Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 Bualoi gây ngập, lũ, sạt lở tại một số tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ, với nhiều khu dân cư bị nước lũ cô lập. Không ít người dùng mạng xã hội làm phương tiện phát thông tin cầu cứu cho bản thân hoặc người thân, người quen, bạn bè...

Một số status xin giúp đỡ đến từ Lào Cai, nơi hứng mưa lớn vào ngày 29/9 khiến nhiều xã, phường hứng chịu lũ dữ . Lượng mưa phổ biến từ 70–150mm, có nơi vượt 250mm. Nước lũ dồn dập tràn về đã gây lũ ống, lũ quét, sạt lở đất trên diện rộng.

Đáng lo ngại nhất là tại xã Việt Hồng, chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ, mực nước từ 0,5m đã dâng vọt lên 3m, buộc chính quyền địa phương phải triển khai khẩn cấp các phương án ứng cứu. Nhiều xã khác như Tân Hợp, Hạnh Phúc, Mậu A, Mỏ Vàng, Hưng Khánh, phường Yên Bái, Nghĩa Lộ, Ngòi Thia... phải ra lệnh di dời dân khẩn cấp khỏi những khu vực có nguy cơ cao lũ quét, sạt lở.

Cầu sự giúp đỡ trên mạng xã hội, một số người dân ghi rõ địa chỉ và tình trạng ngập úng, số người đang mắc kẹt cần hỗ trợ, số điện thoại liên lạc, thậm chí hướng dẫn cụ thể đường đi. "Chỉ cần nước cao thêm 1 mét nữa là không trụ được ", có người thông báo với sự khẩn thiết.

Một số gia đình vẫn có thể trụ lại ở nơi bị cô lập nhưng cần cộng đồng giúp đỡ cung cấp thực phẩm và đồ thiết yếu.

Người dân phường Hợp Minh, Lào Cai kêu cứu trên mạng xã hội.

Người dân Lào Cai (tỉnh Yên Bái cũ) kêu cứu mua đồ ăn và cứu hộ.

Trước tình hình khẩn cấp, các xã, phường tại Lào Cai huy động phương tiện, nhân lực tham gia cứu hộ cứu nạn xuyên đêm. Khi nhận thấy vẫn còn nhiều hộ dân bị mắc kẹt trong lũ, lực lượng công an xã Cao Sơn (Lào Cai) đã nhanh chóng đăng tải công khai số điện thoại trực ban thường trực phòng chống lụt bão, cứu nạn, cứu hộ. Đây được xem là kênh liên lạc khẩn cấp, giúp người dân có thể gọi trực tiếp để thông báo tình hình, vị trí và nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ lực lượng chức năng.

Công an xã Cao Sơn cập nhật số điện thoại cho người dân.

Tại Thanh Hóa , đặc biệt là xã Nông Cống và xã Tượng Lĩnh, tình hình cũng rất căng thẳng. Lũ về quá nhanh, nước ngập sâu khiến nhiều người dân không kịp trở tay. Trên mạng xã hội, những lời cầu cứu được đăng tải liên tục, mong đợi lực lượng chức năng sớm đưa người già, trẻ nhỏ ra khỏi vùng nguy hiểm. Nhiều gia đình phải di chuyển lên tầng cao, cầm cự trong khi đợi lực lượng cứu hộ tiếp cận. Nước lũ đã cuốn trôi nhiều tài sản, vật nuôi, gây thiệt hại nặng nề cho đời sống người dân.

Trên Fanpage Nông Cống Thanh Hóa liên tiếp xuất hiện hàng loạt dòng cầu cứu khẩn thiết của các hộ dân kèm theo nhiều hình ảnh ngập lụt. "Số nhà... cần được cứu trợ ạ, nước ngập đến hơn nửa nhà rồi ạ"; "Nhà em nước ngập đến tận giường rồi"; "Mong các đội cứu hộ mang xuồng phao đến ứng cứu, nước đã ngập sâu vào nhà dân, cô lập hoàn toàn, rất nhiều cháu nhỏ và ông bà già không còn chỗ đứng an toàn nữa ạ"; "Mong anh chị chia sẻ giúp em thông tin cầu cứu đến các đơn vị cứu nạn cứu hộ, em có gọi cho cán bộ xã nhưng có lẽ quá nhiều người gọi nên em chưa liên lạc được"...

Cư dân mạng giúp chia sẻ thông tin, đồng thời gửi lời động viên, thể hiện sự quan tâm, lo lắng và mong mỏi họ sớm được an toàn.

Rất nhiều hộ dân nhắn tin cho fanpage cầu cứu.

Người dân xã Nông Cống - Thanh Hóa đăng status mong sớm được hỗ trợ.

Nhiều hình ảnh ngập lụt được người dân chia sẻ để mô tả tình hình hiện tại của gia đình.

Còn tại Nghệ An, hoàn lưu bão Bualoi khiến nước sông Lam, sông Hiếu dâng cao bất thường. Người dân các xã miền núi như Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Vĩnh Tường phải xuyên đêm chạy lũ; phường Thái Hòa cũng ngập lụt diện rộng. Nhiều gia đình không kịp sơ tán, phải leo lên mái nhà để tránh dòng nước.

Người dân xã Thanh Ngọc, xã Quỳ Hợp (Nghệ An) kêu cứu trên Facebook.

Trong lúc bị cô lập, mạng xã hội trở thành phương tiện hiệu quả nhất để liên lạc và kêu gọi giúp đỡ. Một số hộ dân đăng tải hình ảnh, video cầu cứu với dòng trạng thái ngắn gọn: “Chúng tôi mắc kẹt, xin giúp” . Nhiều người đăng lời kêu cứu hộ đồng bào: "Bà... ở xóm... nhà bay hết mái, hai bà cháu đang ngồi khóc, nhờ ai gần đó sang giúp họ" . Những lời kêu gọi khẩn thiết ấy nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, giúp chính quyền địa phương cùng lực lượng cứu hộ nắm thông tin và tìm cách tiếp cận.

Theo người dân phản ánh, tốc độ nước lên quá nhanh khiến nhiều gia đình không kịp di dời tài sản, chỉ kịp bồng bế con nhỏ, ôm theo chút đồ dùng cần thiết. Một số gia đình có tầng cao thì cầm cự được nhưng rất thiếu thốn lương thực, nước sạch, mong được tiếp tế sớm.

Trong lúc các lực lượng chức năng, cứu hộ đang làm việc xuyên ngày đêm, nỗ lực từng phút trong thời tiết khắc nghiệt để cứu giúp người dân nhanh nhất, cư dân mạng bên cạnh việc chia sẻ thông tin cũng gửi lời động viên đồng bào cố gắng cầm cự và giữ an toàn cho đến lúc được giải cứu, hỗ trợ.