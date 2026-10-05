Không khí lạnh bắt đầu tràn về miền Bắc, có nơi trời rét 14-17 độ C: Nhiệt độ Hà Nội có thay đổi đáng chú ý

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tối 4/10, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực vùng núi và trung du phía Đông Bắc Bộ. Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ lúc 19h phổ biến 24-27 độ C.

Đêm 4/10, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó tác động đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế.

Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Tại Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, từ đêm 4/10, trời chuyển lạnh; vùng núi cao có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19-22 độ C, vùng núi cao 14-17 độ C.

Ảnh minh hoạ. Nguồn ảnh: Vietnamnet

Hà Nội mưa dông, từ gần sáng 5/10 chuyển lạnh

Tại Hà Nội, từ tối 4/10 đến sáng 5/10 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ gần sáng 5/10, thời tiết chuyển lạnh.

Theo dự báo, đêm 4/10 và ngày 5/10, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ trung bình phổ biến 23-25 độ C, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 21 độ C.

Đến đêm 5/10 và ngày 6/10, nhiệt độ thấp nhất tại Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa giảm còn 19-22 độ C; vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ trung bình phổ biến 23-25 độ C, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 21 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, từ tối 4/10 đến ngày 5/10, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Từ đêm 5/10 đến ngày 6/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Gió mạnh cấp 6-7 trên biển, sóng cao 4m

Trên biển, từ khoảng gần sáng và sáng 5/10, tại vịnh Bắc Bộ, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 2-3m, biển động mạnh.

Từ ngày 5/10, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh. Từ ngày 6/10, vùng gió mạnh mở rộng ra khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa dông kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn có khả năng gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Gió mạnh, gió giật và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.