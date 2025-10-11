Không hề mê tín: Cha mẹ dặn con tuyệt đối tránh xa người thường nói 4 câu này!

Giao tiếp là một phần quan trọng trong hành trình con trẻ khám phá thế giới và học cách sống cùng người khác. Một mối quan hệ bạn bè tốt giúp trẻ có thêm năng lượng và chỗ dựa tinh thần.

Là cha mẹ, ai cũng mong con mình được chơi với những người bạn tử tế, tích cực và tránh xa những "người độc hại". Để làm được điều đó, trước hết phải dạy con biết cách nhìn người.

Một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất thể hiện nhân cách chính là ngôn ngữ. Nếu ai đó thường xuyên nói ra những câu sau, rất có thể nhân phẩm của họ có vấn đề, hãy dạy con tránh xa.

Câu thứ nhất: "Đâu phải lỗi của tôi, tại người khác mà!" - Kẻ trốn tránh trách nhiệm

Người hay nói câu này thường thiếu tinh thần trách nhiệm. Khi có chuyện xảy ra, phản ứng đầu tiên của họ là "rửa tay", đổ lỗi cho người khác để tự bảo vệ bản thân. Một người không dám chịu trách nhiệm thì cũng không đáng để tin tưởng, bởi khi gặp rắc rối, họ sẽ là người đầu tiên quay lưng lại với bạn.

Với trẻ nhỏ, nếu cha mẹ không dạy con biết "nhận sai không đáng sợ, trốn tránh mới đáng sợ", trẻ sẽ dễ hình thành thói quen đổ lỗi. Khi làm vỡ đồ, con nói "tại em làm con giật mình"; khi điểm kém, con nói "tại cô chấm khó.".

Mỗi lần đổ lỗi là một lần con tự đánh mất cơ hội trưởng thành. Cha mẹ nên khuyến khích con dám nói "con sai rồi", và giúp con rút kinh nghiệm. Người biết chịu trách nhiệm là người có bản lĩnh và đó là nền tảng của nhân cách trưởng thành.

Câu thứ hai: "Mình chỉ đùa thôi, sao bạn lại nghiêm túc thế?" - Người không biết tôn trọng ranh giới

Kiểu người này luôn núp sau cụm từ "chỉ là nói đùa" để chế giễu, châm chọc người khác — từ ngoại hình, gia cảnh đến bí mật riêng tư. Khi đối phương khó chịu, họ lại đổ lỗi rằng "bạn quá nhạy cảm".

Hãy nói với con: nếu một trò đùa khiến con tổn thương, thì đó không còn là trò đùa nữa. Một người không biết tôn trọng cảm xúc người khác, không xứng đáng là bạn.

Cha mẹ nên dạy con phân biệt ranh giới giữa vui và vô duyên, giữa "đùa" và "xúc phạm." Hãy dạy con biết nói "Mình không thích trò đùa đó" khi cảm thấy khó chịu, thay vì im lặng chịu đựng. Đồng thời, cũng dạy con khi trêu chọc người khác phải quan sát cảm xúc của bạn nếu người kia không cười, thì "đùa" đã trở thành "không vui". Một đứa trẻ có EQ cao sẽ biết giữ sự vui vẻ mà không làm ai tổn thương.

Câu thứ ba: "Cậu có cố cũng chẳng được đâu" - Kẻ thích dìm người khác

Đây là kiểu bạn bè nguy hiểm nhất: luôn hạ thấp, gieo vào đầu người khác cảm giác "mình kém cỏi". Họ ganh tỵ, không muốn ai hơn mình nên dùng lời nói để phá tinh thần người khác. Cha mẹ cần dạy con: người thực sự giỏi sẽ truyền cảm hứng, không bao giờ dập tắt ước mơ của người khác.

Người bạn tốt sẽ nói "Cậu làm được, nhưng thử thêm cách này xem", còn kẻ ganh ghét chỉ nói "Cậu làm thế nào cũng vô ích". Hãy cho con niềm tin rằng, chỉ cần nỗ lực và kiên trì, con có thể vượt qua giới hạn của chính mình. Đồng thời, giúp con hiểu: khi người khác thành công, việc đúng đắn nhất là chúc mừng và học hỏi, chứ không phải ghen ghét. Một đứa trẻ học được tinh thần khích lệ người khác, sẽ lớn lên thành người biết truyền cảm hứng.

Câu thứ tư: "Mình kể bí mật này cho cậu biết, đừng nói với ai nhé" - Kẻ chuyên lan truyền chuyện riêng tư

Người nói câu này thường là "loa phát thanh" đội lốt bạn bè. Họ thích rêu rao chuyện của người khác để thể hiện "mình biết nhiều" hoặc để moi thông tin riêng tư. Một người như vậy không đáng tin, hãy dạy con biết giữ khoảng cách và bảo vệ ranh giới cá nhân.

Cha mẹ cần dạy con nguyên tắc: "Điều gì con không muốn người khác biết, đừng nói ra; điều gì người khác tin tưởng kể con nghe, đừng mang đi". Hãy giúp con hiểu tầm quan trọng của việc giữ lời và bảo vệ ranh giới riêng tư. Khi nghe ai đó hay nói xấu, bàn tán chuyện người khác, con nên biết dừng lại vì hôm nay họ nói về người khác, ngày mai có thể nói về chính con. Một đứa trẻ biết tôn trọng thông tin, biết giữ kín chuyện riêng, sẽ là người đáng tin cậy và được tôn trọng trong mọi môi trường.

Một người bạn tốt có thể giúp con tiến bộ, nhưng một người bạn xấu có thể kéo con xuống hố sâu tự ti, tổn thương. Cha mẹ hãy quan tâm đến mối quan hệ xã hội của con, dạy con biết chọn bạn mà chơi, kết bạn với những người có nhân cách tốt, tích cực, tôn trọng và biết chia sẻ.

Bởi vì, dạy con học giỏi là quan trọng, nhưng dạy con biết nhìn người, giữ mình và giữ lòng tử tế mới là hành trang giúp con vững vàng cả đời.