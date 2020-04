"Em gái" TWICE trình diễn hit của Wonder Girls nhưng quá tệ, "bản sao" Jeongyeon xấu hổ không dám ngẩng đầu

Chương trình Nizi Project do JYP sản xuất nhằm tìm ra thế hệ nhóm nhạc nữ mới cùng "đàn chị" TWICE công phá thị trường âm nhạc Nhật Bản vẫn đang nhận được sự quan tâm của khán giả.

Trong tập 9 của chương trình, nhóm các thí sinh gồm Hina, Suzu, Momoka, Mei, Rio có nhiệm vụ trình diễn ca khúc Be My Baby của đàn chị Wonder Girls trước 3 vị ban giám khảo là Park Jin Young, Sana, MOMO (TWICE).

Đặc biệt, tiết mục này càng nhận được thêm nhiều sự chú ý khi có sự góp mặt của cô nàng Suzu được xem là bản sao của nữ thần tượng Jeongyeon (TWICE).

Ở phần tập luyện các thí sinh đã để lộ ra hàng loạt những khuyết điểm của mình khi không thuộc lời, liên tục quên các động tác vũ đạo. Đặc biệt, cô nàng Suzu - "bản sao" Jeongyeon vốn sở hữu thế mạnh vũ đạo cũng như khả năng trình diễn tự tin lại khiến vị huấn luyện viên phải "vò đầu bứt tóc" khi nhìn thấy học trò luyện tập quá hời hợt, không nhớ lời bài hát cũng như vũ đạo.

"Bản sao" Jeongyeon luống cuống khi tập luyện với team vì không nhớ lời bài hát và động tác trong ca khúc.

Trước thái độ luyện tập quá hời hợt, Suzu đã ngay lập tức bị vị huấn luyện viên thanh nhạc nhắc nhở, khiến cô nàng xấu hổ phải cúi đầu nhận lỗi vì làm ảnh hưởng thời gian luyện tập của đồng đội cũng như ekip.

"Bản sao" Jeongyeon không dám ngẩng đầu trước những lời chỉ trích của vị huấn luyện viên khi cô nàng luyện tập quá hời hợt.

Hiện tại, Nizi Project vẫn đang chiếu trên Hulu TV và kênh YouTube của JYP.