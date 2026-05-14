Được ví như “Quả Cầu Vàng” của Hàn Quốc, lễ trao giải Baeksang 2026 không chỉ là đêm tôn vinh những cống hiến nghệ thuật xuất sắc ở các lĩnh vực truyền hình, điện ảnh, sân khấu mà còn là "sàn diễn" thời trang hội tụ những tinh hoa hàng đầu.

Bae Suzy: Tâm điểm thanh khiết của mọi ánh nhìn

Với hơn một thập kỷ giữ vai trò "cầm trịch" MC tại lễ trao giải Baeksang, ca sĩ/diễn viên Bae Suzy đã trở thành biểu tượng cho vẻ đẹp thanh khiết của giải thưởng danh giá này. Sự hiện diện của cô tại sự kiện luôn thu hút sự chú ý không thể so sánh, từ những bước chân đầu tiên trên thảm đỏ cho đến phút lên sóng cuối cùng.

Năm nay, Bae Suzy tiếp tục gây choáng ngợp khi lựa chọn thương hiệu Piaget cho diện mạo xuất hiện chính của mình. Nữ diễn viên tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu với vòng cổ từ bộ sưu tập Trang sức Cao cấp Piaget Limelight Garden Party . Thiết kế đính kết hàng trăm viên kim cương tạo thành nhành lá vô cùng lộng lẫy và giàu chất thơ. Cô khéo léo kết hợp chiếc vòng cổ tuyệt đẹp này cùng nhẫn và bông tai Piaget Treasures , với những viên kim cương đồng điệu về mặt giác cắt, mang đến một vẻ ngoài ngoạn mục và vô cùng quyền lực.

Lee Chae Min: Dấu ấn rực rỡ của "Nam diễn viên mới xuất sắc nhất"

Không chỉ các sao nữ, các tài tử cũng biết cách làm nổi bật bản thân trên thảm đỏ. Điển hình là Lee Chae Min – chủ nhân của giải thưởng danh giá Nam diễn viên mới xuất sắc nhất năm tại Baeksang 2026 nhờ vai diễn ấn tượng trong bộ phim truyền hình đình đám “Ngự trù của Bạo chúa” (“Bon Appétit, Your Majesty”). Giải thưởng này hứa hẹn mở đường cho một sự nghiệp diễn xuất đáng ngưỡng mộ của nam diễn viên sinh năm 2000.

Xuất hiện tại sự kiện trong vai trò tân Đại sứ thương hiệu Piaget, nam tài tử chọn cho mình chiếc đồng hồ Piaget Polo Date – phiên bản thanh lịch thường nhật vừa mới ra mắt tại triển lãm Watches and Wonders 2026 hồi tháng Tư. Mặt số xanh sâu thẳm tương phản với bộ vỏ thép và thiết kế dải sóng (gadroons) đặc sắc được hoà phối hoàn hảo cùng nhẫn Possession vàng trắng trên tay nam diễn viên.

Lee Junho & Park Eunbin: Đẳng cấp xa xỉ cùng Chopard

Nhận đề cử giải Nam chính xuất sắc nhất cho loạt phim truyền hình “Gia đình bão tố” (“Typhoon Family”), nam diễn viên Lee Junho đã mang đến thảm đỏ một diện mạo bùng nổ. Anh diện mẫu đồng hồ L’Heure du Diamant đính kim cương toàn bộ với tổng cộng hơn 490 viên (xấp xỉ 20 cara) trị giá khoảng 180.000 USD (khoảng 4,7 tỉ VNĐ). Kết hợp cùng dây chuyền Chopard Ice Cube lấy cảm hứng từ những khối nước đá vát cạnh, tổng thể mang đến sức hút đương đại, thời thượng nhưng không kém phần nam tính.

Lee Junho

Park Eunbin

Không hề kém cạnh, "Nữ luật sư kỳ lạ" Park Eunbin người cầm trịch trao giải cho hai hạng mục danh giá nhất cùng diễn viên Song Kang – cũng xuất hiện đầy kiêu sa. Cô chọn bộ trang sức đính sapphire màu lam tuyệt đẹp: dây chuyền L’Heure du Diamant Marquise (khoảng 1 tỉ VNĐ) cùng cặp bông tai đồng bộ (hơn 2,1 tỉ VNĐ). Thu hút sự chú ý hơn cả trên tay cô là chiếc đồng hồ từ bộ sưu tập Trang sức Cao cấp đính kim cương toàn bộ của Chopard.

Jeon Soyoung: Vẻ đẹp trong trẻo mướt mắt

Tân binh sinh năm 2003 của màn ảnh Hàn Quốc – Jeon Soyoung (được biết đến qua “Điều Ước Đoạt Mạng” và “Kick Kick Kick Kick”) đã có màn "debut" thảm đỏ Baeksang vô cùng ấn tượng.

Cô chọn cho mình vẻ đẹp nhẹ nhàng, thuần khiết với đầm đăng-ten trắng kết hợp cùng bộ trang sức Chaumet Joséphine Aigrette . Nhẫn và bông tai vàng trắng đính kim cương, ngọc trai với motif xoay quanh giọt lệ thanh nhã (trị giá tổng cộng gần 400 triệu VNĐ) đã hoàn thiện diện mạo trong trẻo, tinh tế của nữ diễn viên trẻ.