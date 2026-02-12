Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, hôm nay 12/2 (25 tháng Chạp) Đông Bắc Bộ rét vào buổi sáng kèm mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Đêm 12 và ngày 13/2, khu vực này duy trì mưa phùn và sương mù rải rác, tập trung chủ yếu vào đêm và sáng, trời rét.

Tây Bắc Bộ và các địa phương từ Thanh Hóa đến TP Huế mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Đêm và sáng trời rét.

Các khu vực khác trên cả nước mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo từ nay đến mùng 5 Tết, không khí lạnh liên tục tràn về. (Ảnh minh hoạ: Minh Đức)

Nhận định hình thế thời tiết từ đêm 13/2 đến 21/2 (26 tháng Chạp đến mùng 5 Tết Bính Ngọ), cơ quan khí tượng cho hay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thời tiết phổ biến tạnh ráo, rét về đêm và sáng, trời mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trong đó, từ 16/2 (29 Tết Nguyên đán), Đông Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác, tập trung vào đêm.

Theo Đài Khí tượng thuỷ văn Nam Bộ, ngày 14-15/2 (27-28 tháng Chạp), không khí lạnh khả năng được tăng cường yếu trở lại.

Ngoài ra, khoảng mùng 5 Tết, thêm đợt không khí lạnh tràn về, miền Bắc chuyển rét.

Trong thời kỳ dự báo, Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa mưa rào và dông vài nơi, trong đó, ngày 17-19/2 (mùng 1 đến mùng 3 Tết) có mưa, mưa rào rải rác.

Các khu vực khác trên cả nước ban ngày nắng ráo, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Hôm nay 12/2, Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19°C, cao nhất 21-23°C.

Ngoài ra, theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới tại khu trung tâm TP Hà Nội, khu vực này nhiều ngày xuất hiện mưa, đặc biệt những ngày đầu năm mới Bính Ngọ.

Thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Theo đó, ngày mai 13/2 (26 tháng Chạp), khu vực trung tâm Hà Nội có mưa rào, nhiệt độ trong ngày không có nhiều thay đổi, phổ biến 19-23°C.

Trong hai ngày đầu của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 14-15/2 (27-28 tháng Chạp), khu vực này tạnh ráo trở lại, nhiệt độ cao nhất 24°C, thấp nhất 20°C.

Sang ngày cuối cùng của năm Ất Tỵ (29 tháng Chạp), khu trung tâm Hà Nội tái diễn mưa rào, nhiệt độ trong ngày không có nhiều thay đổi so với hai ngày trước đó, dao động 20-25°C.

Trong 5 ngày đầu năm mới Bính Ngọ, từ 17-21/2 (mùng 1 đến mùng 5 Tết), khu vực này nhiều mây, có mưa nhỏ, nhiệt độ trong ngày giảm, cao nhất phổ biến 22-23°C, thấp nhất 19-20°C.

Dự báo thời tiết cả nước 1 tháng tới

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ nay đến 10/3, không khí lạnh có thể hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm, tuy nhiên vẫn xảy ra hiện tượng rét đậm, rét hại ngắn ngày tại Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An. Nắng nóng cục bộ khả năng xảy ra tại miền Đông Nam Bộ.

Nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, trong đó, Bắc Bộ cao hơn 0,5-1°C.

Hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn kèm sương mù tại phía Đông Bắc Bộ trong thời kỳ dự báo ở mức tương đương trung bình nhiều năm.

Cũng trong khoảng thời gian này, các địa phương từ Hà Tĩnh đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ khả năng xảy ra một số đợt mưa diện rộng. Nam Bộ có thể xuất hiện một số ngày mưa trái mùa. Dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh nguy cơ xuất hiện cục bộ.

Tổng lượng mưa tại các khu vực trên phạm vi toàn quốc phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm, trong đó, Nam Bộ khả năng cao hơn 5-20mm.

Cũng trong thời gian 1 tháng này, trên khu vực Biển Đông ít có khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới.