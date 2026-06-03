Dưới Ô Cửa Sáng Đèn đang là một trong những bộ phim truyền hình nhận được nhiều sự quan tâm nhờ kịch bản nhiều nút thắt và dàn diễn viên quen mặt với khán giả. Bộ phim xoay quanh những biến cố trong hôn nhân, gia đình và những bí mật được che giấu sau vẻ ngoài bình yên. Trong đó, Tiến Lộc đảm nhận vai Dương - một người chồng tưởng chừng mẫu mực nhưng lại vướng vào mối quan hệ ngoài luồng dù bên cạnh có vợ thành đạt, quyến rũ là Diệu (Quỳnh Châu).

Tiến Lộc (Dương) và Diệu (Quỳnh Châu) trong Dưới Ô Cửa Sáng Đèn

Trong những diễn biến mới nhất, Diệu đã bắt đầu nghi ngờ sự thay đổi của chồng, nhất là khi anh còn từ chối mong muốn có con với lý do "Anh thấy vợ chồng mình đang sống rất ổn mà". Đỉnh điểm ở tập 8, khi hai vợ chồng nằm cạnh nhau trong cùng một căn phòng nhưng lại như cách xa một vòng trái đất, gượng gạo và bối rối vô cùng.

Dương thẳng thừng xa lánh vợ đẹp vì bận tư tưởng người trong mộng

Trước sự người vợ trang điểm xinh đẹp, ăn mặc quyến rũ đang mong muốn gần gũi, Dương đã thẳng thừng từ chối vì trong đầu anh còn bận nghĩ đến người tình trong mộng. Anh tỏ rõ sự xa lánh, mặc cho sự chủ động của vợ mà quay lưng ngủ. Khoảnh khắc này ngay lập tức trở thành đề tài bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Sở hữu ngoại hình sáng, nét diễn tự nhiên và rất "tình", Tiến Lộc dường như rất có duyên với các vai diễn phản bội, sở khanh hoặc người yêu cũ gây rối, và Dưới Ô Cửa Sáng Đèn cũng không ngoại lệ. Thậm chí nhiều khán giả còn nhận xét: "Ông này đúng là đóng 10 phim thì hết 11 phim ngoại tình!", "Diễn suất ngoại tình của anh ý thượng thừa nhập vai", "Ngoại tình là vai diễn thương hiệu" hay "Nhìn mặt búng ra ngoại tình".

Trước đó, anh từng khiến khán giả ghét cay ghét đắng khi vào những vai gã đàn ông trăng hoa, thiếu chung thủy, đúng chất cờ đỏ (rè flag) biết đi. Có thể kể đến như vai Thành - người đàn ông có vợ nhưng vẫn ngoại tình trong tư tưởng với tình cũ trong Về Nhà Đi Con, Dũng - tên sếp sở khanh trong 11 Tháng 5 Ngày, vai Tấn - kẻ thứ ba chen chân trong Lựa Chọn Số Phận, hay vai Lý - kẻ lừa tình lừa tiền trong Nhà trọ Balanha...

Thủ vai Thành trong Về Nhà Đi Con, Tiến Lộc đi đâu cũng bị khán giả mắng chửi

Hay đến vai Dũng trong 11 Tháng 5 Ngày, anh cũng bị ghét cay ghét đắng

Tiến Lộc sinh năm 1986, là gương mặt quen thuộc của điện ảnh và sân khấu phía Bắc. Anh ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua hàng loạt vai diễn đa dạng, là gương mặt quen thuộc của khán giả VTV. Nhìn lại những hình ảnh cách đây hơn một thập kỷ, điều khiến công chúng trầm trồ nhất là ngoại hình trẻ mãi không già của nam diễn viên. Khi đặt hình ảnh hiện tại cạnh các vai diễn trong phim Người Đàn Bà Thứ Hai (cách đây 17 năm) hay Chạm Tay Vào Nỗi Nhớ (cách đây 13 năm), người hâm mộ khó lòng tìm thấy dấu vết của thời gian.

Tiến Lộc trong Người Đàn Bà Thứ Hai cách đây 17 năm

Hay trong Chạm Tay Vào Nỗi Nhớ cách đây 13 năm, dung mạo anh không có quá nhiều thay đổi

Trái ngược hoàn toàn với những gã chồng tồi tệ trên màn ảnh, ngoài đời Tiến Lộc lại là một người đàn ông của gia đình đúng nghĩa. Sau khi trải qua biến cố đổ vỡ ở cuộc hôn nhân đầu tiên, anh hiện đang có một tổ ấm vô cùng viên mãn bên người vợ thứ hai ngoài ngành giải trí. Cô là một người phụ nữ cá tính, chân thành và là hậu phương vững chắc cho chồng.

Tiến Lộc và vợ

Nam diễn viên luôn dành những lời trân trọng nhất khi nói về người bạn đời: " Vợ tôi không làm nghệ thuật, nhưng rất hiểu, thương chồng con và là hậu phương vững chắc. Có lần đến phim trường giữa ngày nắng nóng, thấy đoàn làm việc liên tục, cô ấy bảo 'em không nghĩ đi làm phim lại vất vả thế'. Từ đó, tôi càng trân trọng sự đồng cảm của cô ấy ".

Về phần mình, Tiến Lộc luôn giữ chừng mực và biết đâu là giới hạn. Mỗi khi đi quay xa, anh vẫn duy trì thói quen gọi điện cho vợ từ 3 đến 4 lần mỗi ngày. Chỉ cần nghe giọng nhau vài phút cũng đủ khiến khoảng cách được rút ngắn.

Nam diễn viên nhận ra rằng điều quan trọng nhất trong hôn nhân là sự nhường nhịn và biết đặt gia đình lên trên cái tôi cá nhân. Khi có thời gian rảnh, anh luôn cố gắng đưa vợ con đi chơi, cùng làm việc nhà hoặc đơn giản là dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Hiện tại, Tiến Lộc có một con gái sinh năm 2011 và một con trai sinh năm 2019. Với anh, những bữa cơm gia đình, những cuộc gọi hỏi han mỗi ngày hay những chuyến đi ngắn cùng vợ con mới là điều quý giá nhất.