Theo Bộ Xây dựng, chỉ trong năm 2025, giá chung cư tăng phổ biến 20-30%, có nơi tăng trên 40% so với năm trước. Trong khi đó, thu nhập của người lao động chỉ tăng một phần nhỏ mỗi năm. Theo Tổng cục Thống kê, năm 2025, thu nhập bình quân chỉ tăng khoảng 8-9%. Có thể thấy, khoảng cách giữa giá nhà và khả năng chi trả vì thế ngày càng giãn rộng. Tại Hà Nội, nhiều khu vực ghi nhận giá căn hộ trung bình đã lên tới khoảng trên dưới 100 triệu đồng/m².

Các chuyên gia còn tính rằng, nếu dành toàn bộ thu nhập để mua một căn nhà trung bình, người lao động có thể phải mất hơn 27 năm. Còn nếu chỉ dành khoảng 1/3 thu nhập để trả góp, thời gian ấy có thể kéo dài tới 70-80 năm. Vậy nên, trong bối cảnh giá nhà đất vẫn neo cao, khả năng tài chính của nhiều gia đình có hạn thì chung cư đang trở thành lựa chọn thực tế nhất cho giấc mơ an cư của số đông.

Theo dự báo của các đơn vị nghiên cứu, nửa đầu năm nay, chung cư tiếp tục là loại hình nhận được sự quan tâm lớn nhất; trong khi đất nền và biệt thự giảm nhiệt rõ rệt về giao dịch. Dòng tiền đang rời xa các sản phẩm mang tính đầu cơ ngắn hạn để quay về những loại hình phục vụ nhu cầu ở thật.

Ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần PropertyGuru Việt Nam cho biết: "Bất động sản theo quan điểm của tôi là sẽ quay về đúng giá trị ban đầu của nó là phục vụ nhu cầu để ở. Bất động sản ở khu vực nào đáp ứng tốt hơn việc đó thì khả năng tăng giá và tăng trưởng bền vững tốt hơn".

Theo Bộ Xây dựng, thời gian qua, hàng trăm dự án bất động sản đã được tháo gỡ khó khăn và triển khai trở lại. Tuy nhiên, chừng đó vẫn chưa đủ để giải quyết tình trạng thiếu nhà ở hiện nay, khi nguồn cung tiếp tục mất cân đối và mặt bằng giá vẫn neo cao. Theo dữ liệu của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), năm 2025, khoảng 25% nguồn cung căn hộ có giá trên 100 triệu đồng/m².

Ông Nguyễn Quốc Hiệp - Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam nhận định: "Một người không tiêu đến cái gì cả, thu nhập bình quân để dành tất cả tiền lương mua nhà, một cái nhà trung bình thì mất 27,3 năm. Còn nếu ông dành ra 1/3 để dành mua nhà và trả góp thì mất 80 năm".

Trong bối cảnh đó, người mua ngày càng thực tế hơn, ưu tiên những nơi có thể ở lâu dài, ổn định, phù hợp với khả năng tài chính của gia đình.

Ông Lê Đình Chung - Tổ công tác nghiên cứu thị trường, Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cho hay: "Với người có nhu cầu để ở, họ sẽ lựa chọn loại hình phù hợp với khả năng tài chính của họ. Người có nhiều tiền họ sẽ chọn bất động sản cao cấp. Người ít sẽ thấp. Trên quan điểm đó họ sẽ rất chú ý đến các vấn đề về tiện ích, chất lượng sản phẩm và uy tín của chủ đầu tư. Nhà đầu tư nhìn là sản phẩm phải đáp ứng người mua ở thực và có khả năng cho thuê trong hiện tại".

Theo nhận định của các chuyên gia, thời gian tới giá bất động sản sẽ không tăng nóng, nhưng cũng khó giảm sâu. Nhu cầu nhà ở thực vẫn duy trì ở mức cao, nhưng sức cầu của thị trường sẽ mang tính chọn lọc rất rõ. Những dự án có giá bán vượt xa giá trị thực, vị trí kết nối kém, pháp lý chưa hoàn thiện hoặc không phù hợp với nhu cầu ở thực sẽ khó giao dịch. Ngược lại, các dự án đáp ứng đúng nhu cầu an cư, giá hợp lý và chất lượng sống tốt sẽ tiếp tục được ưu tiên lựa chọn.