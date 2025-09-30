Từ chiều 29/9 đến sáng 30/9, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, trên địa bàn tỉnh mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm gây lũ ống, lũ quét và sạt lở đất ở một số địa bàn trong tỉnh.

Theo những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, có thể thấy khu vực bản Cát Cát - một bản du lịch nổi tiếng tại Sa Pa (Lào Cai) đang trong tình trạng mưa lũ nghiêm trọng. Khác với vẻ đẹp yên bình, hiền hoà thường thấy của một bản làng miền núi phía Bắc, giờ đây, con sông, dòng thác chảy qua bản nước lũ cuồn cuộn, có thể gây nguy hiểm cho bất cứ ai đến gần khu vực.

Không dám tin đây là bản Cát Cát: Lũ dữ cuồn cuộn "nuốt chửng" sự yên bình của ngôi làng đẹp nhất vùng Tây Bắc

Theo Báo và Phát thanh truyền hình Lào Cai, báo cáo nhanh của UBND phường Sa Pa, đến thời điểm hiện tại, mưa lớn từ chiều 29/9 - sáng 30/9 gây sạt lở nhiều tuyến đường và thiệt hại nhà và tài sản của người dân.

Trong đó, sạt lở đất gây ảnh hưởng nhà ở và hư hỏng lều lán, kho hàng của 7 hộ dân thiệt hại ước khoảng 85 triệu đồng); sạt lở đất làm hư hỏng 8 ô tô và 1 xe máy, thiệt hại ước khoảng 1,8 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, hệ thống giao thông cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng với hơn 1.500m³ đất đá sạt lở tại nhiều điểm trên quốc lộ 4D và tỉnh lộ 152, DH92…; tuyến đường vào tổ dân phố Sa Pả 3 bị đứt gãy khoảng 10m, gây chia cắt tạm thời; một số khu vực như cầu dân sinh bị ngập cục bộ… Ước thiệt hại khoảng 1,5 tỷ đồng.

Tính đến 11h trưa 30/9, ước tổng giá trị thiệt hại do thiên tai gây ra đến thời điểm hiện tại trên địa bàn phường Sa Pa khoảng trên 3,5 tỷ đồng.

Ngay khi thiên tai xảy ra, UBND phường Sa Pa đã kích hoạt các phương án phòng chống thiên tai theo phương châm "bốn tại chỗ", huy động toàn bộ lực lượng dân quân tự vệ, công an, đoàn thanh niên và các đội xung kích tại các tổ dân phố tham gia ứng phó, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản và đảm bảo an toàn tính mạng. Tính đến sáng ngày 30/9, phường Sa Pa đã di dời an toàn 104 hộ dân với 335 nhân khẩu và 142 lao động khỏi các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở và ngập úng.

Phường cũng đã tiến hành cắm 52 biển cảnh báo tại các điểm có nguy cơ sạt lở và 4 điểm ngập úng, ngăn cấm người và phương tiện di chuyển qua các khu vực nguy hiểm. Chính quyền phường đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để khẩn trương khắc phục sạt lở trên các tuyến đường thuộc địa phận phường Sa Pa.