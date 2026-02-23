Diễm My 9X sinh năm 1990, tuổi Canh Ngọ. Cô nổi tiếng với khán giả qua nhiều bộ phim truyền hình lẫn điện ảnh. Cùng với Nhã Phương và Ninh Dương Lan Ngọc, Diễm My 9x cũng được mệnh danh là "ngọc nữ màn ảnh" nổi tiếng của showbiz Việt.

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng doanh nhân của Diễm My 9x cũng được khán giả ngưỡng mộ.

Cuối tháng 12/2023, Diễm My 9x lên xe hoa với doanh nhân Vinh Nguyễn sau 7 năm hẹn hò. Cả hai đã cùng nhau trải qua nhiều lần thăm trầm, yêu xa và cãi vã. Sau những khó khăn, Diễm My và Vinh Nguyễn lại càng hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn.

Diễm My 9x kết hôn vào cuối năm 2023.

Ông xã của nữ diễn viên là một doanh nhân thành đạt. Anh tốt nghiệp cử nhân ở Đại học Swinburne và tốt nghiệp thạc sĩ ở đại học RMIT Úc. Không chỉ vậy, Vinh Nguyễn cũng đạt được nhiều thành công trong quá trình kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng. Trong đó, có một nhà hàng được Michelin lựa chọn.

Sau đám cưới, vợ chồng Diễm My sống trong căn biệt thự do bố mẹ chồng nữ diễn viên tặng vào dịp đám cưới của cặp đôi. Biệt thự của cặp đôi khá bề thế, ngập tràn cây xanh.

Để chu toàn cho gia đình, Diễm My hạn chế hoạt động nghệ thuật. Thời gian qua, nữ diễn viên không tham gia bộ phim nào. Thỉnh thoảng, cô mới tham gia sự kiện giải trí. Sự ưu tiên của người đẹp trong một năm qua là gia đình nhỏ.

Mỹ nhân dành nhiều thời gian đi du lịch cùng chồng, chăm vào bếp nấu ăn cho gia đình. Tuy vậy, Diễm My 9x khẳng định, bản thân không bao giờ mất "lửa nghề". Với cô, công việc diễn xuất luôn cháy bỏng trong mình.

Cặp đôi có cuộc sống hạnh phúc trong suốt 2 năm hôn nhân.

Sau 2 năm về chung nhà, cặp đôi hạnh phúc đón con trai đầu lòng vào đầu năm 2025. Suốt thời gian thai nghén, Diễm My 9X luôn được chồng yêu thương chăm sóc.

Từ khi đón thành viên mới, nữ diễn viên dành trọn vẹn thời gian cho con. Diễm My chia sẻ dù bận rộn với cuộc sống "bỉm sữa", cô và ông xã vẫn giữ thói quen cùng nhau xem phim, đi hẹn hò riêng để thấu hiểu nhau, giữ lửa hôn nhân.

Dù là con dâu trong một gia đình kinh doanh giàu có, Diễm My khẳng định mình không sống dựa vào chồng. Diễm My từng tiết lộ có mối quan hệ rất tốt với gia đình chồng. Nữ diễn viên cho biết cô được bố mẹ chồng rất cưng chiều, nấu cho nhiều món ăn ngon.

Diễm My cũng cho biết chồng không những không cản trở mà còn ủng hộ sự nghiệp diễn xuất của vợ. Trong mắt cô, ông xã là người tâm lý, biết quan tâm, chia sẻ và cùng vợ đi từ thiện, tập thể dục giữ sức khỏe, sống rất đời thường. Nữ diễn viên khen chồng tâm lý, biết giữ sự lãng mạn trong hôn nhân, thường tặng quà và nói lời yêu thương với vợ.

Tổ ấm nhỏ của Diễm My 9x.

“Trước đây, tôi hay suy nghĩ tiêu cực, không nhiều niềm tin vào hôn nhân do gia đình vốn không hạnh phúc, tuổi thơ nhiều nỗi buồn. Bạn bè, người thân xung quanh tôi cũng thường đổ vỡ trong tình yêu. Tôi từng dự đám cưới nhiều lần nhưng không dám nghĩ sẽ đến lượt bản thân mặc váy cưới. Khi trở thành cô dâu thật sự, tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc", nữ diễn viên từng nói.

Ở tuổi 36, Diễm My 9x đang có cuộc sống viên mãn và hạnh phúc bên những người yêu thương.