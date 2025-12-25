Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hiện nay, ngày 25/12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các khu vực ở Đông Bắc Bộ. Ở Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác, kèm theo nhiệt độ giảm khoảng 3-5 độ. Tại trạm Bạch Long Vĩ, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Dự báo trong 24-48 giờ tới, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, sau đó lan rộng xuống Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6-7.

Ảnh minh hoạ

Sáng 25/12, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An xuất hiện mưa, mưa rào rải rác, có nơi có dông. Trời rét ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, riêng vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 12-15 độ, vùng núi Bắc Bộ 10-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ.

Tại Hà Nội, sáng nay có mưa, mưa rào; sau giảm mưa chỉ còn vài nơi, trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-15 độ.

Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2,5–3,5 m. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, gió Đông Bắc cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5 m. Từ chiều và đêm 25/12, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau và khu vực giữa Biển Đông gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5 m.

Dự báo chi tiết nhiệt độ ngày và đêm 25/12 như sau:

Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, vùng núi 10-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ; nhiệt độ trung bình 16-18 độ, vùng núi 13-15 độ.

Bắc Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, trung bình 17-19 độ.

Đêm 25/12 và ngày 26/12, Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất vẫn ở mức 12-15 độ, vùng núi 10-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ; nhiệt độ trung bình 16-18 độ, vùng núi 13-15 độ.

Bắc Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, trung bình 16-18 độ.

Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết rét đậm, rét hại có thể ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm, cũng như quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.