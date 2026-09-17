Hà Nội: Học phí trường công lập chất lượng cao từ hơn 1,5 đến 5 triệu đồng/tháng

Học sinh Trường THCS chất lượng cao Trưng Vương (xã Quang Minh). Ảnh: Thảo Phạm

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm học 2026-2027, thành phố có 35 trường công lập chất lượng cao ở các bậc học. Mức thu học phí chương trình bổ sung tại các trường được thực hiện theo Nghị quyết số 93/2026/NQ-HĐND ngày 18-8-2026 của HĐND thành phố về phê duyệt mức thu học phí chương trình bổ sung áp dụng đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao của thành phố Hà Nội năm học 2026-2027.

Theo mức được phê duyệt, học phí chương trình bổ sung tại các trường công lập chất lượng cao có sự khác nhau giữa từng trường. Mức thấp nhất là hơn 1,5 triệu đồng/tháng/học sinh, trong khi mức cao nhất là 5 triệu đồng/tháng/học sinh.

Mức thu cụ thể của từng trường như sau: