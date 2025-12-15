Ngày 15/12, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết, đơn vị đã tiếp nhận 2 trường hợp trẻ 7 tuổi (nữ) và 12 tuổi (nam) cùng ngụ TP.HCM, đã tử vong do đuối nước tại hồ bơi công cộng.

Trường hợp mới nhất là một bé gái 7 tuổi, học sinh Trường tiểu học Bình Trị Đông A (TP.HCM). Theo hồ sơ, trưa 13/12, bé cùng các bạn vui chơi tại khu hồ bơi với sự giám sát của giáo viên; mực nước nơi bé tắm chỉ khoảng 0,4 - 0,5m.

Khoảng 15 phút sau, bé được phát hiện trong tình trạng tím tái, ngưng thở. Bé được vớt lên, ép tim, thổi ngạt khoảng 7 phút và tiếp tục hồi sức tại phòng khám gần đó nhưng không hiệu quả. Bé được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở.

Ê-kíp nỗ lực hồi sức suốt 30 phút, bệnh nhi mới có nhịp tim trở lại. Trẻ lập tức được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM, thở máy và dùng thuốc vận mạch liều tối đa.

Mặc dù các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa nhưng trẻ tử vong vào rạng sáng 15/12. Các xét nghiệm cho thấy não, gan, thận của trẻ bị tổn thương nặng do thiếu oxy kéo dài.

Khoa Cấp cứu của bệnh viện

Trường hợp thứ hai là bé trai 12 tuổi tử vong do đuối nước khi học bơi tại hồ bơi có thầy giáo thể dục và thầy dạy bơi giám sát. Theo đó, khoảng 13h30 ngày 25/11, bé xuống hồ bơi. Đến khoảng 14h thì được bạn phát hiện bất tỉnh, chìm trong nước.

Bé được vớt lên trong tình trạng hôn mê, tay chân co quắp và được sơ cứu ép tim, thổi ngạt tại chỗ vài phút rồi đưa đến phòng khám gần đó. Bé tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Hóc Môn trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Hơn một giờ hồi sức, tim bé đập trở lại và được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1. Tuy nhiên bé hôn mê sâu, suy đa cơ quan, phải lọc máu và tử vong lúc 2h sáng 7/12.

Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, điểm chung của 2 trường hợp là trẻ đều gặp nạn ở hồ bơi trong khi có người lớn và nhân viên cứu hộ giám sát. Vai trò của nhân viên hồ bơi trong việc hồi sức tim phổi, nguyên tắc vàng là cấp cứu trong 4 phút đầu tiên khi trẻ ngưng tim, ngưng thở. Nếu não thiếu oxy 10 phút, gần như trẻ không có khả năng hồi phục.

Phía bệnh viện cũng đặc biệt lưu ý, người sơ cứu cần ưu tiên ép tim, hà hơi thổi ngạt ngay lập tức, tuyệt đối không xốc nước gây mất thời gian vàng cấp cứu.