều khiến nhiều người bất ngờ là Trương Chính không coi căn nhà này là tài sản để tăng giá. Ông coi nó là chi phí sinh hoạt dài hạn, giống như trả tiền cho một cuộc sống ít rủi ro hơn.

Nếu chia đều:

- 6 tỷ đồng cho 20 năm sử dụng

- Trung bình khoảng 300 triệu đồng/năm

Tương đương 25 triệu đồng/tháng cho toàn bộ không gian sống, sân vườn, ánh sáng, sự yên tĩnh và chăm sóc tuổi già

“So với áp lực vay mua nhà lớn, con số này giúp tôi ngủ ngon hơn”, ông nói.

Từ tầng 36 xuống mặt đất: Một sự “đầu tư” vào sự an tâm

Trước đây, Trương Chính sống ở tầng 36 trong một khu chung cư cao tầng. Mỗi sáng thức dậy là nhịp sống vội vã, thang máy, tiếng xe và lịch trình dày đặc.

Còn hiện tại:

- 6 giờ sáng nghe chim hót

- Ban ngày đọc sách, uống trà trong sân

- Tối nhìn ánh đèn làng và gió thổi qua mái hiên

“Tuổi hưu không cần thêm tài sản để khoe. Tôi cần một nơi khiến mình không lo lắng mỗi khi nghĩ đến 10 năm sau,” ông kết luận.

Một gợi ý tài chính đáng suy ngẫm cho người sắp nghỉ hưu

Câu chuyện của Trương Chính không phải để khuyên ai cũng thuê đất hay rời thành phố. Nhưng nó đặt ra một câu hỏi rất thực tế:

Ở tuổi cận hưu, bạn đang dùng tiền để mua tài sản – hay mua sự an tâm? Đôi khi, không mua nhà lại chính là quyết định tài chính khôn ngoan nhất.