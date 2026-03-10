Cả đời chưa thấy phim Hàn nào có cảnh hôn bạo cỡ này: Nữ chính đẹp ngất ngây, xem cả chục lần không chán

Những ngày gần đây, bộ phim Hàn Boyfriend on Demand đang trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội, đặc biệt sau khi loạt cảnh hôn giữa hai diễn viên chính là Jisoo và Seo In Guk bất ngờ viral. Phân đoạn này khiến nhiều khán giả phải xem đi xem lại vừa vì phản ứng hóa học quá tự nhiên của cặp đôi, vừa vì nhan sắc nổi bật trong từng khung hình của Jisoo.

Trong phân cảnh này, Jisoo và Seo In Guk như đắm chìm vào thế giới riêng, giữa hai người dường như không còn chút khoảng cách nào mà gần gũi, thân mật rất tự nhiên như một cặp đôi thực thụ. Có thể nói đây là lần hiếm hoi Jisoo có cảnh hôn mãnh liệt và táo bạo như vậy. Nhiều khán giả còn để ý đến cách người đẹp giữ chặt bạn diễn trong lúc hôn, khiến phân đoạn trở nên ấn tượng hơn. Một khán giả nhận xét: "Cái cách cô ấy giữ anh ấy… như thể không cho đi đâu vậy".

Bên cạnh đó, cũng có nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ trước mức độ mãnh liệt của cảnh quay. Có người bình luận: "Seo In Guk như nuốt chửng Jisoo vậy… lần đầu tôi thấy cảnh hôn mãnh liệt như thế trong phim Hàn đấy", "Xem mà chỉ nghĩ trời ơi cho cô ấy thở với!".

Ngoài ra, không ít dân tình cũng dành lời khen cho Jisoo khi thể hiện khá tự nhiên trong các cảnh tình cảm. "Thật vui khi thấy Jisoo hôn rất đẹp và tự nhiên. Những cảnh hôn gượng gạo thường làm hỏng cả phân đoạn, nhưng ở đây thì hoàn toàn ngược lại" là một bình luận nhận được nhiều sự đồng tình.

Đáng nói, ngay cả khoảnh khắc ngọt ngào này, visual của nữ diễn viên kiêm idol cũng hoàn hảo không góc chết, xinh như nàng thơ, ngắm mãi không chán. Dù nhận nhiều ý kiến trái chiều về diễn xuất nhưng phải công nhận Jisoo trông đặc biệt rạng rỡ trong phim, nhan sắc nổi bật ở từng khung hình khiến đoạn clip viral này được tua đi tua lại nhiều lần mà vẫn không thấy chán.

Chưa bao giờ phải nghi ngờ về visual của Jisoo

Chỉ mới công chiếu không lâu, Boyfriend on Demand đã nhanh chóng tạo được hiệu ứng mạnh trên mạng xã hội nhờ câu chuyện lãng mạn, đáng yêu. Dù gây ra nhiều ý kiến khác nhau, không thể phủ nhận rằng phản ứng hóa học giữa Jisoo và Seo In Guk đã góp phần giúp bộ phim thu hút thêm sự chú ý. Với lượng thảo luận sôi nổi sau khi kết thúc, Boyfriend On Demand được kì vọng sẽ tạo thêm nhiều thành tích nổi bật trong những ngày tới.

Nguồn: Koreaboo