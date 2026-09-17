Không đùa đâu, trường Tiểu học Chu Văn An mới toanh ở Hà Nội đẹp thật!

Những ngày gần đây, loạt hình ảnh về Trường Tiểu học Chu Văn An, phường Việt Hưng, TP. Hà Nội được chia sẻ trên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút sự chú ý. Từ những dãy nhà nối liền nhau quanh sân trung tâm đến phần mái có thiết kế khá lạ mắt, ngôi trường mới này có nhiều chi tiết khiến người xem tò mò muốn tìm hiểu bên trong có gì.

Được biết, Trường Tiểu học Chu Văn An là trường công lập mới của phường Việt Hưng, được thành lập vào tháng 4/2026. Đây cũng là trường duy nhất trong số 14 trường tiểu học và THCS mới được Hà Nội công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng cao trong năm nay. Theo Hiệu trưởng Đặng Thị Hạnh, tổng kinh phí đầu tư xây dựng trường gần 195 tỷ đồng.

Nhìn từ trên cao, trường nổi bật với kiến trúc hiện đại, được quy hoạch thành một khối tổng thể liền mạch bao quanh sân trung tâm. Phần mái được tạo hình gợi liên tưởng đến một “phi thuyền tri thức” với những trang sách đang mở, trở thành điểm nhấn khá dễ nhận ra của toàn bộ công trình.

Trường Tiểu học Chu Văn An là trường công lập mới của phường Việt Hưng, TP. Hà Nội

Trường có 5 tầng nổi và 1 tầng hầm, các khu nhà được nối với nhau bằng hệ thống hành lang và cầu nối. Nhờ vậy, học sinh có thể đi lại giữa lớp học, phòng chức năng hay khu vực ăn uống khá thuận tiện mà không phải di chuyển vòng ra ngoài, nhất là những hôm trời mưa hoặc nắng gắt.

Nhưng phần khiến ngôi trường này trông thú vị hơn không chỉ nằm ở kiến trúc bên ngoài. Đi vào bên trong, có thể thấy các không gian cũng được chăm chút khá kỹ. Trường có 25 phòng học chính, diện tích trung bình khoảng 58m²/phòng, thiết kế theo hướng mở với hai lối ra vào, nhiều cửa sổ lớn đón ánh sáng tự nhiên và khu vực ban công bên cạnh.

Mỗi phòng học có bảng trượt thông minh, 2 điều hòa, 4 quạt trần và tủ đựng đồ cho học sinh. Nhìn qua những hình ảnh được chia sẻ, lớp học khá sáng và thoáng, đồ đạc cũng được sắp xếp gọn gàng.

Năm học đầu tiên, trường đón 630 học sinh, chia thành 21 lớp, trong đó khối 1 có 7 lớp. Quy mô của trường có thể đáp ứng khoảng 1.000 học sinh khi hoạt động đầy đủ.

Trường có 25 phòng học chính, mỗi phòng rộng trung bình khoảng 58m2

Một chi tiết khác cũng khá đáng chú ý là số lượng học sinh đăng ký bán trú. 625/630 học sinh lựa chọn ăn và nghỉ trưa tại trường ngay trong năm học đầu tiên. Bữa ăn được chuẩn bị tại khu bếp rộng hơn 200m², thực đơn xây dựng theo tuần. Ngay bên ngoài khu bếp còn có bảng điện tử cảm ứng để phụ huynh và giáo viên xem thông tin về nguồn gốc thực phẩm, thực đơn, định lượng và đơn vị cung cấp.

Còn khu ngủ trưa thì đúng là có nhiều thứ để ngắm. Trường bố trí 13 phòng ngủ với tổng cộng 245 giường tầng, có đệm, gối, cửa chống cháy và khu vực nam, nữ riêng. Học sinh thậm chí có thể mang theo chăn cá nhân hoặc gấu bông để dùng trong giờ nghỉ. Nhìn những căn phòng đầy giường tầng ngay ngắn, thêm vài chú gấu bông nằm cạnh, cảm giác khá khác với hình dung quen thuộc về một khu bán trú tiểu học.

Những hình ảnh này cũng được chia sẻ khá nhiều trên mạng xã hội thời gian qua. Mỗi phòng ngủ có 2 giáo viên phụ trách, vừa quản lý giờ nghỉ vừa theo dõi học sinh trong suốt thời gian bán trú.

Hiện trường có 625/630 học sinh đăng ký ăn, nghỉ bán trú

Hình chụp phòng phủ bán trú gây sốt trên mạng xã hội thời gian qua của trường

Từ ngoài vào trong, gần như góc nào của Trường Tiểu học Chu Văn An cũng có một chi tiết để dân mạng phải “ồ” lên, từ phần mái lạ mắt, lớp học rộng rãi cho đến khu bán trú đầy đủ giường tầng, đệm gối. Nhiều người bất ngờ vì một trường công lập mới lại có diện mạo hiện đại và nhiều không gian được đầu tư kỹ đến vậy. Nhìn ảnh thôi đã thấy mê, không biết học sinh đến trường mỗi ngày còn thích đến mức nào!

Ảnh: Trường Tiểu học Chu Văn An

Tổng hợp