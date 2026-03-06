Nếu từng theo dõi nhịp đập của Ngoại hạng Anh trên các kênh sóng truyền hình cách đây khoảng 10 năm, hẳn nhiều người vẫn chưa quên hình ảnh một cô MC có nụ cười trong veo, kiến thức thể thao vững vàng từng làm chao đảo mạng xã hội chỉ sau một đêm. Ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, Nguyễn Tú Linh - cô gái sinh năm 1991 bất ngờ chọn cách lùi lại, kết hôn và trở thành bà mẹ hai con. Gần một thập kỷ trôi qua kể từ ngày bất ngờ nổi tiếng, cuộc sống của cô gái mang danh xưng "hot girl MU" năm nào giờ đã mang một gam màu hoàn toàn mới.

Hiện tượng mạng bước ra từ trận derby rực lửa

Ngược dòng thời gian về năm 2015, khi cụm từ "hot girl mạng" chưa bão hòa như hiện tại, sự xuất hiện của Tú Linh trên sóng truyền hình K+ trong trận derby thành Manchester đã thực sự tạo nên một cơn sốt. Người ta tò mò và ấn tượng bởi một cô gái có vẻ ngoài mong manh, nụ cười tỏa nắng rạng rỡ nhưng lại am hiểu bóng đá và bình luận vô cùng sắc sảo.

Trước khi bén duyên với công việc MC/Biên tập viên thể thao, Tú Linh từng là du học sinh tại Pháp, sở hữu tấm bằng Thạc sĩ Quản lý kinh tế danh giá. Chính nền tảng học vấn vững chắc cùng tình yêu mãnh liệt dành cho câu lạc bộ Manchester United đã giúp cô phá vỡ định kiến "bình hoa di động" thường gán cho phái nữ khi tham gia các chương trình thể thao thời bấy giờ. Hình ảnh cô gái nhỏ nhắn đứng giữa trời Âu hay tự tin trên sóng truyền hình trực tiếp đã biến Tú Linh trở thành "người yêu trong mơ" của rất nhiều chàng trai.

Ngã rẽ bất ngờ để làm tròn vai trò của một người phụ nữ gia đình

Thế nhưng, giữa lúc tên tuổi đang được chú ý nhất, Tú Linh lại chọn một con đường mà không phải cô gái trẻ đang trên đà nổi tiếng nào cũng dám bước đi. Năm 2017, cô chính thức lên xe hoa cùng doanh nhân Hoàng Long. Kể từ cột mốc ấy, khán giả thấy Tú Linh dần thưa vắng trên các bản tin thể thao. Cô hạn chế tham gia các sự kiện giải trí, khép lại cánh cửa showbiz ồn ào để mở ra một chương mới của cuộc đời: Làm vợ và làm mẹ.

Đối với nhiều người phụ nữ hiện đại, việc cân bằng giữa hào quang sự nghiệp và gia đình chưa bao giờ là bài toán dễ dàng. Với Tú Linh, sự lựa chọn của cô vô cùng rõ ràng. Việc lui về hậu phương không phải là sự đánh đổi đầy tiếc nuối, mà là cách cô tận hưởng hạnh phúc ở một lăng kính khác. Làm mẹ của hai em bé đáng yêu, cô dành trọn thời gian để đồng hành cùng quá trình khôn lớn của các con, đồng thời áp dụng chính những kiến thức từng tu nghiệp tại Pháp để phát triển công việc kinh doanh cá nhân.

Viên mãn ở tuổi 35

Ở tuổi 35, Tú Linh update cuộc sống qua vài khoảnh khắc đời thường trên Facebook hay những bức ảnh chụp vội trên MXH Threads, nhưng chừng đó cũng đủ để khiến người ta phải xuýt xoa. Nét nhí nhảnh, ngây thơ của cô du học sinh ngày nào giờ đã nhường chỗ cho vẻ mặn mà, đằm thắm và khí chất thanh lịch của một người phụ nữ viên mãn với gia đình.

Dĩ nhiên, vẫn có những người hâm mộ chạnh lòng tiếc nuối nụ cười mộc mạc, trong veo của "hotgirl M.U" thuở ấy, đôi khi khắt khe cho rằng nhan sắc hiện tại mang quá nhiều nét tô vẽ của sự cầu kỳ, hiện đại. Thế nhưng suy cho cùng, thời gian trôi qua, ai rồi cũng sẽ mang một dáng vẻ khác. "Bạch nguyệt quang" dẫu từng rực rỡ và thuần khiết đến mấy, cũng phải nhường chỗ cho vẻ đẹp trưởng thành và sâu sắc hơn của hiện tại.