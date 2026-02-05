Không khí lạnh mạnh dồn dập tràn về, cuối tuần rét buốt quay trở lại miền Bắc, có nơi dưới 3 độ C

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, d ự báo trong những ngày tới, thời tiết các khu vực trên cả nước có nhiều biến động, đặc biệt là tại miền Bắc và miền Trung.

T rong 24 đến 48 giờ tới, t ại Bắc Bộ, đêm và sáng xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, riêng khu vực Tây Bắc trưa chiều trời hửng nắng.

Ảnh minh họa

Từ đêm 6.2, khu vực này có mưa, mưa rào và có nơi xảy ra dông. Trời rét về đêm và sáng, và từ ngày 7.2 rét gia tăng trên diện rộng.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế, trưa chiều có nắng. Đêm và sáng trời rét; riêng Bắc Trung Bộ trong ngày 7.2 có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Các khu vực khác trên cả nước, đêm có mưa rào vài nơi, ban ngày trời nắng. Trong các cơn mưa dông, người dân cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ đêm 7/2 đến ngày 15.2, hình thế thời tiết tiếp tục có những diễn biến đáng chú ý. Tại Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, từ đêm 7 đến sáng sớm 9/2 có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong khoảng thời gian từ đêm 7 đến 9.2, Bắc Bộ có khả năng xảy ra rét đậm, vùng núi có nơi rét hại; khu vực Thanh Hóa và Nghệ An trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao cần đề phòng khả năng xuất hiện băng giá và mưa tuyết.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến 10-13 độ C, vùng núi Bắc Bộ 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; ở khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 12-15 độ C.

Riêng khu vực Hà Nội trong ngày 7-8.2 có mưa, mưa rào. Từ đêm 7 đến 9.2, trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 11-13 độ C. Dự báo ngày 8/2 là ngày rét nhất của đợt không khí lạnh.

Từ khoảng ngày 11.2, Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, từ đêm 7 đến 9.2 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Giai đoạn từ ngày 11 đến 13/2, khu vực này có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Bắc trời rét.

Các khu vực còn lại, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng. Trong mưa dông, nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh vẫn có thể xảy ra, người dân cần chủ động theo dõi và phòng tránh.