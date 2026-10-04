Xác minh vụ người đàn ông mất tích bí ẩn gần 1 tháng: Lời kể của gia đình về chiếc ô tô lạ

Thông tin một người đàn ông 39 tuổi mất tích bí ẩn gần 1 tháng xảy ra tại An Giang đang nhận được sự quan tâm của dư luận.

Chia sẻ trên báo VietNamNet chiều 4/10, bà Lê Ánh Hồng (SN 1989, trú xã Hòn Đất, tỉnh An Giang) cho biết, chồng bà là ông Tạ Văn Út (SN 1987), mất tích từ ngày 6/9. Theo đơn trình báo của gia đình, khoảng 7 giờ ngày 6/9, ông Út cùng con trai là T.V.T. (15 tuổi) đến khu vực ấp Núi Chầu, xã Hòa Điền, tỉnh An Giang để làm ruộng.

Khoảng 11 giờ cùng ngày, sau khi nhận được điện thoại của một người nào đó, ông Út lái xe máy rời đi. Đến khoảng 19 giờ, ông quay lại trong tình trạng có biểu hiện say rượu. Tiếp đó, người đàn ông nói con trai chở mình đến khu vực ngã tư Hòn Heo (thuộc khu phố Dương Hòa, phường Tô Châu), cách nơi làm ruộng khoảng 10km.

Khi đi đến khu vực cách cổng chào khoảng 700m, T. nhìn thấy một ô tô 7 chỗ màu trắng đang chờ sẵn. Theo lời kể của T., ông Út lên ô tô và nói: “Cha đi chơi chút rồi về”, rồi chiếc xe chạy theo hướng Hà Tiên. Ông Út mặc áo thun màu xanh, quần short vào thời điểm rời đi. Theo bà Hồng, những thông tin trên được T. kể lại cho gia đình.

Những ngày đầu ông Út mất tích, điện thoại của ông vẫn đổ chuông song không có người nghe máy. Nhưng sau ngày 8/9, gia đình không thể liên lạc nữa.

Ông Tạ Văn Út

Việc ông Út mất tích khiến gia đình bà Hồng bị đảo lộn, nhất là khi ông là lao động chính. Gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi trong suốt gần 1 tháng qua nhưng chưa có kết quả. Gia đình đã gửi đơn cầu cứu đến Công an phường Tô Châu và các khu vực lân cận.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi trên báo Tuổi Trẻ, ông Lý Hoàng Tuấn, Chủ tịch UBND phường Tô Châu, tỉnh An Giang cho biết cơ quan chức năng địa phương đã nhận được đơn cầu của bà Lê Ánh Hồng.

Công an phường Tô Châu sau khi tiếp nhận thông tin đã khẩn trương xác minh camera (tại 2 điểm trên đường di chuyển về hướng Tô Châu) nhưng chưa ghi nhận được hình ảnh của ô tô 7 chỗ màu trắng.

Việc truy tìm ông Út cũng được lực lượng chức năng thông báo trên hệ thống phần mềm xử lý văn bản và điều hành tác nghiệp ở các xã, phường và đặc khu toàn quốc. Đồng thời Công an phường Tô Châu đã thông báo về Công an tỉnh An Giang để phối hợp truy tìm ông Tạ Văn Út.