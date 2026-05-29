Tối 28/5, Sơn Tùng MTP chính thức phát hành MV Come My Way và nhanh chóng tạo nên làn sóng bàn luận trên mạng xã hội. Bên cạnh màn kết hợp quốc tế, sản phẩm còn thu hút lượng lớn sự chú ý nhờ loạt chi tiết mang đậm văn hóa Việt Nam. Trong đó, phân cảnh nam ca sĩ xuất hiện giữa cánh đồng nước, điều khiển đôi bò lao vun vút qua bùn đất khiến nhiều khán giả lập tức gọi tên lễ hội đua bò Bảy Núi đặc trưng của đồng bào Khmer Nam Bộ tại An Giang.





Thay vì chỉ tập trung vào các bối cảnh hiện đại, Sơn Tùng lại gây bất ngờ với một khoảnh khắc mang đậm dấu ấn miền Tây sông nước. Dù MV không xác nhận trực tiếp lấy cảm hứng từ lễ hội đua bò Bảy Núi, phân cảnh cưỡi bò giữa đồng nước có khá nhiều điểm tương đồng với không khí của lễ hội nổi tiếng này. Từ góc máy bắt trọn khoảnh khắc bùn đất bắn tung tóe, nhịp chuyển động tốc độ cao, cho tới sự quyết liệt của người điều khiển đều cho thấy mức độ đầu tư vào tính chân thực của bối cảnh.





Để hiểu vì sao phân cảnh này lại thu hút sự chú ý, cần nhìn lại độ khó của bản gốc ngoài đời thực. Lễ hội đua bò Bảy Núi là hoạt động truyền thống nổi bật nhất của người Khmer Nam Bộ, diễn ra vào dịp cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9 âm lịch gắn với lễ cúng ông bà tổ tiên Sene Dolta. Nguồn gốc của lễ hội bắt đầu từ phong tục hỗ trợ nhà chùa cày xới ruộng đất sau mùa nước nổi.





Điểm hấp dẫn nhất của lễ hội nằm ở những màn tăng tốc nghẹt thở trên đường đua bùn nước trơn trượt. Các nài bò phải đứng thăng bằng trên một chiếc bừa gỗ rất nhỏ, đòi hỏi kỹ năng xử lý tình huống cực tốt để điều khiển đôi bò lao đi với tốc độ cao giữa tiếng reo hò dồn dập. Dưới lớp bùn lầy, chỉ một chút mất tập trung cũng có thể khiến nài bò trượt ngã. Khung cảnh bùn đất tung trắng xóa tạo nên bầu không khí cực kỳ sôi động, đòi hỏi sự tập trung và bản lĩnh lớn từ người tham gia.





Khán giả chỉ thấy những chú bò lấm lem bùn đất trên đường đua, nhưng ít ai biết chúng được chăm sóc theo chế độ cực kỳ khắt khe. Bò đua Bảy Núi phải là giống bò đực bản địa (thường gọi là bò cỏ), dáng cao, móng nhỏ để dễ rút chân khỏi bùn sâu.





Trước giải đấu cả tháng, nài bò sẽ áp dụng chế độ dinh dưỡng đặc biệt. Thay vì cỏ rơm bình thường, những chú bò này được bồi bổ bằng cháo đậu xanh, hột gà sống, uống nước dừa non, thậm chí nhiều chủ bò còn cho uống bia và mật ong để tăng cường gân cốt. Trước giờ ra sân, chúng còn được tắm rửa sạch sẽ và mát xa bằng rượu để làm nóng cơ thể. Trị giá một đôi bò đua vô địch có thể lên tới hàng trăm triệu đồng nhưng người dân thường không bán mà giữ lại như một biểu tượng tự hào của phum sóc.





Với cộng đồng Khmer Nam Bộ, lễ hội đua bò không đơn thuần là hoạt động giải trí mà còn mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Đây là dịp để tưởng nhớ tổ tiên, cầu mong mùa màng thuận lợi, cuộc sống bình an và sung túc.

Sự kết hợp giữa yếu tố tín ngưỡng và sự kịch tính đã giúp đua bò Bảy Núi trở thành nét đặc trưng khó trộn lẫn. Chính vì vậy, việc hình ảnh này xuất hiện trong một MV mang tính toàn cầu như Come My Way đã khiến cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm. Trên các nền tảng mạng xã hội, không ít bình luận bày tỏ sự thích thú khi một nét văn hóa đặc trưng của miền Tây được cài cắm một cách tinh tế và hiện đại sau màn trở lại của Sơn Tùng MTP.





Hướng dẫn di chuyển đến hội đua bò An Giang

Để tận mắt chứng kiến không khí lễ hội này, du khách cần canh đúng thời điểm cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9 âm lịch (thường rơi vào tháng 9 hoặc tháng 10 dương lịch). Sự kiện chủ yếu được tổ chức luân phiên tại hai huyện Tri Tôn và Tịnh Biên thuộc tỉnh An Giang.

Bạn có thể ra bến xe Miền Tây bắt các chuyến xe khách giường nằm đi Châu Đốc hoặc Long Xuyên. Thời gian di chuyển mất khoảng 5 đến 6 tiếng. Di chuyển nội tỉnh: Khi đến trung tâm An Giang, bạn có thể thuê xe máy hoặc đi taxi tiếp tục di chuyển đến các xã thuộc Tri Tôn hoặc Tịnh Biên để xem đua bò. Đường đi được trải nhựa khá thuận tiện. Kết hợp trong chuyến đi, du khách thường ghé thăm thêm rừng tràm Trà Sư hay các ngôi chùa kiến trúc Khmer tuyệt đẹp ở khu vực lân cận.

Trải nghiệm ẩm thực níu chân du khách tại vùng Bảy Núi

Hành trình khám phá không khí lễ hội tại An Giang sẽ chưa thực sự trọn vẹn nếu bạn bỏ lỡ văn hóa ẩm thực độc đáo nơi đây. Ngay gần các khu vực tổ chức đua bò tại huyện Tri Tôn, du khách có thể dễ dàng tìm thưởng thức món gà đốt Ô Thum trứ danh.





Khác biệt hoàn toàn với các phương pháp chế biến thông thường, linh hồn của món ăn này nằm ở lá chúc, một loại chanh rừng đặc hữu mọc nhiều ở vùng Bảy Núi mang mùi hương tinh dầu cực kỳ nồng nàn. Sau những giờ phút hòa mình vào không khí căng thẳng và kịch tính dưới cái nắng của trường đua, việc ngồi nghỉ ngơi thưởng thức miếng gà đốt phủ lá chúc vàng ươm, nhấp thêm ngụm nước thốt nốt tươi mát lạnh chắc chắn là trải nghiệm đáng giá nhất khi đặt chân đến vùng đất Thất Sơn.