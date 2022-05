Không khí lạnh hiếm gặp khiến miền Bắc mưa lớn từ đêm nay, cảnh báo lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh

Ngày 11/5, miền Bắc tiếp diễn đợt mưa dông sau khi trải qua một ngày có mưa lớn ở nhiều nơi gây sạt lở, ngập lụt. Thời tiết khu vực duy trì trạng thái nhiều mây, âm u với nền nhiệt phổ biến 25-32 độ C.

Từ đêm nay (11/5), miền Bắc đón mưa vừa, mưa to đến rất to.

Từ đêm nay (11/5) đến ngày 15/5, vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục bước vào đợt mưa mới với lượng 150-300 mm/đợt. Một số nơi mưa trên 400 mm. Đây là lượng mưa tương đối lớn khi khu vực thậm chí chưa bước vào thời kỳ mưa bão.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Khu vực Hà Nội từ nay (11/5) đến ngày 15/5 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm).

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn, trong đợt này, Hà Nội và Đồng bằng Bắc Bộ có mưa chủ yếu về chiều tối và đêm, cục bộ mưa to. Các hiện tượng nguy hiểm có thể xảy ra như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đáng lưu ý, vào đêm 14/5, đợt không khí lạnh tràn xuống có thể khiến thời tiết diễn biến xấu hơn khi mưa đi kèm gió mạnh, nền nhiệt giảm. Đồng bằng ghi nhận mức nhiệt thấp nhất 21-23 độ C, trong khi vùng núi chuyển lạnh với nhiệt độ 16-18 độ C.

Từ khoảng ngày 15-16/5, mưa dông có khả năng dịch chuyển xuống khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Trong những ngày tới, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; ở đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Khu vực Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ khoảng ngày 13-14 ở phía Bắc khu vực có mưa rào và dông rải rác (mưa tập trung chiều tối và đêm); từ ngày 15-16/5, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Khu vực từ Đà Nẵng – Bình Thuận từ khoảng ngày 17/5 có mưa rào và dông rải rác.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ khoảng ngày 13/5, có mưa rào và dông rải rác (mưa tập trung vào chiều tối và tối).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.