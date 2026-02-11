Căng: Siết nhà, tịch thu tài sản của 3 ngôi sao hết thời nhóm EXO

Ngày 11/2, tờ KoreaBoo đưa tin SM Entertainment đã tiến hành phong tỏa, tạm thời tịch thu tài sản của 3 thành viên EXO là Chen, Baekhyun và Xiumin (gọi chung là CBX) trong hai ngày 9 và 10/2. Động thái cực căng của SM Entertainment được thực hiện nhằm đảm bảo quyền thu hồi khoản nợ tương đương 10% doanh thu từ các hoạt động cá nhân của 3 nghệ sĩ này, vốn phát sinh từ thỏa thuận đạt được giữa hai bên vào tháng 6/2023. Theo phía SM, đây biện pháp pháp lý nhằm ngăn chặn đối phương tẩu tán tài sản trong trường hợp có lo ngại về việc không thu hồi được nợ.

Tổng số tiền mà SM Entertainment đề nghị tạm thu giữ của 3 mỹ nam EXO là 2,6 tỷ won (hơn 46,2 tỷ đồng), trong đó Chen là 300 triệu won (5,4 tỷ đồng), Baekhyun là 1,6 tỷ won (28,4 tỷ đồng), Xiumin là 700 triệu won (12,4 tỷ đồng). Về tài sản bị phong tỏa, công ty giải trí hàng đầu xứ kim chi tịch thu tiền đặt cọc thuê nhà của Chen, tạm siết căn hộ 142 m2 ở tỉnh Gyeonggi của Baekhyun và căn hộ 166 m2 của Xiumin ở Seoul (Hàn Quốc).

Baekhyun, Xiumin và Chen (EXO) bị SM Entertainment phong tỏa tài sản. Ảnh: Nate.

Vụ tranh chấp giữa Baekhyun, Xiumin và Chen với công ty SM Entertainment diễn ra từ giữa năm 2023. Khi đó, 3 thành viên nhóm EXO đã thông qua công ty luật LIN gửi yêu cầu chấm dứt hợp đồng độc quyền đến SM Entertainment.

Baekhyun, Xiumin và Chen đã gửi tổng cộng 7 bộ tài liệu nêu chi tiết thu nhập và các khoản thanh toán của họ từ tháng 3 đến tháng 5/2023. Họ tin rằng có những bất cập trong vấn đề thu nhập. Vì vậy, cả 3 yêu cầu công ty quản lý cung cấp hồ sơ rõ ràng, minh bạch về cách tính thu nhập và các khoản thanh toán. Dù đây là quyền lợi cơ bản của nghệ sĩ, nhưng SM Entertainment đã từ chối với lý do không thể tiết lộ thông tin.

Ngoài ra, LIN tuyên bố rằng SM Entertainment đã buộc các nghệ sĩ ký hợp đồng độc quyền dài hạn 12-13 năm. Sau đó, công ty giải trí này liên tục yêu cầu họ gia hạn sớm để kéo thời hạn hợp đồng lên 17-18 năm. Nếu tính cả khoảng thời gian thực tập, Baekhyun, Xiumin, Chen và các nghệ sĩ khác phải gắn bó với SM trong hơn 20 năm. Điều này khiến 3 thành viên nhóm EXO cảm thấy bản thân đang bị công ty ép phải ký hợp đồng nô lệ.

Sau khi thương lượng, đại diện SM cho biết, hợp đồng độc quyền với 3 thành viên Baekhyun, Chen, Xiumin của EXO vẫn còn hiệu lực. Tuy nhiên, công ty vẫn cho phép họ tiến hành các hoạt động cá nhân ở công ty riêng I&B100 do cả 3 thành lập với điều kiện Baekhyun, Chen, Xiumin phải đưa 10% doanh thu từ hoạt động cá nhân cho SM. Bộ ba CBX đã từ chối vì cho rằng SM đang vòi tiền 1 cách vô lý và nộp đơn khiếu nại khởi kiện công ty quản lý lên Ủy ban Thương mại Công bằng.

Baekhyun, Xiumin và Chen (EXO) kiện SM Entertainment vì cho rằng bản thân đã ký vào hợp đồng nô lệ. Ảnh: Sina.

Tranh chấp dai dẳng với SM khiến danh tiếng của Baekhyun, Xiumin và Chen đi xuống, sự nghiệp giậm chân tại chỗ. Họ hiện bị xem là những ngôi sao hết thời của nhóm EXO. Trong đó, Xiumin từng gây tranh cãi khi xuất hiện với danh xưng đồng chủ tịch một nền tảng game bóng đá có dấu hiệu cá cược trá hình. Vụ việc khiến 1 nghệ sĩ từng là biểu tượng của tính cách hiền lành, sạch scandal như Xiumin bị chỉ trích “tham tiền”, “bất chấp danh tiếng”, “tự đưa mình vào vùng nguy hiểm”.

Sự nghiệp của Baekhyun, Xiumin và Chen (EXO) lao dốc không phanh. Ảnh: Sina.

Xiumin còn bị hoen ố hình tượng nghiêm trọng vì bị cáo buộc quảng cáo web cá độ trá hình. Ảnh: Nate.

Nguồn: Nate




