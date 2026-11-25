40 tuổi, thu nhập không thấp nhưng tôi không có nổi một khoản tiền dự phòng

Tôi năm nay 40 tuổi, sống tại Hà Nội, làm công việc văn phòng với mức thu nhập khoảng 18 triệu đồng/tháng. Chồng tôi cũng có công việc ổn định, thu nhập dao động từ 15–17 triệu đồng. Tổng thu nhập gia đình khoảng 34 triệu đồng mỗi tháng, đủ để nuôi hai con, trả tiền nhà và duy trì cuộc sống tương đối thoải mái.

Trước đây, tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người quản lý tài chính kém. Gia đình không vay tiêu dùng, không mua sắm quá xa xỉ, cuối tháng vẫn có tiền trong tài khoản. Nhưng điều đáng nói là chúng tôi gần như không có một khoản tiết kiệm riêng để ứng phó với những tình huống bất ngờ.

Tiền thưởng cuối năm thường được dùng để sửa nhà, mua sắm hoặc đi du lịch. Tiền dư hằng tháng nếu không tiêu hết thì cũng nằm chung trong tài khoản sinh hoạt, rất dễ bị sử dụng cho những nhu cầu phát sinh.

Một buổi tối, khi nghe tin công ty của người quen cắt giảm nhân sự, tôi tự hỏi: Nếu ngày mai mình mất việc thì sao?

Tôi mở tài khoản ngân hàng, cộng toàn bộ số tiền có thể sử dụng ngay. Sau khi trừ những khoản đã dành cho học phí, tiền nhà và hóa đơn sắp đến hạn, số dư thực sự chỉ còn khoảng 4 triệu đồng.

Trong khi đó, chi phí thiết yếu của gia đình lên tới gần 20 triệu đồng mỗi tháng.

Nghĩa là nếu mất đi nguồn thu nhập chính và không có khoản hỗ trợ nào khác, số tiền ấy thậm chí không đủ duy trì sinh hoạt trong 2 tuần.

Lần đầu tiên tôi hiểu rằng có thu nhập tốt không đồng nghĩa với có khả năng chống đỡ trước biến cố tài chính.

Tôi bắt đầu quỹ dự phòng bằng 500.000 đồng, thay vì đợi có vài chục triệu

Sai lầm lớn nhất của tôi trước đây là luôn nghĩ quỹ dự phòng phải bắt đầu bằng một số tiền đáng kể.

Tôi từng đặt mục tiêu tiết kiệm 30 triệu đồng, rồi 50 triệu đồng. Nhưng cứ đến cuối tháng, khi nhìn lại tiền sinh hoạt, học phí, tiền ăn uống và các khoản phát sinh, tôi lại tự nhủ tháng sau sẽ bắt đầu.

Cuối cùng, tôi thay đổi cách làm.

Thay vì chờ có 5 triệu hay 10 triệu đồng để gửi tiết kiệm, tôi chuyển ngay 500.000 đồng vào một tài khoản riêng.

Số tiền không lớn, nhưng đó là lần đầu tiên tôi chủ động giữ lại một khoản tiền mà mình không được phép tiêu tùy hứng.

Tôi đặt tên tài khoản là "Quỹ an toàn".

Sau đó, tôi xây dựng ba nguyên tắc rất đơn giản.

Thứ nhất, chuyển tiền ngay khi nhận lương. Ban đầu chỉ 500.000 đồng mỗi tháng, sau đó tăng lên 1 triệu đồng rồi 2 triệu đồng khi ngân sách cho phép.

Thứ hai, không sử dụng quỹ dự phòng cho những khoản chi có thể lên kế hoạch. Mua điện thoại, đi du lịch, sắm đồ gia dụng hay đóng học phí định kỳ đều phải có ngân sách riêng.

Thứ ba, chỉ sử dụng quỹ khi thực sự có biến cố. Chẳng hạn mất việc, giảm thu nhập đột ngột, chi phí y tế cấp thiết hoặc sửa chữa hỏng hóc ảnh hưởng đến sinh hoạt cơ bản.

Tôi cũng ưu tiên để tiền trong tài khoản tiết kiệm linh hoạt, có thể rút khi cần, thay vì đầu tư vào những tài sản có giá biến động mạnh.

Bởi mục tiêu đầu tiên của quỹ dự phòng không phải sinh lời cao, mà là có tiền sử dụng đúng lúc.

Sau 12 tháng, tôi nhận ra 500.000 đồng đầu tiên quan trọng hơn mình tưởng

Khi đã hình thành được thói quen, tôi bắt đầu rà soát chi tiêu để tăng số tiền tích lũy.

Tôi không cắt bỏ tất cả những niềm vui nhỏ, cũng không bắt cả gia đình sống quá kham khổ. Thay vào đó, tôi xem xét những khoản thường bị bỏ qua như mua đồ trực tuyến, ăn ngoài, phí đăng ký dịch vụ và những món đồ mua chỉ vì đang giảm giá.

Chỉ cần điều chỉnh một vài thói quen, tôi đã có thể dành thêm từ 1–2 triệu đồng mỗi tháng mà không làm cuộc sống xáo trộn quá nhiều.

Đây là cách tôi tích lũy quỹ dự phòng trong năm đầu tiên:

Giai đoạn Tiền tích lũy mỗi tháng Tổng tiền cuối giai đoạn Tháng 1–3 500.000 đồng 1,5 triệu Tháng 4–6 1 triệu đồng 4,5 triệu Tháng 7–9 2 triệu đồng 10,5 triệu Tháng 10–12 3 triệu đồng 19,5 triệu Sau 12 tháng 19,5 triệu đồng

9,5 triệu đồng chưa phải khoản tiền lớn đối với một gia đình bốn người. Nhưng với chi phí sinh hoạt thiết yếu khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng, nó đã giúp tôi có một khoản dự phòng tương đương gần một tháng chi tiêu.

Quan trọng hơn, lần đầu tiên tôi không còn cảm giác mọi khoản tiền kiếm được đều phải lập tức biến thành chi phí sinh hoạt.

Tôi có một khoản tiền thực sự thuộc về tương lai của mình.

Tôi đặt mục tiêu quỹ dự phòng đủ cho 3-6 tháng chi tiêu, không phải 3-6 tháng tiền lương

Sau một năm, tôi tiếp tục đặt mục tiêu lớn hơn.

Tôi nhận ra không nhất thiết phải tích lũy số tiền bằng 6 tháng lương. Điều quan trọng là tính được gia đình cần bao nhiêu để duy trì những nhu cầu thiết yếu khi thu nhập bị gián đoạn.

Với gia đình tôi, ngân sách tối thiểu được tính như sau:

Khoản chi thiết yếu Mỗi tháng Tiền nhà, điện nước 6 triệu Ăn uống 6 triệu Học phí và nhu cầu cơ bản của con 4 triệu Đi lại, điện thoại 2 triệu Thuốc men, chi phí cần thiết khác 2 triệu Tổng cộng 20 triệu đồng

Như vậy, quỹ dự phòng cho 3 tháng cần khoảng 60 triệu đồng, còn 6 tháng là 120 triệu đồng.

Đó là một mục tiêu không nhỏ, nhưng tôi không còn thấy quá xa vời như trước.

Thay vì nghĩ mình phải có ngay 120 triệu đồng, tôi chia mục tiêu thành từng cột mốc: 5 triệu, 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu, rồi tiến dần đến 60 triệu đồng.

Mỗi cột mốc đạt được đều giúp gia đình có thêm một khoảng thời gian để xoay xở nếu biến cố xảy ra.

Với những gia đình có thu nhập không ổn định, một người là lao động chính hoặc đang phải nuôi con nhỏ, quỹ dự phòng tương đương 6 tháng chi phí thiết yếu, thậm chí nhiều hơn tùy hoàn cảnh, có thể là mục tiêu phù hợp hơn.

Dĩ nhiên, không phải ai cũng có thể dành ngay vài triệu đồng mỗi tháng. Người có thu nhập thấp có thể bắt đầu từ 100.000–200.000 đồng. Điều quan trọng là duy trì được thói quen mà không phải vay nợ để tiết kiệm.

Điều thay đổi lớn nhất không nằm ở số tiền, mà ở cảm giác an toàn

Trước đây, tôi thường mặc định rằng chỉ những người kiếm được nhiều tiền mới có khả năng lập quỹ dự phòng.

Bây giờ tôi hiểu, quỹ dự phòng không phải đặc quyền của người giàu. Nó là một phần trong cách mỗi gia đình quản lý những đồng tiền mình đang có.

Tất nhiên, 500.000 đồng không thể giúp ai vượt qua một đợt thất nghiệp kéo dài. Ngay cả khoản tiền gần 20 triệu đồng sau một năm cũng chưa đủ bảo vệ gia đình tôi trước mọi rủi ro.

Nhưng nó tạo ra một sự thay đổi rất rõ ràng: Tôi không còn phải bắt đầu từ con số 0 mỗi khi nghĩ đến biến cố.

Ở tuổi 40, tôi tiếc vì đã không xây dựng thói quen này sớm hơn. Nếu bắt đầu từ năm 30 tuổi, có lẽ tôi đã có một nền tảng tài chính vững vàng hơn nhiều.

Tuy nhiên, điều khiến tôi yên tâm nhất là mình đã ngừng trì hoãn.

Bài học lớn nhất tôi rút ra là: Quỹ dự phòng không bắt đầu khi bạn có thật nhiều tiền. Nó bắt đầu vào ngày bạn quyết định giữ lại một phần thu nhập để bảo vệ cuộc sống của chính mình.

Và đôi khi, 500.000 đồng đầu tiên chính là bước ngoặt quan trọng nhất.