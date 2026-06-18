Không khí sạch trở thành chuẩn mới khi chọn mua điều hòa

Theo ghi nhận tại hệ thống siêu thị điện máy MediaMart, bên cạnh công suất làm lạnh hay khả năng tiết kiệm điện, nhiều khách hàng hiện nay chủ động tìm hiểu các công nghệ lọc không khí, kiểm soát độ ẩm và bảo vệ sức khỏe trước khi quyết định mua điều hòa.

Chất lượng không khí trong nhà: Mối quan tâm mới của các gia đình hiện đại

Trong những ngày nắng nóng, nhiều gia đình gần như đóng kín cửa và sử dụng điều hòa liên tục để duy trì sự dễ chịu. Tuy nhiên, không phải ai cũng nhận ra rằng không khí trong nhà chưa chắc đã sạch hơn bên ngoài.

Bụi mịn PM2.5, vi khuẩn, nấm mốc, mùi thức ăn hay các tác nhân gây dị ứng có thể tồn tại trong không gian kín nếu không được xử lý hiệu quả. Đặc biệt với gia đình có trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc người có cơ địa nhạy cảm, chất lượng không khí trở thành yếu tố được quan tâm hàng đầu.

Chính vì vậy, điều hòa ngày nay không còn đơn thuần là thiết bị làm mát mà đang dần trở thành một phần trong giải pháp chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình.

Người tiêu dùng chuyển từ "mát và rẻ" sang "mát và sạch"

Xu hướng lựa chọn điều hòa đang có nhiều thay đổi trong những năm gần đây. Nếu trước đây giá bán và khả năng làm lạnh là những yếu tố được quan tâm hàng đầu, thì hiện nay người dùng sẵn sàng đầu tư thêm cho những dòng sản phẩm tích hợp công nghệ lọc khí, khử mùi và kiểm soát chất lượng không khí.

Đại diện MediaMart cho biết, các dòng điều hòa có khả năng lọc bụi mịn, khử mùi và kết nối thông minh đang nhận được sự quan tâm lớn từ khách hàng trong mùa nắng nóng năm nay. Nhiều gia đình xem đây là khoản đầu tư dài hạn nhằm nâng cao chất lượng sống và bảo vệ sức khỏe cho các thành viên trong nhà.

Panasonic XU – Giải pháp điều hòa tích hợp công nghệ chăm sóc không khí

Nằm trong top những thương hiệu điều hòa được nhiều khách hàng quan tâm nhất tại MediaMart, điều hòa Panasonic XU thế hệ mới được trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ bảo vệ chất lượng không khí trong nhà.

Nổi bật là công nghệ nanoe™ X thế hệ 3, có khả năng chủ động khử mùi và ức chế các tác nhân gây ô nhiễm trong không khí, giúp không gian sống luôn dễ chịu hơn. Bên cạnh đó, công nghệ nanoe-G hỗ trợ thu giữ bụi mịn PM2.5, góp phần mang lại bầu không khí trong lành cho gia đình.

Người dùng cũng có thể dễ dàng theo dõi chất lượng không khí thông qua hệ thống đèn báo Clean Air Indicator được tích hợp trên dàn lạnh. Khi phát hiện chất lượng không khí thay đổi, thiết bị sẽ hỗ trợ quá trình lọc khí nhằm duy trì môi trường sống thoải mái hơn.

Ngoài khả năng chăm sóc không khí, Panasonic XU còn được trang bị cảm biến độ ẩm Humidity Sensor giúp duy trì độ ẩm dễ chịu trong phòng, hạn chế cảm giác khô da hay khô mũi thường gặp khi sử dụng điều hòa trong thời gian dài.

Mua 1 lần – Mát lâu dài cùng MediaMart

Bên cạnh việc lựa chọn một chiếc điều hòa tích hợp công nghệ chăm sóc không khí hiện đại, nhiều người tiêu dùng vẫn băn khoăn về tổng chi phí đầu tư ban đầu, từ vật tư, công lắp đặt đến chi phí bảo dưỡng trong quá trình sử dụng.

Hiểu được điều đó, MediaMart triển khai chương trình ưu đãi "Mua 1 lần – Mát lâu dài", mang đến giải pháp mua sắm trọn gói, giúp khách hàng an tâm hơn khi đầu tư điều hòa cho gia đình.

Theo đó, khách hàng mua điều hòa Panasonic tại MediaMart được miễn phí 100% vật tư tiêu chuẩn và công lắp đặt, cam kết không phát sinh chi phí ngoài dự kiến. Đồng thời, MediaMart hỗ trợ trả góp lãi suất 0%, trả trước từ 0 đồng, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận các dòng điều hòa công nghệ cao mà không tạo áp lực tài chính.

Khách hàng còn có cơ hội nhận bộ quà tặng trị giá lên tới 2 triệu đồng cùng phiếu mua hàng trị giá đến 1 triệu đồng trong thời gian diễn ra chương trình.

Đặc biệt, MediaMart miễn phí 2 lần vệ sinh điều hòa trong vòng 2 năm, giúp thiết bị duy trì hiệu quả làm lạnh, tiết kiệm điện và hỗ trợ đảm bảo chất lượng không khí ổn định theo thời gian.

Bên cạnh đó là chính sách bảo hành chính hãng, hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp cùng cam kết đổi mới sản phẩm theo chính sách hiện hành, mang đến sự an tâm cho khách hàng trong suốt quá trình sử dụng.

Giải pháp toàn diện cho mùa hè

Trong bối cảnh chất lượng không khí ngày càng được người tiêu dùng quan tâm, điều hòa không còn đơn thuần là thiết bị làm mát mà đang trở thành giải pháp nâng cao chất lượng sống cho cả gia đình.

Với công nghệ chăm sóc không khí trên dòng Panasonic XU cùng chương trình ưu đãi "Mua 1 lần – Mát lâu dài", MediaMart mang đến cho khách hàng giải pháp toàn diện hơn trong mùa hè: không chỉ mát mẻ, tiết kiệm điện mà còn góp phần xây dựng không gian sống trong lành, thoải mái và an tâm cho mọi thành viên trong gia đình.