"Dát vàng lỗ tai" khi nghe Ca Nương Kiều Anh khoe giọng trong Lá Ngọc Cành Vàng

"Lá Ngọc Cành Vàng" được phát triển theo hướng World Music kết hợp dân gian đương đại. Ca khúc do nhạc sĩ Tuấn Cry chắp bút với phần phối khí của producer DuongK, phần hình ảnh do đội ngũ đạo diễn sáng tạo Antiantiart thực hiện.

Giọng ca "dát vàng" của Ca nương Kiều Anh

Điều khiến người nghe không thể rời tai ngay từ những giây đầu tiên chính là chất giọng của Kiều Anh. Được đào tạo bài bản trong nghệ thuật ca trù loại hình âm nhạc thính phòng cổ truyền từng hiện diện trong cung đình và đời sống trí thức Việt Nam suốt nhiều thế kỷ giọng ca của cô mang vẻ đẹp riêng biệt khó lẫn với bất kỳ ai trên thị trường âm nhạc hiện nay.

KIỀU ANH - 'LÁ NGỌC CÀNH VÀNG' (Prod. by DUONGK, TUẤN CRY) - Official MV - YouTube

Khác với giọng hát pop thông thường được luyện để chinh phục độ rộng hay sự mượt mà, giọng ca nương đòi hỏi người hát phải nắm vững kỹ thuật nhả chữ, luyến láy và kiểm soát hơi thở theo từng âm tiết của tiếng Việt.

Trong ca trù, mỗi từ được đặt đúng chỗ, ngân đúng độ, nhấn đúng nhịp trống chầu đó là nghề, là kỹ thuật, là cả một đời khổ luyện. Chính vì vậy, khi Kiều Anh cất giọng trong "Lá Ngọc Cành Vàng", người nghe cảm nhận được sức nặng của từng câu chữ, cái tinh tế trong từng chỗ lên xuống, cái duyên trong cách xử lý giai điệu mà không hề lạc nhịp dù được đặt trên nền phối hiện đại.

Trong "Lá Ngọc Cành Vàng", giọng ca ấy được producer DuongK khéo léo đặt trên nền World Music đương đại nơi nhạc cụ dân tộc và âm thanh điện tử cùng tồn tại mà không lấn át nhau. Thay vì cố gắng "hiện đại hóa" giọng ca nương theo hướng làm mềm hay làm nhạt đi bản sắc vốn có, phần phối khí lại tôn lên đúng những điểm mạnh đặc trưng nhất của chất giọng Kiều Anh: sự trầm tĩnh, chiều sâu nội tâm và cái đẹp mang hơi thở lịch sử. Kết quả là một sản phẩm mà người nghe lần đầu có thể bị bất ngờ, nhưng nghe thêm một lần lại thấy không thể dứt ra được.

Đáng chú ý, ở đoạn điệp khúc cuối khi nhiều thế hệ phụ nữ cùng cất tiếng, giọng Kiều Anh không bị hòa tan vào tập thể mà vẫn giữ được cá tính riêng - một phẩm chất hiếm có của những giọng ca được tôi luyện từ truyền thống lâu đời.

Hình ảnh cực kỳ mãn nhãn

Phần ca từ xây dựng hình tượng người phụ nữ Việt Nam hiện đại với tinh thần tự do, tự tại không chờ được lựa chọn mà tự định nghĩa giá trị của bản thân giữa những thăng trầm của cuộc đời. Nhiều hình ảnh lấy cảm hứng từ ca dao, thành ngữ dân gian được tái diễn giải theo tư duy đương đại, trong đó nổi bật là hình tượng "thân em như hạt mưa sa" - vốn gắn với thân phận mong manh của người phụ nữ truyền thống nay được lật ngược thành thái độ sống đón nhận đầy tự tại: "vinh hoa mặc kệ người ta", "thong dong phiêu bồng như mây".

Về mặt hình ảnh, MV được quay tại Ninh Bình với nhiều set phục dựng công phu, lấy cảm hứng từ các lớp văn hóa tín ngưỡng Việt Nam như thờ Mẫu Tứ Phủ, nghệ thuật khảm xà cừ, gốm hoa lam, thơ Nôm và huyền thoại Mẹ Âu Cơ. Trang phục và makeup của Kiều Anh trong từng phân cảnh đều được nghiên cứu và thiết kế riêng, tạo sự thống nhất chặt chẽ giữa hình ảnh và nội dung câu chuyện.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của MV là khung hình quy tụ hàng chục ca nương thực thụ ngồi trên chiếu trước sân đình, từ người lớn tuổi nhất gần 90 tuổi đến nhỏ nhất mới 12 tuổi. Đây được xem là lời tri ân của Kiều Anh dành cho các thế hệ nghệ nhân đã gìn giữ nghệ thuật ca trù loại hình di sản văn hóa phi vật thể mà chính cô đang tiếp nối và phát triển theo ngôn ngữ đương đại.

Sau "Lá Ngọc Cành Vàng", Kiều Anh và ekip dự kiến sẽ tiếp tục ra mắt album phòng thu trong thời gian tới, hứa hẹn mang đến nhiều sản phẩm ấn tượng hơn nữa cho những khán giả yêu âm nhạc dân gian đương đại Việt Nam.