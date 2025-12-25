Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 25/12/2025

Sau khi ảnh hưởng tới Đông Bắc Bộ khiến nhiệt độ giảm 3-5°C, không khí lạnh tiếp tục mở rộng phạm vi, ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Ngày 25/12, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào và có nơi có dông, trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại. Trong đó, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội và Đông Bắc Bộ dao động 17-20°C, giảm khoảng 7°C so với ngày hôm trước; Tây Bắc Bộ 18-21°C, có nơi trên 22°C.

Chi tiết nhiệt độ ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sau khi chịu tác động của không khí lạnh. (Nguồn: NCHMF)

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 12-15°C, vùng núi Bắc Bộ 10-13°C, vùng núi cao có nơi dưới 8°C, Hà Nội 13-15°C.

Trời rét đậm, rét hại nguy cơ ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm; ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Tác động của không khí lạnh, từ ngày 25/12 đến hết ngày 26/12, Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, có nơi trên 120mm.

Ngoài ra, ngày 25/12, Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to và dông. Đây là đợt mưa trái mùa ở Nam Bộ.

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, mưa xảy ra trong mùa khô là điều hết sức bình thường.

Xét về mặt khí hậu, hiện tại các chỉ số khí hậu đều cho thấy, ENSO đang ở trong pha La Nina yếu và đang có xu hướng chuyển dần sang pha trung tính vào những tháng đầu năm 2026.

Theo ông Quyết, thông thường, những năm La Nina, mưa trái mùa diễn ra nhiều hơn với khu vực Nam Bộ, không thiếu những cơn mưa lớn do lượng ẩm từ biển được đưa vào đất liền dồi dào hơn.

Xét về các hình thế thời tiết, cơn mưa trái mùa đợt này xảy ra là sự tổ hợp của nhiều hình thế thời tiết - tương tác mạnh mẽ với nhau. Nam Bộ nằm kẹp giữa rãnh thấp xích đạo khoảng 4-7 độ vĩ Bắc và trục áp cao cận nhiệt đới qua Trung Bộ.

Thêm vào đó, nhiễu động gió đông trên cao liên tục mang ẩm từ biển vào, cộng thêm không khí lạnh khuếch tán sâu về phía Nam như một chút xúc tác đã làm cho những bất ổn khí quyển diễn ra mạnh mẽ.

Hội tụ ẩm trên cao ngay trên Nam Bộ diễn ra tốt hơn. Đây là lý do mà Nam Bộ và TP.HCM có những cơn mưa khá lớn xảy ra.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 25/12/2025

TP Hà Nội sáng có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17°C. Nhiệt độ cao nhất 18-20°C.

Tây Bắc Bộ sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông, từ trưa chiều mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời chuyển rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 14-17°C, có nơi dưới 13°C. Nhiệt độ cao nhất 18-21°C, có nơi trên 22°C.

Đông Bắc Bộ sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông, từ trưa chiều mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6-7. Trời chuyển rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 14-17°C, vùng núi có nơi dưới 13°C. Nhiệt độ cao nhất 17-20°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông, từ trưa chiều mưa vài nơi. Phía Nam ngày có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Phía Bắc trời chuyển rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 15-18°C, phía Nam 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 18-21°C, phía Nam 22-25°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C, có nơi trên 29°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C, có nơi dưới 17°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C.

Nam Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to và rải rác dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

TP.HCM có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-31°C.