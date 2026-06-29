Không còn "não cá vàng", JSOL bất ngờ trở thành "kế toán" của đại gia đình 12 người trong "Anh Trai Và Cái Đuôi Nhỏ"

Ai đã xem tập 4 của "Anh Trai Và Cái Đuôi Nhỏ" đều khó quên cảnh JSOL liên tục than thở vì "não không xử lý kịp" trong thử thách "Ném vòng cổ vịt". Anh vừa phải ghi nhớ thông tin, vừa thực hiện các phép tính, kết quả là những phép cộng cơ bản cũng trở thành thử thách quá sức, khiến các thành viên cười không ngừng.

Nhưng đến tập 6, một phiên bản JSOL hoàn toàn khác xuất hiện, và điều thú vị là nó không diễn ra trên sân khấu hay trong bất kỳ trò chơi nào, mà ở một siêu thị bình thường.

Khi chương trình giao nhiệm vụ chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật bí mật cho Anh Hai ISAAC, JSOL và Cody Nam Võ được cử đi mua nguyên liệu. Bài toán nhanh chóng phức tạp hơn dự kiến khi số thành viên đại gia đình đã lên đến 12 người, còn kinh phí thì có hạn. Không thể thích gì mua nấy, hai người phải tính toán từng món sao cho vừa đủ cho cả bữa tiệc, vừa không vượt ngân sách.

Cody Nam Võ thì hài hước bảo nếu thiếu tiền các anh sẵn sàng ăn mì gói. Còn JSOL, không ai giao nhiệm vụ, tự mình đứng ra "giữ hầu bao" cho cả nhóm. Anh liên tục cân nhắc cần bao nhiêu thịt, lượng rau củ ra sao, trái cây mua thế nào để phục vụ đủ 12 người, từng món đều được tính kỹ trước khi cho vào xe đẩy.

Không phải những phép tính phức tạp, nhưng đủ để thấy rõ sự bình tĩnh và chủ động của anh trong một vai trò hoàn toàn mới. Chính sự tương phản với tập 4 mới là điều đáng chú ý: cũng là những con số, nhưng đặt trong hoàn cảnh thực tế hơn, có trách nhiệm hơn, JSOL lại xử lý khá gọn gàng.

Có thể anh chưa phải người tính toán xuất sắc nhất nhà chung. Nhưng việc sẵn sàng đứng ra quán xuyến chuyện chi tiêu cho cả đại gia đình là một tín hiệu khác, không phải về khả năng làm toán, mà về cảm giác trách nhiệm đang lớn dần trong anh sau nhiều ngày đồng hành cùng chương trình.

Đó cũng là lý do phân đoạn đi siêu thị trở thành một trong những điểm nhấn được nhớ đến nhiều nhất của tập 6. "Anh Trai Và Cái Đuôi Nhỏ" không cần tạo ra màn "lột xác" kịch tính, chỉ một thay đổi nhỏ trong cách một người xử lý công việc thực tế đã đủ để người xem cảm nhận được anh đang trưởng thành.

Tập 7 của chương trình phát sóng lúc 21h ngày 4.7, với màn tiệc sinh nhật bí mật dành cho ISAAC mà cả nhóm đang dốc sức chuẩn bị.