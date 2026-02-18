Ngày 18-2, tức mùng 2 Tết Bính Ngọ, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ, hầu hết Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ, gây mưa nhỏ vài nơi, nhiệt độ giảm 2-4 độ C.



Không khí lạnh đã ảnh hưởng tới miền Bắc và Bắc Trung Bộ

Ngày và đêm 18-2 (ngày và đêm mùng 2 Tết), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.

Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4.

Từ ngày 18-2 đến ngày 19-2, ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa từ ngày 18 đến 19-2 (từ mùng 2 đến mùng 3 Tết) trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 16–19 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ.

Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi; từ ngày 18-2 (mùng 2 Tết) đến ngày 19-2 (mùng 3 Tết) trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 17–19 độ.

Ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8, biển động, sóng biển cao 1,0–2,5m; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, riêng vùng biển phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8–9, biển động mạnh, sóng biển cao 3–5 m.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7–8, biển động, sóng biển cao 2,5–3,5 m.

Các chuyên gia cảnh báo gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.