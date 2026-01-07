Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (7/1), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào, nhiệt độ giảm từ 4–7 độ C. Ở vịnh Bắc Bộ xuất hiện gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8–9.

Dự báo thời tiết ngày 7/1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4. Khu vực từ Quảng Trị đến Tp.Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đợt rét kéo dài không chỉ tác động đến sinh hoạt của người dân mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe, đặc biệt là người cao tuổi, trẻ nhỏ, học sinh và người lao động làm việc ngoài trời. Ảnh minh họa.

Ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Khu vực từ Nghệ An đến Tp.Đà Nẵng trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 8–11 độ C, vùng núi và trung du Bắc Bộ từ 6–9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3°C. Nghệ An và Hà Tĩnh phổ biến từ 11–13 độ C. Khu vực từ Quảng Trị đến Tp.Đà Nẵng phổ biến từ 15–18 độ C.

Khu vực Hà Nội trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 8–11 độ C.

Dự báo nhiệt độ trong ngày và đêm 7–8/1, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 6–9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; nhiệt độ trung bình từ 12–14 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi Bắc Bộ cần đề phòng hiện tượng băng giá và sương muối.

Theo các chuyên gia y tế, rét đậm, rét hại kéo dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là người cao tuổi, trẻ nhỏ và người mắc bệnh nền.

Đối với người cao tuổi, do sức đề kháng và hệ miễn dịch suy giảm, khi thời tiết thay đổi rất dễ bị nhiễm vi khuẩn, virus. Không khí lạnh tác động bất lợi đến đường hô hấp, làm gia tăng nguy cơ bùng phát các bệnh hô hấp mạn tính. Bên cạnh đó, môi trường ẩm thấp tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, virus gây cúm, viêm phổi phát triển và tấn công người cao tuổi.

Một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi trong mùa đông là các bệnh về đường hô hấp như viêm mũi họng, viêm họng, viêm phế quản, viêm phổi. Phần lớn các bệnh này liên quan đến thời tiết thay đổi, thân nhiệt giảm. Khi mắc bệnh, người cao tuổi dễ bị ho kéo dài, bệnh có nguy cơ tái phát nếu không được theo dõi và chăm sóc kịp thời. Vì vậy, việc quan tâm, theo dõi sức khỏe người cao tuổi trong mùa đông là rất cần thiết.

Ngoài các bệnh liên quan đến thời tiết, người cao tuổi còn thường mắc các bệnh mạn tính như đái tháo đường, rối loạn nội tiết, làm tăng nguy cơ biến chứng khi thời tiết lạnh.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, trong điều kiện thời tiết hiện nay, để chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi và giảm nguy cơ nhập viện khi giao mùa, người dân cần chú trọng giữ ấm cơ thể, bảo đảm dinh dưỡng cân bằng, uống đủ nước ấm và duy trì vận động hợp lý.

Khi trời chuyển lạnh, việc phòng tránh nhiễm lạnh là yếu tố quan trọng hàng đầu. Người cao tuổi cần chú ý giữ ấm các bộ phận như cổ, ngực, lưng và bàn chân. Khi ra ngoài, đặc biệt vào sáng sớm hoặc khi có mưa, cần chuẩn bị áo khoác đủ ấm, mũ len, khăn quàng. Phòng ngủ cần kín gió, bảo đảm đủ ấm; có thể sử dụng đèn sưởi hoặc điều hòa hai chiều khi cần thiết.

Chế độ ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng giúp cơ thể duy trì hệ miễn dịch. Người cao tuổi nên sử dụng thức ăn nóng, dễ tiêu hóa, tăng cường rau xanh và các loại trái cây giàu vitamin C như cam, quýt, bưởi để nâng cao sức đề kháng.

Trong mùa lạnh, người cao tuổi không uống đủ nước có thể khiến đờm đặc lại, máu cô đặc, làm tăng gánh nặng cho thận. Do đó, cần duy trì thói quen uống đủ nước, ưu tiên nước ấm hoặc các loại trà thảo mộc nóng.

Tập luyện thể dục đều đặn giúp tăng cường tuần hoàn máu và nâng cao sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, người cao tuổi cần lựa chọn thời điểm và hình thức vận động phù hợp. Thói quen tập thể dục vào sáng sớm trong mùa lạnh tiềm ẩn nhiều nguy cơ do nhiệt độ thấp và không khí ẩm dễ gây co mạch đột ngột, làm tăng nguy cơ đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim. Người cao tuổi nên tập luyện sau 7 giờ sáng hoặc lựa chọn các bài tập nhẹ trong nhà, nơi kín gió; đồng thời cần khởi động kỹ trước khi tập.

Thời tiết lạnh, mưa khiến mọi người có xu hướng sinh hoạt trong không gian kín, tạo điều kiện cho virus lây lan qua đường hô hấp. Việc đeo khẩu trang khi ra ngoài hoặc đến nơi đông người là biện pháp hiệu quả giúp phòng ngừa cúm và COVID-19.

Người cao tuổi cần lưu ý, khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như sốt cao không hạ, mệt mỏi kéo dài, khó thở, cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh để bệnh diễn tiến nặng và gây biến chứng nguy hiểm.